Iš tarnybų – žinia apie „Zapad“: štai kiek karių dalyvaus valstybėse prie Lietuvos sienų

„2025 metų „Zapad“ pratybos dydžiu bus ženkliai mažesnės, nei vykusios 2021 metais. (...) Dabar mes galime pasakyti ir vertinti, kad ne daugiau 30 tūkst. bendrai pratybose galėtų dalyvauti, iš kurių kažkokia dalis – Baltarusijos teritorijoje galėtų būti 6–8 tūkst., Kaliningrado srityje – keli tūkstančiai ir likusi dalis – į Rusijos gylį esančiuose vienetuose“, – ketvirtadienį sakė T. Godliauskas.
2021 metų „Zapad“ pratybose, surengtose likus vos keliems mėnesiams iki Maskvos puolimo Ukrainoje pradžios, dalyvavo apie 200 tūkst. karių.
Viceministras sako neturįs duomenų, kad šiemet vyksiančiuose pratybose dalyvaujančių karių skaičius gali pasiekti 100–200 tūkstančių.
Tokį galimą pajėgumų dydį anksčiau yra įvardijęs Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, apie jį skelbta ir žiniasklaidoje.
„Žvalgyba tokių skaičių nefiksuoja“, – teigė T. Godliauskas.
Kaip BNS yra sakęs kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras, reaguodama į pratybas kariuomenė rugpjūčio ir rugsėjo mėnesį padidins parengtį.
„Kariuomenė bus aukščiausioje parengtyje, sąjungininkai yra vieningi ir stebės tas pratybas, bus pasiruošę reaguoti nedelsiant, (...) kariuomenė vykdys visą eilę pratybų“, – sakė viceministras.
Prezidentas Gitanas Nausėda yra teigęs, kad „Zapad“ pratybų mastas šiemet bus du arba tris kartus mažesnis, negu buvo 2021-aisiais.
Šios pratybos nuo 2009-ųjų yra rengiamos kas dvejus metus. Jos nevyko tik 2023 metais. Britų žvalgyba tikėtina pratybų atšaukimo priežastimi nurodė tai, kad Rusijos kariuomenei trūksta karių ir technikos, taip pat Rusijos vadovybės nenorą sulaukti kritikos dėl eilinių parodomųjų manevrų vykstant karui Ukrainoje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!