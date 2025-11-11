Vilius Gaubas sužinojo pirmąjį varžovą tolimajame Montevidėjuje

Šie tenisininkai vienas prieš kitą anksčiau nebuvo žaidę. Prieš porą metų D. Jorda Sanchisas ATP „Challenger“ turnyre Sevilijoje (Ispanija) susitiko su Edu Butvilu ir ant kietos dangos įveikė lietuvį – 6:1, 6:7 (6:8), 6:4. Tuo tarpu Montevidėjuje žaidžiama ant grunto.
2023 m. ispanas viešėjo Vilniuje, kur krito jau pirmajame ATP „Challenger“ turnyro kvalifikacijos rate.
D. Jorda Sanchisas per karjerą tėra laimėjęs 2 profesionalų vienetų turnyrus: abu ITF ture 2022-2023 m. ATP reitinge ispanas karjeros aukštumas pasiekė pernai, kai rikiavosi 292-as.
Šiame sezone ispanas buvo netoli 3-io karjeros titulo, kai gegužę ITF turnyre Nyderlanduose pasiekė finalą. ATP „Challenger“ ture D. Jorda Sanchisas šiemet porą kartų pasiekė ketvirtfinalį, geriausius rezultatus demonstruodamas būtent ant grunto.
V. Gaubui pergalė atneštų 7 ATP vienetų reitingo taškus ir 2695 JAV dolerius, o aštuntfinalyje jo lauktų Ignacio Buse (ATP-110) iš Peru. Pralaimėjimo atveju lietuvis gautų 1670 JAV dolerių.
ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Montevidėjuje prizų fondą sudaro 160 tūkst. JAV dolerių.
