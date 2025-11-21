„Formulė 1“: ar Las Vegase intriga dar labiau sustiprės?

Bendroje įskaitoje pirmauja „McLaren“ lenktynininkas Lando Norrisas. Didžiosios Britanijos atstovas turi 390 taškų. Jo komandos draugas australas Oscaras Piastri surinko 366. Trečiąją vietą kol kas užima, bet galimybės tapti čempionu dar neprarado „Red Bull“ pilotas Maxas Verstappenas iš Nyderlandų. Jo sąskaitoje – 341 taškas.
„Formulės 1“ generalinis direktorius Stefano Domenicali įsitikinęs, kad M. Verstappenas gali tapti sezono laureatu.
„Aš tvirtai tikiu, kad Maxas turi šansų pasigrumti dėl čempiono vardo. Po varžybų Brazilijoje jam pasakiau, kad prisimintų 2007 metus. Juk vyks dar trejos lenktynės. Per jas galima surinkti daug taškų. Jei manyčiau, kad Verstappenui neįmanoma sukurti staigmenos, jam būčiau nieko nesakęs“, - kalbėjo „Formulės 1“ vadovas.
2007 metais suomis Kimi Raikkonenas laimėjo abu paskutinius etapus ir bendroje įskaitoje vienu tašku aplenkė britą Lewisą Hamiltoną ir ispaną Fernando Alonso.
M. Verstappenas Las Vegase triumfavo 2023 metais. Pernai čia niekas neprilygo britui George‘ui Russellui iš „Mercedes“. Šiame JAV mieste lenktynės bus surengtos trečią kartą. Pilotams reikės įveikti 50 ratų po 6,2 kilometro – iš viso apie 310 km. Sinoptikai ateinantį savaitgalį Las Vegase lietaus neprognozuoja.
Konstruktorių įskaitoje toliau vyksta įnirtinga kova dėl antrosios vietos. Jau seniai pirmąją poziciją užsitikrino „McLaren“ (756 taškai). Toliau rikiuojasi „Mercedes“ (398), „Red Bull“ (366), „Ferrari“ (362).
„Formulės 1“ gerbėjams Lietuvoje teks anksti keltis. Tiesioginė kvalifikacijos transliacija per „Go3“ televiziją – lapkričio 22-ąją, šeštadienį, 6.00 val. Lenktynės sekmadienį – 5.45 val.
