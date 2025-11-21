Moterų kerlingo rinktinė Europos čempionate sieks įsitvirtinti elite

Elitiniame divizione iš viso varžysis dešimt stipriausių Europos komandų.
Praėjusiais metais Europos elite debiutavusios Lietuvos akmenslydininkės po dramatiškai susiklosčiusių aplinkybių užėmė aštuntąją poziciją ir taip išsaugojo vietą tarp stipriausių Senojo žemyno komandų. Tai taip pat leido lietuvėms šiemet pirmą kartą sudalyvauti pasaulio čempionate.
Lietuvos rinktinės sudėtis Suomijoje bus nepakitusi. Kapitonės Virginijos Paulauskaitės komandai atstovaus Olga Dvojeglazova, Miglė Kiudytė, Rūta Blažienė ir Justina Zalieckienė.
„Nusiteikimas ir nuotaikos yra geros. Pagal tai, kokias turėjome galimybes treniruotis, pasiruošėme puikiai. Matysime, kaip seksis. Kitos komandos neabejotinai bus labai stipriai pasiruošusios, nes visoms tai bus repeticija prieš olimpines žaidynes arba atranką į jas“, – kalbėjo V. Paulauskaitė.
Ir išties, visos devynios rinktinės, su kuriomis varžysis lietuvės, turi planų, susijusių su Milano ir Kortinos žiemos olimpinėmis žaidynėmis.
Danija, Didžioji Britanija, Italija, Švedija ir Šveicarija jau yra užsitikrinusios vietas olimpinėse žaidynėse, o Norvegija, Vokietija, Turkija ir Čekija dalyvaus lemiamame olimpiniame atrankos turnyre gruodžio mėnesį.
Europos čempionatas vyks Lohja miesto arenoje, kuri lietuvėms yra pažįstama.
„Esame čia žaidusios. Tai nėra kerlingo arena, todėl ji keletą savaičių yra ruošiama šioms pirmenybėms. Manau, kad ledas bus geras, bet ten yra šiokių tokių niuansų. Dėl to pirmosiomis dienomis gali reikėti šiek tiek apsiprasti, bet vėliau viskas turėtų būti gerai“, – sakė Lietuvos rinktinės kapitonė.
Pirmąsias rungtynes šeštadienį Lietuvos rinktinė žais su Italijos komanda. Tą pačią dieną lauks akistata ir su Vokietija.
„Bus tikrai nelengva ir sunku tikėtis daug pergalių, tačiau tikrai stengsimės. Visada žaisime iki pat pabaigos, iki paskutinio akmens“, – teigė V. Paulauskaitė.
Sekmadienį Lietuvos rinktinė žais su Šveicarija, pirmadienį – su Čekija ir Škotija, antradienį – su Norvegija ir Danija, trečiadienį – su Švedija, ketvirtadienį – su Turkija.
Keturios stipriausios komandos pateks į pusfinalį, o dvi paskutines vietas užimsiančios ekipos iškris į B divizioną.
V. Paulauskaitė atvira – kol Lietuvoje nėra kerlingo bazės, tol galvoti apie įsitvirtinimą Europos elite yra sudėtinga.
„Visų pirma, reikia kerlingo bazės, kad nereikėtų vien tik važinėti ruoštis į užsienį. Taip pat atsirastų daugiau konkurencijos, kas padėtų kilti lygiui. Tokie dalykai leistų stiprėti kerlingui Lietuvoje ir dar geriau konkuruoti su stipriausiomis komandomis“, – pabrėžė V. Paulauskaitė.
