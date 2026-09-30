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TV3 naujienos > Gyvenimas > Mamoms

Prieš mokyklą vaikui skauda pilvą, o savaitgalį – nieko? Paaiškino, ką tai gali išduoti

2026-09-30 14:50 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-30 14:50
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Ryte reikia ruoštis į mokyklą, o vaikui vėl skauda pilvą ar pykina. Ateina savaitgalis – negalavimų tarsi nebūta. Tokį scenarijų pastebėję tėvai gali pirmiausia ieškoti priemonės nuo pilvo skausmo, tačiau būtent tai, kada ir kokiomis aplinkybėmis jis pasireiškia, gali suteikti svarbios informacijos apie jo priežastį. Vis dėlto pasikartojančių negalavimų nereikėtų nei kaskart slopinti vaistais, nei nurašyti vien nenorui eiti į mokyklą.

Prieš mokyklą vaikui skauda pilvą, o savaitgalį – nieko? (nuotr. Adobe Stock)

Ryte reikia ruoštis į mokyklą, o vaikui vėl skauda pilvą ar pykina. Ateina savaitgalis – negalavimų tarsi nebūta. Tokį scenarijų pastebėję tėvai gali pirmiausia ieškoti priemonės nuo pilvo skausmo, tačiau būtent tai, kada ir kokiomis aplinkybėmis jis pasireiškia, gali suteikti svarbios informacijos apie jo priežastį. Vis dėlto pasikartojančių negalavimų nereikėtų nei kaskart slopinti vaistais, nei nurašyti vien nenorui eiti į mokyklą.

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„Gintarinės vaistinės“ vaistininkė Agnė Mačiulskaitė pasakoja, kad vaistinėje tėvai neretai prašo ko nors nuo pilvo skausmo, nes vaikas juo skundžiasi prieš mokyklą. Tačiau pradėjus kalbėtis kartais paaiškėja svarbi detalė – savaitgaliais pilvo neskauda.

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„Tokiu atveju svarbu ne tik ieškoti priemonės simptomams palengvinti, bet ir pasidomėti vaiko emocine būkle mokykloje, išsiaiškinti, kiek laiko skausmas trunka ir kokie simptomai jį lydi. Pilvo skausmą gali lemti labai įvairios priežastys – nuo nereguliaraus valgymo, vidurių užkietėjimo ar virusinės infekcijos iki būklių, kurias jau turėtų įvertinti gydytojas“, – sako ji.

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Svarbu ne tik kur skauda

Aiškinantis pilvo skausmo priežastį, svarbi ne tik jo vieta. Pasak vaistininkės, nemažai gali pasakyti ir bendra vaiko savijauta bei tai, kaip negalavimai veikia jo kasdienybę.

„Svarbu žinoti, kaip vaikui sekasi – ar jis lanko mokyklą, dalyvauja veiklose, ar patiria stresą namuose arba mokykloje, ar nesusiduria su patyčiomis. Lėtinis pilvo skausmas gali būti susijęs su įvairių veiksnių, tarp jų mitybos, žarnyno mikrobiotos, aplinkos ir streso, sąveika. Jis gali trukdyti kasdienei veiklai, mokyklos lankymui ir bloginti gyvenimo kokybę“, – aiškina A. Mačiulskaitė.

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Vienkartinio, nestipraus ir greitai praeinančio pilvo skausmo nebūtinai reikia iškart malšinti vaistais. Preparatas gali sumažinti konkretų simptomą, tačiau nepašalinti jį sukėlusios priežasties. Be to, skirtingos kilmės pilvo skausmui gali reikėti visiškai skirtingų sprendimų.

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„Jei skausmai kartojasi, svarbu ne ieškoti preparato, kuris juos nuslopintų, o išsiaiškinti, kodėl jie atsiranda. Jei kyla abejonių, reikėtų pasitarti su gydytoju arba vaistininku“, – pabrėžia ji.

