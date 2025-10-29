Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Nausėda reiškia užuojautą dėl Smorigino mirties: „Užgeso lietuviškos scenos šviesulys“

2025-10-29 07:47 / šaltinis: BNS
2025-10-29 07:47

Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė užuojautą dėl aktoriaus, režisieriaus ir muzikanto Kosto Smorigino mirties.

Kostas Smoriginas

Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė užuojautą dėl aktoriaus, režisieriaus ir muzikanto Kosto Smorigino mirties.

0

„Užgeso lietuviškos scenos šviesulys, ilgus metus puošęs ne tik mūsų teatro, kino, bet ir muzikos padangę. Su didžiule charizma ir įtaiga K. Smoriginas įsiveržė į Lietuvos kultūros gyvenimą, kiekvienu pasirodymu liudydamas žmogaus gyvybinę energiją. Jam pavyko sujungti skirtingas žiūrovų ir klausytojų kartas ir palikti neišdildomą pėdsaką visų mūsų atmintyje“, – užuojautoje teigia G. Nausėda.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Mirė teatro legenda

Kaip rašė BNS, K. Smoriginas mirė eidamas 73-uosius metus, apie tai trečiadienį socialiniuose tinkluose paskelbė jo sūnus operos solistas Kostas Smoriginas.

1971–1975 metais K. Smoriginas studijavo Valstybinėje konservatorijoje, 1975–1999 metais ir nuo 2004-ųjų buvo Jaunimo teatro aktorius ir režisierius.

Reikšmingiausius vaidmenis sukūrė D. Tamulevičiūtės ir Eimunto Nekrošiaus spektakliuose, nuo 1976-ųjų vaidino kine, režisavo spektaklius įvairiuose Lietuvos teatruose.

Studijuodamas pradėjo kurti dainas pagal lietuvių poetų žodžius, tapo vienu iš dainuojamosios poezijos kūrėjų. 1995 metais kartu su aktoriais Sauliumi Bareikiu ir Olegu Ditkovskiu subūrė „Aktorių trio“, koncertavo Lietuvoje ir užsienyje, išleido keletą albumų, nuo 2000-ųjų ėmė rengti solinius koncertus.

1987 metais Kostas Smoriginas apdovanotas TSRS valstybine premija, 2000-aisiais už Makbeto vaidmenį to paties pavadinimo E. Nekrošiaus spektaklyje apdovanotas „Kistoforu“.

2001 metais K. Smoriginas įvertintas Lietuvos nacionaline kultūros ir meno premija, 2007-aisiais jam įteiktas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžius.

