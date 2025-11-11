„Barcelona“ žvaigždė Lamine`as Yamalis paliko Ispanijos rinktinę

Oficialiai skelbiama, jog „Barcelona“ krašto puolėjas šį mėnesį rinktinei neatstovaus, nes jam rekomenduota pailsėti po invazinės radijo dažnių procedūros, atliktos norint gydyti uždegimą kirkšnies srityje. Teigiama, kad futbolininkas turės ilsėtis 7–10 dienų ir nepadės Ispanijai 2026 m. pasaulio čempionato atrankos rungtynėse prieš Sakartvelą ir Turkiją.
„RFEF medicinos tarnyba išreiškia nustebimą ir nepasitenkinimą, vos 13:47 val. pirmadienį sužinojusi, kad Lamine`ui Yamaliui tą rytą buvo atlikta invazinė procedūra“, – rašoma oficialiame federacijos pareiškime. Pranešama, jog sprendimas atleisti žaidėją iš stovyklos buvo priimtas prioritetą skiriant futbolininko sveikatai ir gerovei.
L. Yamalis pastarąjį mėnesį jau kentėjo nuo panašių negalavimų ir praleido dalį rungtynių dėl kirkšnies problemų. „Barcelona“ ir Ispanijos rinktinės santykiai dėl žaidėjo traumos jau kelis kartus buvo įtempti: katalonų stovyklos specialistai dar spalį kritikavo rinktinės medicinos personalą dėl agresyvaus žaidėjo naudojimo, o dabar buvo atlikta procedūra apie ją nepranešus federacijai.
