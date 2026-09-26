Netikėtas posūkis laidoje „Tautos bukiausias“: į filmavimo aikštelę grįžo vienas iš dalyvių

Kitiems dalyviams jau apsipratus su griežtomis laidos taisyklėmis ir įtampomis, atkeliavusi O. Pikul buvo pasitikta audringomis reakcijomis. Tiesa, laidos vedėjų dėmesį patraukė ir jos išvaizda.
Praėjusią laidą praleidusi Oksana tikino turinti tvirtą ir oficialų pasiteisinimą, kurį išduoti galėjo tik medikai.
„Turiu pasiteisinimą su daktaro rašteliu“, – vos įėjusi į studiją pareiškė ji.
Vedėjai nepatikėjo Oksana
Tačiau pamatę jos įdegį, laidos vedėjai nesusilaikė nepastebėję tam tikrų neatitikimų tarp pateiktos sergamumo diagnozės ir realybės. Vedėjai iškart pradėjo Oksaną traukti per dantį ir užsiminė apie visai kitokias „ligos“ priežastis.
„Oksana grįžo po ligos įdegus. Graži, graži... Temperatūros kiek turėjote? Kiek Ispanijoje dabar? 29–30 laipsnių?“ – juokavo vedėjai.
Pats O. Pikul atsakymas tik dar labiau pakurstė juoką – moteris prisiminė savo mokyklos laikus.
„Buvo labai paprasta padirbinėti. Anksčiau būdavo knygelė, kur galėdavai užsispalvinti tą blogą pažymį arba „N“ raidelę“, – apie praeities slapukavimą prabilo ji.
Nors sugrįžimas į kolektyvą buvo palydėtas juoku ir šypsenomis, pačioje laidoje O. Pikul laukė kietas riešutėlis. Praleistas laikas atsiliepė vykdant jau patį pirmą galvosūkį.
„Spragos iš karto pasimato, kada tu praleidi arba nesudalyvauji. Tada sunku susikaupti“, – prisipažino po pertraukos į projektą grįžusi atlikėja.
Daugiau apie netikėtą Oksanos Pikul sugrįžimą ir kaip jai sekėsi įveikti užduotis pamatykite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
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Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Tautos bukiausias“.
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