  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Video > Verta žinoti

Psichiatras pakraupęs, kas vyksta su žmonėmis: sėdi vieni namuose nevalytais dantimis, neplauta galva

Laida „Verta žinoti“
2025-09-03 19:00
Autorius(-ė) Giedrė Kontrimovičienė
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-03 19:00

Tobuli kūnai, prabangios kelionės, vardiniai drabužiai, pasiekimai ir turtai – nugludinta socialinių tinklų kasdienybė, po kuria slypi nedemontstruotina vienatvė, nuolatinis nerimas ir pašlijusi psichinė sveikata.   

Tobuli kūnai, prabangios kelionės, vardiniai drabužiai, pasiekimai ir turtai – nugludinta socialinių tinklų kasdienybė, po kuria slypi nedemontstruotina vienatvė, nuolatinis nerimas ir pašlijusi psichinė sveikata.   

Pasak gydytojo psichiatro, Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro direktoriaus Martyno Marcinkevičiaus, tai, kokį poveikį naujosios technologijos ir virtualus bendravimas turi jaunų žmonių gyvenimo ir sveikatos kokybei, šokiruoja ir verčia itin sunerimti. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Mes visiškai prarandame emocinį intelektą, ryšį su kitais žmonėmis, gebėjimą bendrauti ir kurti santykius. Nes kurti santykius, tarkim, tarp vyro ir moters, su draugu, kolegomis, iš tikrųjų yra ganėtinai rimtas darbas. Turi būti geras, skirti jiems laiko, kalbėtis, išklausyti, užjausti, paguosti, pasikalbėti ne visada maloniomis temomis. 

Dabar nebereikia įdėti pastangų – nuėjom į socialinius tinklus ir viskas labai gražu, nugludinta, nudailinta, save gali pateikti tokį, kokį nori. Sėdėdamas apsmukęs vienas namie, su nutysusiais, purvinais marškinėliais, nevalytais dantimis, neplauta galva, gali puikiai reikštis ir manipuliuoti – įsidėti kokią nori nuotrauką ir dar visi siųs tau laikus, o tau nereikia net iš lovos išlipti, nusiprausti“, – naujienų portalo tv3.lt laidoje „Verta žinoti“ pasakoja pašnekovas. 

Nebeliko kam išsiverkti ant peties

Ilgametė M. Marcinkevičiaus darbo praktika rodo, kad tokio masto liguistų būsenų išvešėjimas neabejotinai yra sietinas su socialinių tinklų paskatintu susvetimėjimu:

„Pas psichiatrus dažniausiai neateina sakydami, kad turi problemų dėl socialinių tinklų, tačiau labai dažnai žmonės ateina su depresija, nerimo sutrikimais, santykių problemomis. Kai pradedi aiškintis priežastis, viena esminių yra ta, kad žmogus neturi jokių įgūdžių bendrauti, ryšių su kitu žmogum. 

Dėl to vystosi tokie simptomai kaip depresija, nuotaikos kritimas būtent dėl savęs lyginimo socialiniuose tinkluose su kitais. Juk, ypač sunkesnėse situacijose, mums būtina artimųjų, draugų parama, išklausymas, pasiguodimas, kaip sakoma, galimybė ant peties išsiverkti. Tai nepaprastai palengvina žmogaus būseną, o jeigu jis to neturi, pas labai dažnai priveda prie depresinių sutrikimų. 

Jeigu dar prieš 10, 15 metų kalbėta apie pasaulinę depresijos epidemiją, nepaprastai augo depresijų skaičius, dabar ją pralenkė nerimo epidemija. Nerimas yra susijęs su nemiga, panikos atakomis. Kai pradėjau dirbti prieš 20 metų, panikos atakos buvo ganėtinai retas dalykas. 

O šiandien, praktiškai, kas antras jaunas žmogus tai yra patyręs, o kas ketvirtam ar penktam tai – nuolatinė būsena. Ir vienareikšmiškai tokia padėtis susijusi su socialinių tinklų informacinių technologijų įsigalėjimu“, – įžvalgomis dalijasi laidos svečias.

Daugiau apie tai, kodėl gydytojui psichiatrui siaubą kelia į ekranus įsikniaubę maži vaikai ir tai jiems leidžiantys tėvai, kokias pasekmes ir ligas iššaukia besaikis interneto vartojimas, kodėl į socialinius tinklus reikėtų žvelgti lygiai taip pat kaip į alkoholį ir narkotikus sužinokite naujienų portalo tv3.lt laidoje „Verta žinoti“, kurią rasite straipsnio pradžioje.

Apie ką kalbėjome:

00:00 Temos ir pašnekovo pristatymas

00:23 Kodėl gydytojo psichiatro nėra nė viename socialiniame tinkle

03:40 Kokias būsenas sukelia virtualus pasaulis ir jo taisyklės

10:57 Ar visuomenė kvailėja ir bukėja?

15:09 Vis daugiau žmonių patenka į psichiatrines ligonines

21:01 Įspėja tėvus: drauskite vaikams ekranus

23:04 Psichiatras apie kavą geriančias mamas ir į telefonus sulindusius vaikus

27:27 Apie autizmo spektro sutrikimus, narcizų kartą

30:42 Psichiatro palinkėjimas

„Verta žinoti“ žiūrėkite kiekvieną trečiadienį 19 val. naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play. Laidą šeštadieniais 19 val. rasite TV3 televizijos YouTube kanale.  

