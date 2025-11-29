 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas > Receptai

Atrado dar nebandytą cepelinų receptą: nesupranta, kodėl tokių negamino anksčiau

2025-11-29 11:45
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-29 11:45

Cepelinai? O taip. Ir tikrai gerai perskaitėte su daržovių įdaru. Man jie tokie skanūs, kad tikrai konkuruoja su tradiciniais maltos mėsos įdaro cepelinais. Netikite manimi? Tikrai rekomenduoju pabandyti“, – anksčiau rašė tinklaraščio „Kviečiu į virtuvę“ autorė Ingrida.

Cepelinai (nuotr. Kviečiu į virtuvę)

Porcijos 4. Užtruksite apie 1 val. Reikės:

  • 3 dalys žalių bulvių trakių;
  • 1 dalis maltų virtų bulvių;
  • 3 v. š. krakmolo;
  • Druskos pagal skonį.

Įdarui:

  • 1 svogūnas;
  • 3 morkos;
  • 3 kiaušiniai;
  • 1 v. š. sviesto;
  • Žiupsnis juodųjų pipirų;
  • Druskos pagal skonį.

Pasiruošiame bulvių masę cepelinams. Aš visada ruošiu 1 dalis maltų virtų bulvių ir 3 dalys žalių tarkuotų bulvių tarkių. Sumaišome abi mases, beriame krakmolo, druskos. Gerai išmaišome.

Įdarui nulupame daržoves. Ištirpiname keptuvėje sviestą. Sudedame smulkintą svogūną, per burokinę tarką tarkuotas morkas. Pakepiname, kol daržovės suminkštės.

Kiaušinius mušame į dubenį ir paplakame šakute. Supilame į daržovių masę. Pagardiname druska, pipirais ir gerai išmaišome. Pakepiname keletą min, kol kiaušiniai sutvirtės.

Formuojame cepelinus. Dedame virti į pasūdytą, verdantį vandenį. Cepelinams iškilus į paviršių verdame apie 20 – 25 min. Valgome su grietine arba spirgučių padažu.

