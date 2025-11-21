 
Kalendorius
Lapkričio 22 d., šeštadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Korabelnikas dailiojo čiuožimo varžybose Varšuvoje prie karjeros rekordų nepriartėjo

2025-11-21 21:40 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-21 21:40

Varšuvoje (Lenkija) vykstančiose ISU „Challenger“ serijos „PGE Warsaw Cup“ dailiojo čiuožimo varžybose dalyvavo Lietuvos atstovas Danielius Korabelnikas.

Danielius Korabelnikas | „Stop“ kadras

Varšuvoje (Lenkija) vykstančiose ISU „Challenger“ serijos „PGE Warsaw Cup“ dailiojo čiuožimo varžybose dalyvavo Lietuvos atstovas Danielius Korabelnikas.

REKLAMA
0

Vyrų varžybose 18-metis D. Korabelnikas surinko 126,15 balo ir užėmė 25-ą vietą. Tą pačią poziciją lietuvis užėmė tiek trumpojoje (44,39), tiek laisvojoje (81,76) programoje. Iki karjeros rekordo (150,39) D. Korabelnikui trūko daugiau nei 24 balų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

D. Korabelniko trumpoji programa:

Dominavo abi programas geriausiai atlikęs Lenkijos atstovas Vladimiras Samoilovas (240,83). Antras buvo šveicaras Lukas Britschgi (229,73), trečias – prancūzas Samy Hammi (222,77).

Varžybas pradėjo 26 čiuožėjai, bet italas Gabriele Frangipiani dėl nugaros traumos laisvosios programos neatliko ir buvo neklasifikuotas.

Savaitgalį vyks moterų varžybos, kur startuoti planuoja net 3 lietuvės – Meda Variakojytė, Jogailė Aglinskytė ir Aleksandra Golovkina-Dolinskė.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų