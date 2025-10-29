Karina Krysko prisiminė paskutinį susitikimą su Kostu Smoriginu: „Dirbo net ir blogai jausdamasis“

Žinomo aktoriaus, teatro legendos mirtis sukrėtė artimuosius, visuomenę, Lietuvos ir jo bičiulius.
Aktorė ir atlikėja Karina Krysko, vaidinusi legendiniame lietuviškame miuzikle „Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės legenda“ kartu su K. Smoriginu, šiltai prisimena aktorių ir sunkiai randa žodžių išreikšti liūdesiui dėl garsaus aktoriaus netekties.
Atskleidė, kaip jautėsi aktorius
Atlikėja ir aktorė K. Krysko su šviesaus atminimo K. Smoriginu buvo pažįstama jau daugelį metų. Nors, kaip pati sako, prisiminimų nėra gausybė, tačiau tie, kurie liko atmintyje, – patys brangiausi.
„Pavyzdžiui, „Jūratės ir Kastyčio“ miuziklas buvo mano pirmasis susidūrimas su didžiąja scena. Tuo metu dar buvau tik šokėja, o jis dalyvavo tame pačiame miuzikle. Atsimenu, jis pasakė: „Tu pasieksi. Tu darysi kažką daugiau gyvenime, būsi scenoje – turi kažką ypatingo savyje.“ Šie žodžiai man labai įstrigo“, – šiltai prisimena Karina.
Vėliau, kai jie vėl susitiko miuzikle „Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės legenda“, K. Smoriginas jai priminė šiuos savo žodžius – kad ji išties pasiekė daugiau, kaip buvo pranašavęs.
„Visada buvo labai šiltas ryšys su Kostu – tokia abipusė simpatija, pagarba ir gražus bendravimas“, – sako atlikėja.
Karina prisimena ir vėlesnį jų bendrą darbą, kai po daugelio metų vėl buvo atgaivintas „Jūratės ir Kastyčio“ miuziklas.
„Tuo metu jau buvau nebe šokėja, o atlikėja. Buvo praėję tiek metų, tiek daug visko pasikeitė – kai kurie žmonės iš to laikotarpio jau buvo išėję... Tada jau jautėsi, kad Kostas nebesijaučia gerai“, – atvirauja ji.
Pasak K. Krysko, tai buvo paskutiniai jų bendravimai su aktoriumi.
„Jis dirbo net ir tada, kai sveikata šlubavo. Aplankydavo ligonines, sanatorijas, pailsėdavo, atgaudavo jėgas ir vėl grįždavo į darbus. Paskutinį kartą išgirdome, kad jau rimtai nebeatsikelia iš lovos...
Labai liūdna. Bet džiaugiuosi, kad dar spėjome pabūti kartu paskutiniais kartais, kai Kostas dalyvavo miuzikle „Tristanas ir Izolda“, – su jauduliu kalba K. Krysko.
Mirė teatro legenda
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad aktorius gimė 1953-aisiais Kaune. 1960–1971 metais mokėsi Kauno 19-oje pradinėje ir 6-ojoje vidurinėje mokykloje. 1971–1975 metais K. Smoriginas studijavo Valstybinėje konservatorijoje, kursui vadovavo Dalia Tamulevičiūtė ir Irena Bučienė.
1975–1999 metais ir nuo 2004-ųjų buvo Jaunimo teatro aktorius ir režisierius.
Reikšmingiausius vaidmenis sukūrė D. Tamulevičiūtės ir Eimunto Nekrošiaus spektakliuose, nuo 1976-ųjų vaidino kine, režisavo spektaklius įvairiuose Lietuvos teatruose. Studijuodamas pradėjo kurti dainas pagal lietuvių poetų žodžius, tapo vienu iš dainuojamosios poezijos kūrėjų.
1995 metais kartu su aktoriais Sauliumi Bareikiu ir Olegu Ditkovskiu subūrė „Aktorių trio“, koncertavo Lietuvoje ir užsienyje, išleido keletą albumų, nuo 2000-ųjų ėmė rengti solinius koncertus.
1987 metais Kostas Smoriginas apdovanotas TSRS valstybine premija, 2000-aisiais už Makbeto vaidmenį to paties pavadinimo E. Nekrošiaus spektaklyje apdovanotas „Kistoforu“.
2001 metais K. Smoriginas įvertintas Lietuvos nacionaline kultūros ir meno premija, 2007-aisiais jam įteiktas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžius.
