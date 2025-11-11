 
Kalendorius
Lapkričio 11 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP Challenger Tour

Vilius Gaubas sužinojo pirmąjį varžovą tolimajame Montevidėjuje

2025-11-11 12:42 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-11 12:42

Montevidėjuje (Urugvajus) pirmadienį baigti traukti ATP „Challenger“ serijos „Uruguay Open“ vyrų teniso turnyro pagrindinio etapo burtai. Pirmajame rate 20-mečiui Viliui Gaubui (ATP-133) teks žaisti prieš kvalifikaciją įveikusį 31-erių ispaną Davidą Jordą Sanchisą (ATP-421).

Vilius Gaubas prieš Alexį Klegou | Sauliaus Čirbos nuotr.

Montevidėjuje (Urugvajus) pirmadienį baigti traukti ATP „Challenger“ serijos „Uruguay Open“ vyrų teniso turnyro pagrindinio etapo burtai. Pirmajame rate 20-mečiui Viliui Gaubui (ATP-133) teks žaisti prieš kvalifikaciją įveikusį 31-erių ispaną Davidą Jordą Sanchisą (ATP-421).

REKLAMA
0

Šie tenisininkai vienas prieš kitą anksčiau nebuvo žaidę. Prieš porą metų D. Jorda Sanchisas ATP „Challenger“ turnyre Sevilijoje (Ispanija) susitiko su Edu Butvilu ir ant kietos dangos įveikė lietuvį – 6:1, 6:7 (6:8), 6:4. Tuo tarpu Montevidėjuje žaidžiama ant grunto.

TAIP PAT SKAITYKITE:

2023 m. ispanas viešėjo Vilniuje, kur krito jau pirmajame ATP „Challenger“ turnyro kvalifikacijos rate.

REKLAMA
REKLAMA

D. Jorda Sanchisas per karjerą tėra laimėjęs 2 profesionalų vienetų turnyrus: abu ITF ture 2022-2023 m. ATP reitinge ispanas karjeros aukštumas pasiekė pernai, kai rikiavosi 292-as.

REKLAMA

Šiame sezone ispanas buvo netoli 3-io karjeros titulo, kai gegužę ITF turnyre Nyderlanduose pasiekė finalą. ATP „Challenger“ ture D. Jorda Sanchisas šiemet porą kartų pasiekė ketvirtfinalį, geriausius rezultatus demonstruodamas būtent ant grunto.

V. Gaubui pergalė atneštų 7 ATP vienetų reitingo taškus ir 2695 JAV dolerius, o aštuntfinalyje jo lauktų Ignacio Buse (ATP-110) iš Peru. Pralaimėjimo atveju lietuvis gautų 1670 JAV dolerių.

ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Montevidėjuje prizų fondą sudaro 160 tūkst. JAV dolerių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų