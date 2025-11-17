 
TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > Formulė 1

„Formulės 1“ komandų Katare lauks naujas iššūkis: privalomi du sustojimai dėl padangų naudojimo apribojimų

2025-11-17 19:15 / šaltinis: Sportas.lt
„Pirelli“ po konsultacijų su FIA patvirtino, kad lapkričio pabaigoje vyksiančiose „Formulės 1“ Kataro GP lenktynėse bus įvesti griežti apribojimai dėl padangų naudojimo.

Kataro GP lenktynės | Scanpix nuotr.

0

Kataro trasa įprastai yra „negailestinga“ padangoms ir 2023 m. komandoms buvo liepta su vienu padangų komplektų įveikti ne daugiau nei 18 ratų. Pernai šis apribojimas buvo panaikintas, bet, padarius išvadas po 2024 m. lenktynių ir didžiulio padangų nusidėvėjimo, šiemet vėl nuspręsta imtis tam tikrų griežtų sprendimų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šaltinių teigimu, šių metų Kataro GP lenktynėse su vienu padangų komplektu bus leidžiama nuvažiuoti ne daugiau nei 25 ratus, įskaičiuojant ir ratus paskui saugos automobilį arba virtualaus saugos automobilio fazės metu, bet neįskaičiuojant formavimo rato arba rato po finišo. Tai reiškia, kad 57 ratų lenktynėse visiems pilotams teks atlikti mažiausiai po 2 sustojimus boksuose.

„Pirelli“ Katare komandoms siūlys kiečiausio mišinio padangas – C1, C2 ir C3.

Po praėjusių lenktynių Meksikoje Lando Norrisas (390 taškų) pilotų įskaitoje gerokai padidino persvarą prieš Oscarą Piastri (366) bei Maxą Verstappeną (341). Konstruktorių įskaitoje taurę jau seniai užsitikrino „McLaren“ (756). „Mercedes“ (398) dėjo didelį žingsnį iki vicečempionų statuso, o „Red Bull“ (366) aplenkė „Ferrari“ (362).

22-osios sezono lenktynės – Las Vegaso GP (JAV) – vyks ankstyvą lapkričio 23 d. rytą Lietuvos laiku. Tuo tarpu Katare lenktynės vyks lapkričio 29-30 d. Visą veiksmą tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.

