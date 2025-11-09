Gvidas Gineitis Turino derbį praleido ant suolo, Marius Adamonis Italijoje sužaidė puikias rungtynes

Tuo metu Italijos „Serie B“ lygoje vartininkas Marius Adamonis sužaidė visas rungtynes, praleido įvartį nuo vienuolikos metrų žymos, bet taip pat atrėmė net šešis varžovų smūgius ir padėjo „Sudtirol“ klubui namuose sužaisti lygiosiomis 1:1 su „Carrarese“ klubu.
Kitose Italijos „Serie B“ lygos rungtynėse vartininkas Ovidijus Šiaulys liko ant „Entella“ klubo suolo, o jo ekipa sužaidė lygiosiomis 0:0 su „Reggiana“ klubu.
Italijos „Primavera“ lygoje tarpusavyje susitiko lietuvių komandos. „Cremonese“ U-20 ekipos gretose antrą kėlinį žaidė Adrian Lickūnas, bet jo komanda namuose 0:2 nusileido „Genoa“ U-20 ekipai, kurios vartus visas rungtynes gynė Ernestas Lysionok, o gynėjas Lukas Klišys žaidė 85 minutes.
Trečioje Vokietijos lygoje saugas Lukas Michelbrink žaidė 81 minutę, bet lietuvio atstovaujamas Kotbuso „Energie“ klubas namuose 0:1 pralaimėjo VfL „Osnabruck“ klubui.
Belgijos pirmenybėse Edgaras Utkus žaidė 82 minutes, bet lietuvio atstovaujamas Briugės „Cercle“ namuose 1:2 nusileido „Leuven“ ekipai.
Antroje Švedijos lygoje sezoną užbaigė Tomas Kalinauskas, kuris žaidė nuo 58 minutės, o jo klubas „Kalmar“, kuris jau užsitikrino vietą stipriausioje Švedijos lygoje, namuose 1:2 pralaimėjo „Falkenberg“ klubui.
Slovakijos pirmenybėse Gytis Paulauskas žaidė visas rungtynes, bet lietuvio ginamas Michalovcės „Zemplin“ klubas išvykoje 0:2 nusileido „Žilina“ klubui.
Bahreino pirmenybėse Džiugas Bartkus praleido įvartį, bet vartininkas su „Al Riffa“ klubu 4:1 nugalėjo „Aali Club“ klubą.
Albanijos pirmenybėse Manfredas Ruzgis liko ant „Vora“ klubo suolo, o jo ekipa išvykoje 2:0 palaužė KF „Tirana“ klubo žaidėjus.
Pijus Širvys nebuvo registruotas „Maribor“ klubo rungtynėms, o jo ekipa Slovėnijos pirmenybėse sužaidė lygiosiomis 1:1 su „Radomlje“ klubu.
Kroatijos lygoje Rokas Pukštas žaidė visas rungtynes bei padėjo Splito „Hajduk“ klubui namuose 2:0 įveikti „Osijek“ ekipą.
Austrijos „Bundesliga“ pirmenybėse Lukas Fridrikas žaidė nuo 78 minutės, o puolėjo ginamas „Hartberg“ klubas išvykoje 2:1 palaužė „Wolfsberger“ klubą.
Sporto direktoriaus Mindaugo Nikoličiaus klubas Lodzės „Widzew“ svečiuose 1:2 nusileido Gdansko „Lechia“ klubui.
Ketvirtoje Ispanijos lygoje vartininkas Ernestas Juškevičius praleido įvartį, bet su „Lorca Deportiva“ klubu 2:1 įveikė „Deportiva Minera“ komandos žaidėjus.
Belgijos moterų lygoje Rimantės Jonušaitės atstovaujama Briuselio „Anderlecht“ ekipa namuose 2:1 palaužė „Club Brugge“ klubo merginas.
