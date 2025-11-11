 
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Karina Krysko paviešino atostogų kadrus su šeima: fotografijose – ir sūnus Majus

2025-11-11 20:42 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-11 20:42

Dainininkė Karina Krysko kartu su sūnumi ir vyru Jeronimu Miliumi visai neseniai atostogas leido saulėtoje Gran Kanarijoje.

Karina Krysko paviešino atostogų kadrus (nuotr. facebook.com)

Dainininkė Karina Krysko kartu su sūnumi ir vyru Jeronimu Miliumi visai neseniai atostogas leido saulėtoje Gran Kanarijoje.

Socialiniame tinkle moteris paviešino kadrus iš atostogų.

Kadruose matyti ne tik nuostabaus grožio gamtos vaizdai, bet ir plačiai besišypsanti Karina su sūnumis Majumi bei vyru Jeronimu.

„Kai Lietuvoje 17 valandą jau temsta, pasižiūrėjus į šias šiltas, pilnas saulės nuotraukas iškart geriau pasijunti... Bent jau aš tai tikrai. Nes vis prisimenu, kad po šios kelionės nusprendėme, kad ateityje norime dažniau apsilankyti šioje saloje.

O tam reikia tik visai nedaug. Tik dviejų dalykų: pasiųsti norą į Visatą... Ir pradėti veikti. Ir viskas susiklostys taip, kaip reikia“, – soc. tinkle rašė K. Krysko.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

