Birutė Aleknavičiūtė ir Dorotėja Keraitė pateko į kurčiųjų deflimpiados pusfinalį

Sunkią kovą Lietuvos tandemas laimėjo po dviejų tokiu pat rezultatu (21:15) pasibaigusių setų.
Šeštadienį pusfinalyje B. Aleknavičiūtė ir D. Keraitė susitiks su gerai pažįstamomis amerikietėmis, kurias įveikė grupėje po trijų setų.
Penktadienį stalo tenisininkai tęsė asmenines kovas. Išvakarėse į atkrintamąsias varžybas pateko abu Lietuvos atstovai – Deividas Takinas ir Kęstutis Žižiūnas.
Dėl patekimo į 16-tuką, D. Takinas susirėmė su japonu Fuminori Kamezawa. Atsilikdamas 0:3, lietuvis išplėšė pergalę b, paskutinį setą laimėjo 15:13.
Tačiau kelią į ketvirtfinalį mūsų lyderiui pastojo Kinijos stalo tenisininkas Cong Wangas, vėliau nukeliavęs iki finalo. Šįkart jis D. Takinui nepaliko nė mažiausių vilčių – 4:0.
K. Žižiūnas kovą dėl vietos tarp 32-iejų geriausių 0:4 pralaimėjo Pietų Korėjos atstovui Seuk Ohui.
Komazavos olimpinio parko stadione buvo surengtos vyrų 800 m bėgimo rungties atrankinės varžybos. Jose kovojo ir Lietuvos greitakojis Edvinas Vaičiulis. Klaipėdietis, distancijoje sugaišęs 2 min. 04,86 sek., savo bėgimo grupėje užėmė trečią vietą.
Bėgikas iš pajūrio pateko į pusfinalį ir tęs kovą dėl medalių.
Tikėtasi, kad ketvirtfinalio etape Lietuvos krepšininkai iškas duobę amerikiečių ekipai. Pirmasis kėlinys net tuo vertė tikėti, tačiau nuo antrojo ketvirčio lietuvių puolimas užstrigo, o varžovai šėlo. Nuaidėjus finalinei sirenai švieslentėje žibėjo JAV rinktinę tenkinantis rezultatas – 83:50 (11:11, 26:7, 24:9, 23:22).
Mūsų penketuke rezultatyviausiai žaidė Gediminas Žukas – 14 taškų, Lukas Gužauskas – 10, Benas Šimanauskas ir Giedrius Švedas – po 7.
Šeštadienį lietuviai tęs žaidynes. Varžybose dėl 5-8 vietų mūsų krepšininkai susitiks su lenkais, su kuriais Japonijoje jau buvo žaidę, tačiau pralaimėję.
Panašus scenarijus klostėsi ir moterų ketvirtfinalio etape tarp Lietuvos ir Ukrainos rinktinių. Susitikimą Andriaus Vaicekausko auklėtinės kapituliavo 42:69 (12:15, 7:22, 10:14, 13:18).
Lietuvės pirmą kėlinį kovojo neblogai, o varžoves paleido antrajame ketvirtyje, kurį pralaimėjo 7:22.
Vėliau ukrainietės apgynė įgytą persvarą ir tuo pačiu lietuves išsiuntė žaisti dėl 5-osios vietos.
Mūsų ekipoje rezultatyviausiai žaidė Ramunė Eskertaitė – 16 taškų, Jurgita Šegždaitė – 7, Rugilė Vosyliūtė – 6.
Šeštadienį lietuvės varžybose dėl 5-8 vietų rungtyniaus su australėmis. Bus gera proga pasiekti revanšą už nesėkmę grupės varžybose.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!