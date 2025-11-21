 
Kurčiųjų deflimpinėse žaidynėse – Diržiūtės auksas ir Koveckio bronza

2025-11-21 17:51 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-21 17:51

Tokijuje (Japonija) vykstančiose kurčiųjų vasaros deflimpinėse žaidynėse Lietuvos orientacininkai ir toliau džiugina ryškiais pasiekimais. Penktadienį moterų ilgosios trasos varžybose triumfavo Gedvilė Diržiūtė, iškovojusi aukso medalį.

LKSK nuotr. | Organizatorių nuotr.

Tokijuje (Japonija) vykstančiose kurčiųjų vasaros deflimpinėse žaidynėse Lietuvos orientacininkai ir toliau džiugina ryškiais pasiekimais. Penktadienį moterų ilgosios trasos varžybose triumfavo Gedvilė Diržiūtė, iškovojusi aukso medalį.

Lietuvė trasą įveikė per 1 val. 24 min. 10 sek. ir vos keliomis dešimtimis sekundžių aplenkė sidabrą pelniusią ukrainietę Ianą Melnyk (1:24.41). Bronzos medalis taip pat atiteko Ukrainos sportininkei Hannai Fedosjejevai (1:27.33). Kita Lietuvos atstovė Judita Volungevičienė finišavo aštunta, jos rezultatas – 2 val. 10 min. 36 sek.

Sėkmingai Lietuvai susiklostė ir vyrų ilgosios trasos rungtis – Rokas Koveckis iškovojo bronzos medalį. Jis distanciją įveikė per 1 val. 23 min. 49 sek. Aukso medaliu šioje rungtyje pasidabino Ukrainos sportininkas Nazaras Levyckis, parodęs įspūdingą rezultatą – 1:15.42. Sidabras atiteko švedui Nilsui Forsbergui (1:23.28).

Devintą vietą tarp vyrų užėmė lietuvis Mikalojus Makutėnas, distanciją įveikęs per 1 val. 46 min. 14 sek. Jis prieš kelias dienas buvo iškovojęs bronzą vidutinėje trasoje.

