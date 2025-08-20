Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Šaulė – apie kiekvieną dokumentą ir daiktą išvykimo krepšyje: įsiminkite kaip „Tėve mūsų“

2025-08-20 19:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) Giedrė Kontrimovičienė
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-20 19:00

Lietuvos oro erdvę vienas po kito pažeidę ir, ekspertų vertinimu, realų pavojų sukėlę rusiški dronai, artėjančios Rusijos-Baltarusijos „Zapad“ pratybos šalies gyventojus verčia nerimauti dėl aktyvėjančios priešiškų valstybių veiklos. Tačiau pasirūpinti savo ir artimųjų saugumu, bent jau susidedant svarbiausius daiktus į kuprinę, ruošiasi ne kiekvienas.      

Lietuvos šaulių sąjungos narė akcentuoja, kad asmeninį sukomplektuotą išvykimo krepšį privalo turėti kiekvienas šeimos narys ir dalintis vienu gyvenantys kartu negali:

„Kiekvienas, net ir mažas vaikas, turi turėti savo asmeninį išvykimo krepšį. Augintiniai taip pat. Kodėl tai svarbu? Dėl to, nes jei ekstremalioje situacijoje šeimai tektų atsiskirti, kiekvienas turėtų sau reikalingus būtiniausius daiktus šalia savęs“, – pabrėžia Valdonė Ovadnevienė. 

Įsiminkite kaip „Tėve mūsų“: dokumentai, kurių privalote turėti po kelias kopijas

Kalbėdama ir rodydama išvykimo krepšio turinį, visų pirma beda pirštu į dokumentų būtinybę: svarbu ne tik išmanyti reikalingiausiųjų sąrašą ar žinoti, kurioje namų vietoje jie padėti, bet ir pasirūpinti kiekvieno kopijomis:

„Čia turėtų būti pasai, vaikų gimimo, santuokos liudijimai, kvalifikacijos ar profesiją, įgūdžius patvirtinantys dokumentai – jeigu netikėtai turėtumėte išvykti į kitą šalį, kad būtų lengviau susirasti darbą, nuosavybės dokumentai, nes jeigu po kurio laiko galėsite grįžti į savo namus, turėsite įrodymą, kad jie yra jūsų. 

Asmens dokumentai dar turėtų būti įrašyti ir į usb laikmeną, kurią reikia laikyti atskirai nuo nuo pagrindinių dokumentų, kitoje kišenėje. Jeigu kartais pamestumėte originalius dokumentus, jūs bent jau turėsite elektroninę versiją. Taip pat kopijas galima sukaišioti į skirtingas vietas: išvykimo krepšį, kišenę, rekomenduojama išsiųsti ir artimiesiems, pas kuriuos prireikus būsite suplanavę evakuotis. 

Mes su šeima turime savo šeimos planą, keletą variantų, kur mes evakuotumėmės, jeigu atsitiktų kažkokia ekstremali situacija. Tai tie visi artimieji, pas kuriuos mes planuojam bėgti, jeigu to prireiktų, taip pat turi mūsų asmens dokumentų kopijas, jei kelyje prarastumėme originalus.

Kitas svarbus momentas turėti artimųjų nuotraukas – atsiskirsite, pasimesite, būsite minioje ir pasiklys jūsų vaikas, tai telefonas, kuriame krūvos nuotraukų, nebūtinai veiks, išsikraus, tai nuotrauka gali labai pagelbėti surasti savo artimuosius“, – vardija V. Ovadnevienė. 

Netinkamai pasirinkę kuprinės spalvą ir dydį, galite prisidaryti rimtų bėdų

Šaulė atkreipia dėmesį ir į klaidas, kurių reikia vengti renkantis kuprinę, kurią ketinsite pasiimti su savimi ištikus pavojui:

„Svarbu yra krepšio spalva – geriau vengti militaristinių, žalių spalvų tam, kad jeigu tektų susidurti su priešu, jūs nebūtumėte identifikuoti kaip militaristinės organizacijos nariai, kas sukeltų dar didesnį pavojų. 

Kitas aspektas – jeigu nereikia slėptis, tai ryškesnė spalva lengviau padeda surasti žmogų,  esantį, pavyzdžiui“, – įvardija pašnekovė.  

