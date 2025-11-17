 
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP Challenger Tour

Edo Butvilo pirmasis varžovas Ispanijos ATP „Challenger“ turnyre – vietinis žaidėjas

2025-11-17 18:51 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-17 18:51

Pirmadienį Ispanijoje baigti traukti ATP „Challenger“ serijos „III Challenger Montemar ENE Construccion“ vyrų teniso turnyro burtai. 21-erių Edo Butvilo (ATP-261) pagrindinio etapo starte lauks kvalifikaciją įveikęs 23-ejų ispanas Maxas Alcala Gurri (ATP-417).

Edas Butvilas prieš Patricką Agbo-Panzo | Sauliaus Čirbos nuotr.

0

Šie tenisininkai vienas prieš kitą anksčiau nebuvo žaidę.

Ispanas 2020 m. buvo pakilęs iki 51-os vietos ITF jaunių reitinge, o ATP vienetų reitinge jis dar nėra buvęs aukščiau 380-os pozicijos. Per profesionalo karjerą M. Alcala Gurri yra laimėjęs 4 vienetų turnyrus – visus ITF ture ant grunto.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šio sezono pradžioje ispanas laimėjo ITF turnyrą Valensijoje (Ispanija). Vėliau M. Alcala Gurri žaidė dar trijų ITF turnyrų finaluose, bet juose patyrė nesėkmes. Vasarą ir rudenį ispanas ITF turą vis dažniau iškeisdavo į ATP „Challenger“ turnyrus, kur nieko ypatingo nenuveikė. Lapkričio pradžioje M. Alcala Gurri grįžo į ITF turą, bet turnyre Valensijoje suklupo jau antrajame rate.

E. Butvilui pergalė atneštų 6 ATP vienetų reitingo taškus ir 1535 eurus, o aštuntfinalyje jis žaistų su vienu iš turnyro favoritų danu Elmeriu Molleriu (ATP-152) arba portugalu Tiago Pereira (ATP-260). Pralaimėjimo atveju lietuvis gautų 950 eurų.

Lietuviui trūksta apie 45 reitingo taškų iki vietos „Australian Open“ kvalifikacijoje. Tiesa, Ispanijoje žaidžiama ant grunto, o E. Butvilas jau senokai nelipo ant šios dangos.

E. Butvilas Ispanijoje dalyvaus ir dvejetų varžybose. Vardinius kvietimus gavę lietuvis ir ispanas Javieras Barranco Cosano bandys įveikti „apsaugotais reitingais“ pasinaudojusius bosnius – Tomislavą Brkičių ir Andrejų Nedičių.

ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Ispanijoje prizų fondą sudaro 91,25 tūkst. eurų.

