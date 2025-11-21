 
Lapkričio 22 d., šeštadienis
Vilnius +2°C
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Davis Cup

Italijos tenisininkai po neįtikėtino pratęsimo iškopė į Daviso taurės finalą

2025-11-21 22:53 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-21 22:53

Bolonijoje (Italija) tęsiasi Daviso taurės finalų savaitė, kurios metu paaiškės stipriausia pasaulio vyrų teniso rinktinė. Penktadienį pirmajame pusfinalyje šeimininkai italai 2:0 nugalėjo belgus.

Flavio Cobolli | Scanpix nuotr.

Bolonijoje (Italija) tęsiasi Daviso taurės finalų savaitė, kurios metu paaiškės stipriausia pasaulio vyrų teniso rinktinė. Penktadienį pirmajame pusfinalyje šeimininkai italai 2:0 nugalėjo belgus.

0

Pirmajame vienetų mače Matteo Berrettini (ATP-56) 6:3, 6:4 pranoko Raphaelį Collignoną (ATP-86). Italui tai buvo net 11-as laimėtas Daviso taurės vienetų mačas iš 13 žaistų.

M. Berrettini be vargo laimėjo pirmąjį setą, o antrojo pradžioje atitrūko 2:0. Vėliau belgas grąžino intrigą (2:2), kai realizavo pirmą susikurtą „break pointą“. Šeštajame geime R. Collignonas galėjo ir perimti iniciatyvą, bet šį kartą „break pointo“ nerealizavo, o septintajame geime pralaimėjo savo padavimų seriją ir vėliau nepavijo italo.

Kitame vienetų susitikime, kuris truko ilgiau nei 3 valandas, Flavio Cobolli (ATP-22) 6:3, 6:7 (5:7), 7:6 (17:15) įveikė Zizou Bergsą (ATP-43).

F. Cobolli pirmąjį setą laimėjo be didesnių problemų. Antrajame sete „break pointų“ neturėjo nė vienas žaidėjas, tad prireikė pratęsimo. Jame F. Cobolli sykį atsitiesė po pralaimėto taško savo padavimų metu, bet antrą kartą taip išsigelbėti nepajėgė.

Trečiajame sete Z. Bergsas nerealizavo net 5 „break pointų“, o F. Cobolli dešimtajame geime iššvaistė porą „match pointų“. Vėl teko žaisti pratęsimą, kuriame prireikė net 32 taškų. Z. Bergsas pratęsime pralaimėjo net 7 „match pointus“, o F. Cobolli susikūrė dar 5 tokias progas, kol galiausiai įtvirtino pergalę. Italas pratęsime buvo atsilikęs 14:15, tada pelnė 2 taškus iš eilės paduodant varžovui ir vėliau savo padavimu baigė mačą.

Kitame pusfinalyje šeštadienį susitiks Vokietijos ir Ispanijos rinktinės.