Pasak V. Ovadnevienės, aktualu ne tik susikrauti pirmo būtinumo daiktus, tačiau lygiai taip pat įsivertinti savo jėgas ir tai, ar gebėsite panešti tai, ką įsidėjote. Ekstremalios situacijos atvejui lagaminas, anot laidos viešnios, nėra tinkamas pasirinkimas, nes palikti namus gali prireikti bet kurią akimirką ir nežinoma kryptimi:

„Lagaminas greičiausiai nebus labai patogu, nes mes nežinom, kokiomis aplinkybėmis turėsime iškeliauti iš namų. Gana sudėtinga būtų eiti mišku su lagaminu ant ratukų. Krepšys turi patogiai užsidėti, kad neapsunkintų judėjimo nepatogiomis sąlygomis, svarbu įsivertinti jo dydį ir svorį, kad galėtumėte jį panešti. Kiekvienas turi individualiai pagal savo fizinį pasirengimą pasiskaičiuoti, pasimatuoti. 

Vaikams jų krepšiai atitinkamai turi būti paruošti pagal jų dydį, svorį ir fizinius parametrus“, – pataria šaulė ir rekomenduoja susipakavus krepšius visai šeimai išeiti į žygį, pasitreniruoti ir suprasti, kokį svorį bei kiek ilgai kiekvienas gali panešti. 

Daugiau apie tai, kiek grynųjų pinigų turėti, kaip elgtis dingus elektrai ar ryšio signalui, kur laikyti išvykimo krepšį ir dokumentus, ką sakyti vaikams ir tinkamai įvardyti esamą situaciją, kaip įsirengti slėptuvę namo rūsyje bei ką daryti paskelbus oro pavojų, sužinokite naujienų portalo tv3.lt laidoje „Verta žinoti“, kurią rasite straipsnio pradžioje.

Apie ką kalbėjome:

00:00 Temos ir pašnekovės pristatymas

00:33 Išvykimo krepšys – ne vienas visai šeimai, o kiekvienam nariui atskiras

01:36 Kuprinė, o gal lagaminas? Kokio tipo, kiek sverti ir kokios spalvos turi būti išvykimo krepšys

03:39 Daiktų apžvalga nuo A iki Ž

03:44 Sukomplektuotos kuprinės kaina

04:28 Svarbiausi dokumentai, jų kopijos ir saugojimas

07:11 Įvardijo, kiek ir kokia valiuta reikia turėti grynųjų pinigų

08:13 Pasakė, kur laikyti dokumentus

09:23 Vaistai ir pirmoji pagalba – kuo pasirūpinti?

11:53 Užrašinė ir rašiklis – privaloma!

12:33 Pasirūpinkite turistiniu peiliu ir žibintuvėliu

15:18 Jei tektų miegoti lauke arba šaltyje: būtiniausios priemonės

18:00 Asmeninė higiena: praustis reikia net kare

18:53 Susidėkite tinkamus drabužius

20:53 Verta pasirūpinti miego reikmenimis

21:59 Kai išmanusis telefonas nepadės: seni geri elektronikos prietaisai

26:18 Įrankių skyrelis visiems gyvenimo atvejams

29:17 Kompaktiška virtuvėlė ir maisto rekomendacijos

32:03 Viskas apie vandenį

34:27 Reikia ne tik susidėti, bet ir praktiškai išbandyti: kaip viską paaiškinti vaikams

36:56 Žaidimų ir žemėlapio svarba

38:23 Kaip elgtis esant namuose ir išgirdus oro pavojų 

42:03 Auksinis šaulės patarimas

„Verta žinoti“ žiūrėkite kiekvieną trečiadienį 19 val. naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play. Laidą šeštadieniais 19 val. rasite TV3 televizijos YouTube kanale.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

okis
okis
2025-08-20 19:12
ar jūs baigsit pezesius gainioti apie tuos krepšius? čia kas turizmas? kur gi vykti tarkime užpuolimo atveju? Pro kurią skylę? ar turite bent supratimą??? šaulė - pezesė.
Atsakyti
sistemos
sistemos
2025-08-20 19:10
kvailė, o ne šaulė
Atsakyti
Isiminkite
Isiminkite
2025-08-20 19:05
kad, jus kasdien gasdina propaganda,plauna smegenis be ariel'io ir toliau varo tas nesamones..
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (13)
