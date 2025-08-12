JAV prieš Trumpo derybas su Putinu netoli Lietuvos dislokavo 3 strateginius bombonešius „B-1B Lancer“

Tai pirmasis jų dislokavimas šioje šalyje nuo 2021 m. Remiantis JAV karinių oro pajėgų pranešimu spaudai, lėktuvų buvimas Norvegijoje leis įguloms tobulinti taktiką, didinti manevringumą ir stiprinti koordinavimą su NATO sąjungininkais per bendras pratybas ir operacijas, o tai padidins kovines galimybes ir pasirengimo lygį. JAV oro pajėgų Europoje vadovybė patikslina, kad Norvegijoje pilotai treniruosis smogiamųjų misijų sąlygomis, artimomis kovinėms, įskaitant veiksmus prieš realaus laiko grėsmes. Šios grėsmės bus tiek oro, tiek žemės, pažymima pranešime.
Norvegijos ginkluotųjų pajėgų duomenimis, amerikiečių bombonešiai surengs pratybas su Erlange oro bazėje dislokuotais naikintuvais F-35. Pratybų vieta oficialiai neatskleidžiama, tačiau manoma, kad skrydžiai vyks Šiaurės Europos ir Baltijos jūros regionuose. Bombonešių buvimo Norvegijoje trukmė nėra tiksliai nurodyta, tačiau tokios misijos dažnai trunka mėnesį ar ilgiau.
Prieš „Zapad 2025“ ir derybų su Putinu išvakarėse
Disponavimas vyksta likus mėnesiui iki didelio masto strateginių pratybų „Zapad 2025“, kurias Rusija surengs kartu su Baltarusija. Paskutiniai panašūs manevrai vakariniame (europiniame) karo veiksmų teatre – „Zapad 2021“ – apėmė Šiaurės laivyno pajėgų, sudarytų iš 3 tūkst. karių, dalyvavimą pasienio rajonuose su Norvegija ir Suomija, taip pat laivų ir aviacijos pratybas, skirtas Arkties bazių apsaugai Barenco jūroje. 2021 m., per ankstesnį B-1B dislokavimą Erlane, Rusijos Šiaurės laivynas į Norvegijos jūrų sienos rajoną, Variažo fjordą, nusiuntė raketinį kreiserį „Maršal Ustinov“.
Pranešimas apie lėktuvų perkėlimą pasirodė netrukus po to, kai Donaldas Trumpas paskelbė, kad jo asmeninis susitikimas su Vladimiru Putinu įvyks rugpjūčio 15 d. Aliaskoje. Su situacija susipažinę „Bloomberg“ šaltiniai pranešė, kad Vašingtonas ir Maskva siekia susitarimo dėl karo Ukrainoje nutraukimo, kuris leistų įtvirtinti Rusijos aneksiją teritorijose, užimtose invazijų nuo 2014-ųjų ir 2022-ųjų metu.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!