Edwardso šou vedė „Virtus“ į pergalę prieš išretėjusią „Maccabi“

2025-11-21 23:35 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-21 23:35

Eurolygoje Bolonijos „Virtus“ (6/6) ekipa namie 99:89 (26:24, 30:21, 24:21, 19:23) nugalėjo Tel Avivo „Maccabi“ (3/9) krepšininkus.

C.Edwardsas pataikė 8 tritaškius

0

Šiame mače Izraelio klubas vertėsi be Lonnie Walkerio ir Jayleno Hoardo.

Pirmasis kėlinys buvo itin rezultatyvus ir po Carseno Edwardso tritaškio šeimininkai jau pirmavo 17:9. Vis tik „Maccabi“ surengė spurtą ir veržėsi į priekį (22:21), bet po ketvirtį sėkmingiau užbaigė italų komanda – 26:24.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antrasis kėlinys jau priklausė šeimininkams ir C.Edwardsas tritaškiu kūrė dviženklį pranašumą – 51:40. Iki petraukos šeimininkams pavyko išsaugoti dviženklį pranašumą – 56:45.

Po pertraukos „Maccabi“ buvo priartėjusi iki 7 taškų (55:62), bet tritaškiu iškart atsakė C.Edwardsas – 65:55. Bolonijos klubas ir toliau rinko taškus ir prieš ketvirtą kėlinį pirmavo 80:66.

Ketvirtajame kėlinyje „Maccabi“ po truputį ėmė mažinti atsilikimą ir likus 2 minutėms komandas jau skyrė tik 6 taškai – 84:90. Vis tik šeimininkai pergalės neišleido – 96:87.

C.Edwardsas šiame mače pataikė 8 tritaškius iš 15 bandymų ir pelnė 26 taškus bei surinko 20 naudingumo balų.

„Virtus“: Carsenas Edwardsas 26 (8/15 trit.), Matthew Morganas 17 (3/7 trit.), Derrickas Alstonas 15 (7 atk. kam.), Mouhametas Dioufas 14 (5/5 dvit.), Karimas Jallow 9.

„Maccabi“: Marcio Santosas 19 (3/6 trit.), Jeffrey Dowtinas 18 (2/7 trit.), Johnas DiBartolomeo ir Romanas Sorkinas po 11, O’Shae Brissetas 10.

