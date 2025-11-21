Korabelnikas dailiojo čiuožimo varžybose Varšuvoje prie karjeros rekordų nepriartėjo

Vyrų varžybose 18-metis D. Korabelnikas surinko 126,15 balo ir užėmė 25-ą vietą. Tą pačią poziciją lietuvis užėmė tiek trumpojoje (44,39), tiek laisvojoje (81,76) programoje. Iki karjeros rekordo (150,39) D. Korabelnikui trūko daugiau nei 24 balų.
D. Korabelniko trumpoji programa:
Dominavo abi programas geriausiai atlikęs Lenkijos atstovas Vladimiras Samoilovas (240,83). Antras buvo šveicaras Lukas Britschgi (229,73), trečias – prancūzas Samy Hammi (222,77).
Varžybas pradėjo 26 čiuožėjai, bet italas Gabriele Frangipiani dėl nugaros traumos laisvosios programos neatliko ir buvo neklasifikuotas.
Savaitgalį vyks moterų varžybos, kur startuoti planuoja net 3 lietuvės – Meda Variakojytė, Jogailė Aglinskytė ir Aleksandra Golovkina-Dolinskė.
