Kurčiųjų deflimpinėse žaidynėse – Diržiūtės auksas ir Koveckio bronza

Lietuvė trasą įveikė per 1 val. 24 min. 10 sek. ir vos keliomis dešimtimis sekundžių aplenkė sidabrą pelniusią ukrainietę Ianą Melnyk (1:24.41). Bronzos medalis taip pat atiteko Ukrainos sportininkei Hannai Fedosjejevai (1:27.33). Kita Lietuvos atstovė Judita Volungevičienė finišavo aštunta, jos rezultatas – 2 val. 10 min. 36 sek.
Sėkmingai Lietuvai susiklostė ir vyrų ilgosios trasos rungtis – Rokas Koveckis iškovojo bronzos medalį. Jis distanciją įveikė per 1 val. 23 min. 49 sek. Aukso medaliu šioje rungtyje pasidabino Ukrainos sportininkas Nazaras Levyckis, parodęs įspūdingą rezultatą – 1:15.42. Sidabras atiteko švedui Nilsui Forsbergui (1:23.28).
Devintą vietą tarp vyrų užėmė lietuvis Mikalojus Makutėnas, distanciją įveikęs per 1 val. 46 min. 14 sek. Jis prieš kelias dienas buvo iškovojęs bronzą vidutinėje trasoje.
