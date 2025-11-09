 
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Evelinos Sašenko su vyru vaizdo įrašas plinta it virusas: jame – komiška situacija

2025-11-09 17:19
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-09 17:19

Dainininkė Evelina Sašenko neseniai socialiniame tinkle pasidalijo smagiu vaizdo įrašu iš atostogų Paryžiuje, kur laiką leido kartu su vyru Giedriumi.

0

Moteris socialiniame tinkle paviešino vaizdo įrašą, kuriuo sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Įrašas prajuokino daugelį

Dainininkė Evelina vaizdo įraše užfiksuota Paryžiuje, kur aplanko daugelio turistų pamiltas vietas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Paryžius turistų akimis: atrodo, kad atėjau į filmą… bet be poilsio scenų. 10 tūkst. žingsnių, 10000 nuotraukų ir 0 prancūzų, kalbančių angliškai“, – prie vaizdo įrašo rašė dainininkė.

View this post on Instagram

A post shared by Evelina Sašenko (@evelinasasenko_official)

Šis smagus vaizdo įrašas prajuokino ne vieną. „Artistai kokie abu“, „Fainuoliai jūs“, „Grynai aš“, – rašė inetrnautai.

Primename, kad jau visai netrukus E. Sašenko gerbėjai turės galimybę moters dainas išgirsti gyvai. 

Koncertas „Naktis Paryžiuje“ įvyks Vilniuje, gruodžio 11 d.

Bilietus galite rasti čia:

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

