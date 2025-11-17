„Formulės 1“ komandų Katare lauks naujas iššūkis: privalomi du sustojimai dėl padangų naudojimo apribojimų

Kataro trasa įprastai yra „negailestinga“ padangoms ir 2023 m. komandoms buvo liepta su vienu padangų komplektų įveikti ne daugiau nei 18 ratų. Pernai šis apribojimas buvo panaikintas, bet, padarius išvadas po 2024 m. lenktynių ir didžiulio padangų nusidėvėjimo, šiemet vėl nuspręsta imtis tam tikrų griežtų sprendimų.
Šaltinių teigimu, šių metų Kataro GP lenktynėse su vienu padangų komplektu bus leidžiama nuvažiuoti ne daugiau nei 25 ratus, įskaičiuojant ir ratus paskui saugos automobilį arba virtualaus saugos automobilio fazės metu, bet neįskaičiuojant formavimo rato arba rato po finišo. Tai reiškia, kad 57 ratų lenktynėse visiems pilotams teks atlikti mažiausiai po 2 sustojimus boksuose.
„Pirelli“ Katare komandoms siūlys kiečiausio mišinio padangas – C1, C2 ir C3.
Pirelli confirm that tyres used in the Qatar Grand Prix weekend can cover a maximum of 25 laps, including laps run under the Safety Car or Virtual Safety Car, due to the very demanding track in terms of energy, thermal stress and wear 🛞 pic.twitter.com/QIlepRhfw4REKLAMA— Sky Sports F1 (@SkySportsF1) November 17, 2025
Po praėjusių lenktynių Meksikoje Lando Norrisas (390 taškų) pilotų įskaitoje gerokai padidino persvarą prieš Oscarą Piastri (366) bei Maxą Verstappeną (341). Konstruktorių įskaitoje taurę jau seniai užsitikrino „McLaren“ (756). „Mercedes“ (398) dėjo didelį žingsnį iki vicečempionų statuso, o „Red Bull“ (366) aplenkė „Ferrari“ (362).
22-osios sezono lenktynės – Las Vegaso GP (JAV) – vyks ankstyvą lapkričio 23 d. rytą Lietuvos laiku. Tuo tarpu Katare lenktynės vyks lapkričio 29-30 d. Visą veiksmą tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!