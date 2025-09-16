Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Britney Spears namuose – šokiruojantis vaizdas

2025-09-16 14:25
2025-09-16 14:25

Britney Spears
8

Grammy apdovanojimų laureatė Britney Spears pasisakė po to, kai praėjusį mėnesį jos pasidalintas vaizdo įrašas vėl pasirodė internete.

Originalus vaizdo įrašas, paskelbtas „Instagram“ rugpjūčio 18 d., rodė Spears dainuojančią, kol ji ruošė žiedinį apšvietimą. Fone buvo matyti vienas iš jos šunų, vaikščiojantis šalia jos svetainės, o ant grindų buvo išmatos.

Britney Spears
Nešvarūs namai

„Piece of Me“ dainininkė tuo metu savo sekėjams pranešė, kad ji „valo namus, tarsi nebūtų rytojaus“.

Nepaisant to, kad Spears bandė nuraminti triukšmą, žmonės aplink ją, kaip pranešama, yra susirūpinę dėl jos.

 „Daily Mail“ teigia, kad „Toxic“ dainininkė, kuri turi psichinės sveikatos problemų istoriją ir yra praleidusi laiką psichinės sveikatos įstaigose, „šiuo metu patiria epizodą“.

@britneyspears

Crazy I never posted the one with my glasses on … way tighter on point … guess I need glasses 🤓🤓🤓 is that a hole in one on the TV over there

♬ EAST LA - will.i.am & Taboo

„Jos namai yra netvarkingi“, pridūrė kitas asmuo naujienų portalui „Daily Mail“. „Ji nevalo po šunimis, neturi kasdien valančio asmens ir tiesiog nesielgia kaip suaugęs žmogus. Jai artimi žmonės tai matė daugybę kartų, ir nors tai stebima, jie nesiruošia įsikišti“, toliau aiškino informatorius.“

Nepavykus intervencija

2023 m. vasario mėn., praėjus daugiau nei metams po to, kai buvo nutraukta Spears globos teisė, šaltiniai išskirtinai patvirtino „Page Six“, kad draugai ir šeima buvo suplanavę intervenciją, tačiau ji žlugo.

@britneyspears

Messing around with lighting and cleaning my house like no tomorrow 😳😳😳😂😂😂

♬ original sound - Britney Spears

Atrodė, kad tuo metu artimiausių žmonių rate vyko diskusijos, nes vienas šaltinis mums pasakė, kad šis išbandymas buvo „nereikalingas“ ir „perdėtas“.

