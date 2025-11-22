Į bulvinių blynų masę įmaišė 1 produkto: „Tikrai skanu ir sotu“

Bulviniams blynams su vištiena reikės:
- 400 g vištienos krūtinėlės;
- 600 g bulvių;
- 1 kiaušinio;
- 1 v. š. majonezo;
- 2-3 v. š. miltų;
- druskos, juodųjų pipirų;
- 0,5 a. š. tarkuoto muskato.
Nuskustas bulves sutarkuokite per smulkesnę burokinę tarką. Kuo smulkiau supjaustykite vištieną.
Dubenyje sumaišykite bulves, vištieną, įmuškite kiaušinį, sudėkite majonezą, miltus, muskatą ir pagardinkite druska bei juodaisiais pipirais. Viską gerai išmaišykite.
Kepkite keptuvėje įkaitintame aliejuje iš abiejų pusių, kol gražiai apskrus. Skanaus.