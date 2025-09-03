Psichiatras pakraupęs, kas vyksta su žmonėmis: sėdi vieni namuose nevalytais dantimis, neplauta galva

Pasak gydytojo psichiatro, Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro direktoriaus Martyno Marcinkevičiaus, tai, kokį poveikį naujosios technologijos ir virtualus bendravimas turi jaunų žmonių gyvenimo ir sveikatos kokybei, šokiruoja ir verčia itin sunerimti.
„Mes visiškai prarandame emocinį intelektą, ryšį su kitais žmonėmis, gebėjimą bendrauti ir kurti santykius. Nes kurti santykius, tarkim, tarp vyro ir moters, su draugu, kolegomis, iš tikrųjų yra ganėtinai rimtas darbas. Turi būti geras, skirti jiems laiko, kalbėtis, išklausyti, užjausti, paguosti, pasikalbėti ne visada maloniomis temomis.
Dabar nebereikia įdėti pastangų – nuėjom į socialinius tinklus ir viskas labai gražu, nugludinta, nudailinta, save gali pateikti tokį, kokį nori. Sėdėdamas apsmukęs vienas namie, su nutysusiais, purvinais marškinėliais, nevalytais dantimis, neplauta galva, gali puikiai reikštis ir manipuliuoti – įsidėti kokią nori nuotrauką ir dar visi siųs tau laikus, o tau nereikia net iš lovos išlipti, nusiprausti“, – naujienų portalo tv3.lt laidoje „Verta žinoti“ pasakoja pašnekovas.
Nebeliko kam išsiverkti ant peties
Ilgametė M. Marcinkevičiaus darbo praktika rodo, kad tokio masto liguistų būsenų išvešėjimas neabejotinai yra sietinas su socialinių tinklų paskatintu susvetimėjimu:
„Pas psichiatrus dažniausiai neateina sakydami, kad turi problemų dėl socialinių tinklų, tačiau labai dažnai žmonės ateina su depresija, nerimo sutrikimais, santykių problemomis. Kai pradedi aiškintis priežastis, viena esminių yra ta, kad žmogus neturi jokių įgūdžių bendrauti, ryšių su kitu žmogum.
Dėl to vystosi tokie simptomai kaip depresija, nuotaikos kritimas būtent dėl savęs lyginimo socialiniuose tinkluose su kitais. Juk, ypač sunkesnėse situacijose, mums būtina artimųjų, draugų parama, išklausymas, pasiguodimas, kaip sakoma, galimybė ant peties išsiverkti. Tai nepaprastai palengvina žmogaus būseną, o jeigu jis to neturi, pas labai dažnai priveda prie depresinių sutrikimų.
Jeigu dar prieš 10, 15 metų kalbėta apie pasaulinę depresijos epidemiją, nepaprastai augo depresijų skaičius, dabar ją pralenkė nerimo epidemija. Nerimas yra susijęs su nemiga, panikos atakomis. Kai pradėjau dirbti prieš 20 metų, panikos atakos buvo ganėtinai retas dalykas.
O šiandien, praktiškai, kas antras jaunas žmogus tai yra patyręs, o kas ketvirtam ar penktam tai – nuolatinė būsena. Ir vienareikšmiškai tokia padėtis susijusi su socialinių tinklų informacinių technologijų įsigalėjimu“, – įžvalgomis dalijasi laidos svečias.
