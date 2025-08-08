Iš princo Harry – netikėtas žingsnis

Dailymail.co.uk rašo, jog labdaros komisijos tyrimas kritikavo abi karčiai susipriešinusias puses, tačiau žodinis karas tarp jų nė kiek nesumažėjo.
Tyrimas nurodė, kad nerasta jokių įrodymų, jog princo Harry labdaros organizaija „Sentebale“ būtų buvusi sistemingo patyčių ar priekabiavimo, įskaitant mizoginiją ar mizoginoirą, kaip buvo teigta naujosios pirmininkės dr. Sophie Chandauka kaltinimuose dėl princo Harry ir kitų patikėtinių elgesio.
Komisija nustatė, kad nesugebėjimas viduje išspręsti konfliktų labai pakenkė labdaros organizacijos reputacijai ir apskritai kėlė grėsmę visuomenės pasitikėjimui labdara.
Kovo mėnesį Harry atsistatydino iš „Sentebale“ globėjo pareigų – organizacijos, kurią jis įkūrė 2006 m., – sakydamas, kad tikisi, jog tyrimas atskleis tiesą ir kad labdara atsidurs tinkamose rankose.
„Sentebale“ buvo įkurta padėti AIDS sergantiems našlaičiams Lesote, skirtoje atminti jo motiną, princesę Dianą. Organizacijos pavadinimas vietos kalba reiškia „neužmiršk manęs“.
Lemtingas labdaros komisijos sprendimas
Komisija pripažino, kad visos ginčo šalys, įskaitant dr. Chandauką, jautėsi blogai elgiamasi, ir kad tai galėjo turėti asmeninių pasekmių.
Galutinėje išvadoje nurodyta, kad daugybė klaidų, padarytų prieš ginčą ir po jo, privedė prie netinkamo labdaros valdymo.
Nepaisant to, kad komisija ragino abi puses nutraukti ginčus viešoje erdvėje, akivaizdu, jog susipriešinimas išlieka gilus.
Princą atstovaujantis asmuo pareiškė, kad nenuostabu, jog ataskaitoje nenustatyta jokio netinkamo Harry elgesio ar patyčių, rasizmo įrodymų. Jis taip pat kritikavo pačią komisiją.
Dr. Chandauka savo pareiškime pabrėžė, kad būtent ji pirmoji vasarį pranešė Komisijai apie organizacijos valdymo problemas.
Konfliktas tapo viešas
Ginčas viešumon iškilo kovą, kai laikraštis „The Times“ sužinojo apie tai, kad Harry atsistatydina kartu su bendraįkūrėju princu Seeiso ir kitais patikėtiniais – dauguma jų buvo artimi Harry draugai. Jie atsistatydino po konflikto su dr. Chandauka dėl organizacijos valdymo ir ateities.
Dr. Chandauka sakė, kad organizacijoje vyravo mizoginoira ir apkaltino Harry sisteminiu mobingu, nes ji norėjo, kad organizacija labiau veiktų Afrikoje.
Ji aštriai komentavo: „Po visais aukos pasakojimais ir išgalvotomis istorijomis spaudoje slypi moters istorija – tokios, kuri išdrįso pranešti apie prastą valdymą, silpną vadovybę, valdžios piktnaudžiavimą, patyčias, priekabiavimą, mizoginiją, mizoginoirą ir tai, kaip visa tai buvo dangstoma. Tokia moteris galėtų būti bet kas.“
Po ilgo abiejų pusių skundų tyrimo labdaros komisija išdavė organizacijai „Reguliavimo veiksmų planą“, kad būtų ištaisyti valdymo trūkumai, atsiradę dėl žalingo vidaus ginčo tarp dr. Chandauka, princo Harry.
Komisija pabrėžė, kad jos vaidmuo buvo tik įvertinti, ar dabartiniai ir buvę patikėtiniai tinkamai vykdė savo pareigas pagal labdaros įstatymus. Ji neatsakinga už vidinių ginčų sprendimą ir negali tirti individualių patyčių atvejų.
Tyrimas nustatė, kad neaiškūs vaidmenų aprašymai ir vidaus politika lėmė valdymo spragas. Tai paaštrino įtampą, sukėlė ginčą ir daugybę atsistatydinimų, įskaitant steigėjus.
