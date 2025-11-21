 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Nuo pirmų minučių kontrolę perėmusi „Fenerbahče“ laimėjo Belgrade

2025-11-21 23:35 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-21 23:35

Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo „Fenerbahče“ (7/5) pasiekė pergalę Eurolygoje, kur svečiuose 99:87 (24:11, 32:28, 19:29, 24:19) įveikė Belgrado „Partizan“ (4/8).

Š.Jasikevičius laimėjo prieš bičiulį (Scanpix nuotr.)

Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo „Fenerbahče" (7/5) pasiekė pergalę Eurolygoje, kur svečiuose 99:87 (24:11, 32:28, 19:29, 24:19) įveikė Belgrado „Partizan" (4/8).

0

Stambulo komanda rungtynes atidarė įspūdingu spurtu (14:0), o pirmuosius taškus „Partizan“ Sterlingas Brownas pelnė tik prabėgus 6 minutėms. Išjudinti puolimą šeimininkams sekėsi sunkiai – „Fenerbahče“ tolo vis labiau (24:6), o po pirmo kėlinio pirmavo 24:11.

„Partizan“ po truputį mažino deficitą (14:24), o dabar jau Stambulo komandos puolimas apstojo. Vis tik padėtį „Fenerbahče“ kiek stabilizavo (34:18) ir toliau laikė iniciatyvą savo rankose – 56:37.

Po pertraukos „Partizan“ bandė rodyti kitą veidą bei vėl kilo į kovą – 51:60. Sterlingui Brownui į tritaškį atsakė Mikaelas Jantunenas (71:61), bet Bruno Fernando surinko porą svarbių taškų šeimininkams – 65:73. „Partizan“ artėjo toliau (70:75), nors Tarikas Biberovičius su Nicolo Melli ir bandė gadinti reikalus šeimininkams, pataikydami iš toli – 84:72.

Nors laiko dar buvo likę, tašką rungtynėms dėjo Bonzie Colsonas ir Talenas Hortonas-Tuckeris – 91:76. Vėl „Partizan“ nebepakilo.

„Partizan“: Sterlingas Brownas 27, Tyrique‘as Jonesas 18, Shake‘as Miltonas 13, Duane‘as Washingtonas 11, Isaacas Bonga (8 atk. kam.) ir Bruno Fernando – po 8.

„Fenerbahče“: Mikaelis Jantunenas 19, Wade‘as Baldwinas 15 (8 rez. perd.), Tarikas Biberovičius 14, Bonzie Colsonas 12, Nicolo Melli 11 (6 atk. kam., 4 rez. perd.).

