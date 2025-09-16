Britney Spears namuose – šokiruojantis vaizdas

Originalus vaizdo įrašas, paskelbtas „Instagram“ rugpjūčio 18 d., rodė Spears dainuojančią, kol ji ruošė žiedinį apšvietimą. Fone buvo matyti vienas iš jos šunų, vaikščiojantis šalia jos svetainės, o ant grindų buvo išmatos.
Nešvarūs namai
„Piece of Me“ dainininkė tuo metu savo sekėjams pranešė, kad ji „valo namus, tarsi nebūtų rytojaus“.
Nepaisant to, kad Spears bandė nuraminti triukšmą, žmonės aplink ją, kaip pranešama, yra susirūpinę dėl jos.
„Daily Mail“ teigia, kad „Toxic“ dainininkė, kuri turi psichinės sveikatos problemų istoriją ir yra praleidusi laiką psichinės sveikatos įstaigose, „šiuo metu patiria epizodą“.
„Jos namai yra netvarkingi“, pridūrė kitas asmuo naujienų portalui „Daily Mail“. „Ji nevalo po šunimis, neturi kasdien valančio asmens ir tiesiog nesielgia kaip suaugęs žmogus. Jai artimi žmonės tai matė daugybę kartų, ir nors tai stebima, jie nesiruošia įsikišti“, toliau aiškino informatorius.“
Nepavykus intervencija
2023 m. vasario mėn., praėjus daugiau nei metams po to, kai buvo nutraukta Spears globos teisė, šaltiniai išskirtinai patvirtino „Page Six“, kad draugai ir šeima buvo suplanavę intervenciją, tačiau ji žlugo.
Atrodė, kad tuo metu artimiausių žmonių rate vyko diskusijos, nes vienas šaltinis mums pasakė, kad šis išbandymas buvo „nereikalingas“ ir „perdėtas“.
