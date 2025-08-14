Princui Williamui išgyvenant netektį – dar viena skaudi žinia

Princo Williamo polo bičiulio mirtis, įgėlus bitei, sukėlė aršų apie 4,2 mlrd. eurų vertės paveldėjimo ginčą – šeima mano, kad jo mirtis buvo „labai įtartina“, skelbė mirror.co.uk.
Netikėta mirtis ir ginčas
53-ejų Sanjay Kapur mirė birželio 12 dieną nuo širdies smūgio žaisdamas polo Saryje. Pranešama, kad prieš pat mirtį jis netyčia prarijo bitę. Verslininkas, gimęs Delyje, buvo automobilių komponentų imperijos „Sona Comstar“, kurią įkūrė jo tėvas, paveldėtojas.
Vyras buvo žinomas dėl ryšių su Britų karališkąja šeima ir aukščiausiais polo pasaulio sluoksniais. Jo asmeninis gyvenimas buvo toks pat dėmesio centre kaip ir karjera. Jis buvo vedęs tris kartus – pirmiausia dizainerę, vėliau Bolivudo žvaigždę, o galiausiai, 2017-aisiais, buvusią manekenę.
Po Sanjay mirties jo šeimos valdomai įmonei kilo aštrus paveldėjimo konfliktas. Kova dėl kontrolės vyksta tarp jo motinos Rani ir „Sona Comstar“ valdybos narių.
Liepos 24 d. datuotame laiške valdybai ponia Rani pareiškė, kad jos sūnus mirė „labai įtartinomis ir nepaaiškinamomis aplinkybėmis“. Šis kaltinimas pasirodė praėjus vos mėnesiui po to, kai birželio 23 d. valdyba vienbalsiai paskyrė naują pirmininką.
Ji apkaltino įmonės atstovus tuo, kad šie pasinaudojo šeimos sielvartu „norėdami perimti kontrolę ir pasisavinti šeimos palikimą“, bei tvirtino, jog buvo „priversta pasirašyti dokumentus užrakintose patalpose“, būdama emocinės krizės būsenoje.
Savo laiške, kuris taip pat buvo išsiųstas Indijos rinkos priežiūros institucijai, ponia velionio motina teigė buvusi užblokuota nuo savo banko sąskaitų ir nepaskyrusi jokių naujų atstovų šeimos vardu.
Ji taip pat tvirtino, kad jos velionis vyras – Sunjay'aus tėvas, miręs 2015 metais – buvo ją paskyręs vienintele savo turto paveldėtoja ir suteikęs jai daugumos akcijų paketą „Sona Group“ įmonėje.
Tačiau pati bendrovė šiuos teiginius paneigė ataskaitoje, tvirtindama, kad ponia Rani akcininke nėra buvusi bent nuo 2019 metų.
Praėjusią savaitę Prijos Sadžev biuras paviešino oficialią koronerio ataskaitą, kurioje patvirtinta, kad Sanjay mirė natūralia mirtimi. Išvadose nurodyta, kad jis sirgo skilveline hipertrofija ir išemine širdies liga, o tyrimas buvo oficialiai uždarytas.
Ataskaita buvo paviešinta po to, kai velionio mama kreipėsi į Jungtinės Karalystės institucijas, reikalaudama pradėti tyrimą dėl sūnaus mirties. Tačiau koronerio išvados tiesiogiai prieštaravo jos teiginiams apie įtartinas aplinkybes.
Šeimos konfliktas dar labiau išplėtėsi, į jį įsitraukus ir Sanjay seseriai Mandhirai, kuri pastaruosius ketverius metus buvo susvetimėjusi su broliu. „Instagram“ įraše ji pasidalijo nuotrauka su motina ir broliu, pažadėdama „ginti tai, ko tu būtum norėjęs, ir apie ką svajojo tėtis“.