Pilvą gali skaudėti ir dėl artėjančio kontrolinio

Daug pasakyti gali pats simptomų pasikartojimo ritmas. Jeigu pilvą ima skaudėti darbo dienų rytais prieš mokyklą ar darželį, tačiau savaitgaliais ir per atostogas vaikas tokių negalavimų nejaučia, verta atkreipti dėmesį ir į jo emocinę savijautą.

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A. Mačiulskaitė paaiškina, kad virškinimo ir nervų sistemos yra glaudžiai susijusios – egzistuoja vadinamasis žarnyno ir smegenų ryšys. Stresas gali paveikti žarnyno mikrobiotą ir barjero funkciją, o kartu – ir žarnyno veiklą.

„Patiriant stresą ar emocinę įtampą gali atsirasti fizinių simptomų – pilvo skausmas, pykinimas, viduriavimas ar vidurių užkietėjimas. Sugrįžus į darželį ar mokyklą po atostogų pasikeičia nemažai dalykų: reikia anksčiau keltis, keičiasi dienos režimas, atsiranda mokymosi krūvis, atsiskaitymai. Visa tai vaikui gali kelti įtampą“, – pastebi „Gintarinės vaistinės“ vaistininkė.

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Tačiau vien tai, kad pilvą suskausta prieš mokyklą, dar nereiškia, jog priežastis būtinai emocinė. Todėl pasikartojančius ar stiprėjančius fizinius simptomus turėtų įvertinti sveikatos priežiūros specialistas.

Vienas preparatas nepadėjo – gal išbandyti kitą?

Vaistinėje pasitaiko ir situacijų, kai nesuveikus vienai priemonei tėvai ieško kitos, ypač jei ją rekomendavo pažįstamas žmogus.

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„Esame susidūrę su atveju, kai mama norėjo išbandyti naują vaistinį preparatą, kurį rekomendavo draugė, nes anksčiau vartota priemonė nepadėjo. Pokalbio metu paaiškėjo, kad vaikui pilvo skausmai kartojasi jau kelias savaites. Tokiu atveju reikėtų išsiaiškinti simptomų priežastį, o ne bandyti vis naują priemonę. Tai, kas tiko kitam žmogui, nebūtinai tiks jūsų vaikui“, – atkreipia dėmesį A. Mačiulskaitė.

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Jeigu skausmas nestiprus, greitai praeina, o vaikas jaučiasi gerai, nereikėtų skubėti duoti vaistų, verčiau stebėti bendrą jo savijautą. Svarbu pasirūpinti reguliariu valgymu, pakankamu skysčių kiekiu, poilsiu ir miego režimu, taip pat kasdien skirti laiko fiziniam aktyvumui.

Verta užsirašyti, kada vaikui skauda pilvą

Kai pilvo skausmas vis sugrįžta, tėvams verta pasižymėti, kada jis pasireiškia, ką vaikas tą dieną valgė, kiek miegojo ir kas tuo metu vyko jo aplinkoje.

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„Taip galima pastebėti pasikartojančius dėsningumus, o jei prireiktų kreiptis į gydytoją, tokia informacija gali būti naudinga vertinant situaciją“, – pataria A. Mačiulskaitė.

Į gydytoją vertėtų kreiptis, jei pilvo skausmai kartojasi, užsitęsia, stiprėja ar ima trukdyti įprastai vaiko kasdienybei. Sunerimti reikėtų ir tuomet, jei krenta vaiko svoris, kartojasi vėmimas, atsiranda kraujavimo iš virškinamojo trakto požymių, vargina lėtinis stiprus viduriavimas ar vidurių užkietėjimas, nuolatinis pilvo skausmas, užsitęsęs karščiavimas ar kiti neįprasti simptomai.

„Skubios medicinos pagalbos reikėtų, jei pilvo skausmas yra labai stiprus, prasideda staiga ar greitai stiprėja, ypač jei vaikas tampa vangus, nuolat vemia, pilvas yra labai skausmingas ar atsiranda kraujavimo požymių“, – pabrėžia vaistininkė.

Gairės:
pilvo skausmas

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pilvo skausmas
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