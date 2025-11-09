Evelinos Sašenko su vyru vaizdo įrašas plinta it virusas: jame – komiška situacija

Moteris socialiniame tinkle paviešino vaizdo įrašą, kuriuo sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Įrašas prajuokino daugelį
Dainininkė Evelina vaizdo įraše užfiksuota Paryžiuje, kur aplanko daugelio turistų pamiltas vietas.
„Paryžius turistų akimis: atrodo, kad atėjau į filmą… bet be poilsio scenų. 10 tūkst. žingsnių, 10000 nuotraukų ir 0 prancūzų, kalbančių angliškai“, – prie vaizdo įrašo rašė dainininkė.
Šis smagus vaizdo įrašas prajuokino ne vieną. „Artistai kokie abu“, „Fainuoliai jūs“, „Grynai aš“, – rašė inetrnautai.
Primename, kad jau visai netrukus E. Sašenko gerbėjai turės galimybę moters dainas išgirsti gyvai.
Koncertas „Naktis Paryžiuje“ įvyks Vilniuje, gruodžio 11 d.
