„Latvia cup 2025“ laisvos piramidės turnyre – trečioji vieta Vaidui Petukauskui

2025-11-20 18:51 / šaltinis: Sportas.lt
Savaitgalį Rygoje (Latvija) vykusiose laisvos piramidės varžybose „Latvia cup 2025“ panevėžietis Vaidas Petukauskas iškovojo garbingą trečiąją vietą.

Lietuvos biliardo federacijos nuotr. | „Facebook“ nuotr.

Lietuvis turnyrą pradėjo nuo antrojo rato ir jame 3:1 nugalėjo latvį Jurijų Stepanovą. Vėliau V. Petukauskas 3:1 įveikė latvį Vladimirą Kurovą, aštuntfinalyje 3:2 pranoko tautietį Ričardą Kovėrą, ketvirtfinalyje 3:1 nugalėjo Violettą RodninąUkrainos, o pusfinalyje 0:4 nusileido Oto Pažei iš Latvijos.

Didžiajame finale didesnės intrigos nebuvo – O. Paže 5:0 nugalėjo tautietį V. Kurovą, kuris nuo pralaimėjusiųjų „tinklelio“ prasimušė iki pat finalo.

Turnyre dalyvavo 38 žaidėjai.

