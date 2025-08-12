Kalendorius
Rugpjūčio 12 d., antradienis
Vilnius +21°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

JAV prieš Trumpo derybas su Putinu netoli Lietuvos dislokavo 3 strateginius bombonešius „B-1B Lancer“

2025-08-12 14:45 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-12 14:45

Trys viršgarsiniai strateginiai bombonešiai „B-1B Lancer“, galintys nešti branduolinius užtaisus, įveikė 7700 kilometrų ir atvyko į Norvegiją, kur dalyvaus bendrose pratybose su Europos sąjungininkais, rašoma „The Moscow Times“. 

JAV prieš Trumpo derybas su Putinu netoli Lietuvos dislokavo tris strateginius bombonešius „B-1B Lancer“ (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas

Trys viršgarsiniai strateginiai bombonešiai „B-1B Lancer“, galintys nešti branduolinius užtaisus, įveikė 7700 kilometrų ir atvyko į Norvegiją, kur dalyvaus bendrose pratybose su Europos sąjungininkais, rašoma „The Moscow Times“. 

REKLAMA
0

Tai pirmasis jų dislokavimas šioje šalyje nuo 2021 m. Remiantis JAV karinių oro pajėgų pranešimu spaudai, lėktuvų buvimas Norvegijoje leis įguloms tobulinti taktiką, didinti manevringumą ir stiprinti koordinavimą su NATO sąjungininkais per bendras pratybas ir operacijas, o tai padidins kovines galimybes ir pasirengimo lygį. JAV oro pajėgų Europoje vadovybė patikslina, kad Norvegijoje pilotai treniruosis smogiamųjų misijų sąlygomis, artimomis kovinėms, įskaitant veiksmus prieš realaus laiko grėsmes. Šios grėsmės bus tiek oro, tiek žemės, pažymima pranešime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Norvegijos ginkluotųjų pajėgų duomenimis, amerikiečių bombonešiai surengs pratybas su Erlange oro bazėje dislokuotais naikintuvais F-35. Pratybų vieta oficialiai neatskleidžiama, tačiau manoma, kad skrydžiai vyks Šiaurės Europos ir Baltijos jūros regionuose. Bombonešių buvimo Norvegijoje trukmė nėra tiksliai nurodyta, tačiau tokios misijos dažnai trunka mėnesį ar ilgiau.

REKLAMA
REKLAMA

Prieš „Zapad 2025“ ir derybų su Putinu išvakarėse

Disponavimas vyksta likus mėnesiui iki didelio masto strateginių pratybų „Zapad 2025“, kurias Rusija surengs kartu su Baltarusija. Paskutiniai panašūs manevrai vakariniame (europiniame) karo veiksmų teatre – „Zapad 2021“ – apėmė Šiaurės laivyno pajėgų, sudarytų iš 3 tūkst. karių, dalyvavimą pasienio rajonuose su Norvegija ir Suomija, taip pat laivų ir aviacijos pratybas, skirtas Arkties bazių apsaugai Barenco jūroje. 2021 m., per ankstesnį B-1B dislokavimą Erlane, Rusijos Šiaurės laivynas į Norvegijos jūrų sienos rajoną, Variažo fjordą, nusiuntė raketinį kreiserį „Maršal Ustinov“.

Pranešimas apie lėktuvų perkėlimą pasirodė netrukus po to, kai Donaldas Trumpas paskelbė, kad jo asmeninis susitikimas su Vladimiru Putinu įvyks rugpjūčio 15 d. Aliaskoje. Su situacija susipažinę „Bloomberg“ šaltiniai pranešė, kad Vašingtonas ir Maskva siekia susitarimo dėl karo Ukrainoje nutraukimo, kuris leistų įtvirtinti Rusijos aneksiją teritorijose, užimtose invazijų nuo 2014-ųjų ir 2022-ųjų metu.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų