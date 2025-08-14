Kalendorius
Rugpjūčio 14 d., ketvirtadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Princui Williamui išgyvenant netektį – dar viena skaudi žinia

2025-08-14 14:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-14 14:25

Princo Williamo artimas draugas, indų milijardierius Sanjay Kapur, mirė birželio 12 dieną, būdamas 53 metų. Teigiama, kad mirtis įvyko jam žaidžiant polo, kai jis prarijo bitę. Staigi vyro mirtis sukėlė aršią paveldėjimo kovą vienoje didžiausių šalies automobilių įmonių – kyla klausimų dėl šios tragedijos aplinkybių.

Princas Williamas ir žvakė (nuotr. SCANPIX ir 123rf)

Princo Williamo artimas draugas, indų milijardierius Sanjay Kapur, mirė birželio 12 dieną, būdamas 53 metų. Teigiama, kad mirtis įvyko jam žaidžiant polo, kai jis prarijo bitę. Staigi vyro mirtis sukėlė aršią paveldėjimo kovą vienoje didžiausių šalies automobilių įmonių – kyla klausimų dėl šios tragedijos aplinkybių.

REKLAMA
1

Princo Williamo polo bičiulio mirtis, įgėlus bitei, sukėlė aršų apie 4,2 mlrd. eurų vertės paveldėjimo ginčą – šeima mano, kad jo mirtis buvo „labai įtartina“, skelbė mirror.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Netikėta mirtis ir ginčas

53-ejų Sanjay Kapur mirė birželio 12 dieną nuo širdies smūgio žaisdamas polo Saryje. Pranešama, kad prieš pat mirtį jis netyčia prarijo bitę. Verslininkas, gimęs Delyje, buvo automobilių komponentų imperijos „Sona Comstar“, kurią įkūrė jo tėvas, paveldėtojas.

REKLAMA
REKLAMA

Vyras buvo žinomas dėl ryšių su Britų karališkąja šeima ir aukščiausiais polo pasaulio sluoksniais. Jo asmeninis gyvenimas buvo toks pat dėmesio centre kaip ir karjera. Jis buvo vedęs tris kartus – pirmiausia dizainerę, vėliau Bolivudo žvaigždę, o galiausiai, 2017-aisiais, buvusią manekenę.

REKLAMA

Po Sanjay mirties jo šeimos valdomai įmonei kilo aštrus paveldėjimo konfliktas. Kova dėl kontrolės vyksta tarp jo motinos Rani ir „Sona Comstar“ valdybos narių.

Liepos 24 d. datuotame laiške valdybai ponia Rani pareiškė, kad jos sūnus mirė „labai įtartinomis ir nepaaiškinamomis aplinkybėmis“. Šis kaltinimas pasirodė praėjus vos mėnesiui po to, kai birželio 23 d. valdyba vienbalsiai paskyrė naują pirmininką.

REKLAMA
REKLAMA

Ji apkaltino įmonės atstovus tuo, kad šie pasinaudojo šeimos sielvartu „norėdami perimti kontrolę ir pasisavinti šeimos palikimą“, bei tvirtino, jog buvo „priversta pasirašyti dokumentus užrakintose patalpose“, būdama emocinės krizės būsenoje.

Savo laiške, kuris taip pat buvo išsiųstas Indijos rinkos priežiūros institucijai, ponia velionio motina teigė buvusi užblokuota nuo savo banko sąskaitų ir nepaskyrusi jokių naujų atstovų šeimos vardu.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ji taip pat tvirtino, kad jos velionis vyras – Sunjay'aus tėvas, miręs 2015 metais – buvo ją paskyręs vienintele savo turto paveldėtoja ir suteikęs jai daugumos akcijų paketą „Sona Group“ įmonėje.

Tačiau pati bendrovė šiuos teiginius paneigė ataskaitoje, tvirtindama, kad ponia Rani akcininke nėra buvusi bent nuo 2019 metų.

REKLAMA

Praėjusią savaitę Prijos Sadžev biuras paviešino oficialią  koronerio ataskaitą, kurioje patvirtinta, kad Sanjay mirė natūralia mirtimi. Išvadose nurodyta, kad jis sirgo skilveline hipertrofija ir išemine širdies liga, o tyrimas buvo oficialiai uždarytas.

Ataskaita buvo paviešinta po to, kai velionio mama kreipėsi į Jungtinės Karalystės institucijas, reikalaudama pradėti tyrimą dėl sūnaus mirties. Tačiau koronerio išvados tiesiogiai prieštaravo jos teiginiams apie įtartinas aplinkybes.

Šeimos konfliktas dar labiau išplėtėsi, į jį įsitraukus ir Sanjay seseriai Mandhirai, kuri pastaruosius ketverius metus buvo susvetimėjusi su broliu. „Instagram“ įraše ji pasidalijo nuotrauka su motina ir broliu, pažadėdama „ginti tai, ko tu būtum norėjęs, ir apie ką svajojo tėtis“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų