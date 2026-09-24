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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Valančiūnas turi lūkestį „Žalgirio“ rūbinėje: „Kad neišprašytų...“

2026-09-24 08:00 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-24 08:00
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Jonas Valančiūnas vasarą tapo viena karščiausių krepšinio temų ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje. Ilgus metus NBA praleidęs centras apsivilko žaliai baltus marškinėlius ir jau visai netrukus sužais savo pirmąsias rungtynes Eurolygoje. O prieš jas – išskirtinis „GoŽalgiris“ interviu su JV.

Jonas Valančiūnas (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)

Jonas Valančiūnas vasarą tapo viena karščiausių krepšinio temų ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje. Ilgus metus NBA praleidęs centras apsivilko žaliai baltus marškinėlius ir jau visai netrukus sužais savo pirmąsias rungtynes Eurolygoje. O prieš jas – išskirtinis „GoŽalgiris“ interviu su JV.

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Visą interviu žiūrėkite ketvirtadienį nuo 20:30 val. per TV3. Iškart po „GoŽalgiris“ laidos – rungtynės tarp Lietuvos čempionų ir Belgrado „Crvena Zvezda“.

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14 metų J. Valančiūnas praleido NBA, o dabar po ilgo laiko ruošėsi sezonui Lietuvoje.

„Lietuvoj gi buvęs prieš tai ne kartą, visas vasaras praleisdavau, žinau tą buitį, didelių iššūkių nėra, bet vis kažkas išlenda. Kai atostogauji Lietuvoje, tai yra vienas, bet būti rutinoje, susikoncentravus – kas kita“, – kalbėjo JV.

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„Mamai arčiau važiuot cepelinų padaryt, – apie naują pradžią su šypsena kalbėjo žalgirietis. – Nežinau, ar galima palyginti buvimą ten ir čia. Kiekviena sezono pradžia – kitokia, savaip žavinga, turinti šarmo. Buvo laikas, kai buvau už Atlanto, mėgavausi, atėjo laikas grįžti namo. Kol dar galiu žaisti krepšinį, kol dar galiu duoti, noriu čia palikti savo pėdą ir parodyti aukščiausio lygio krepšinį.“

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Kai praėjusio sezono atkrintamosios baigėsi Denverio „Nuggets“ nesėkme, J. Valančiūnas dar nežinojo, jog šis tango jam buvo paskutinis už Atlanto. Krepšininkas neslepia, kad jausmų, keliantis į Lietuvą, buvo visokių.

„Dar sunku kalbėt, nežinau... Vis tiek 14 metų prabuvęs ten, sentimentų yra, yra ką prisiminti, pirmieji žingsniai padaryti ten. Ir ne tik kaip krepšininko, kaip vyro, kaip sutuoktinio, kaip tėvo – ten viskas prasidėjo. Daug sentimentų, prisiminimų, gyvenimo ten praėjo. Dabar naujas puslapis, ateinu su nauja energija ir noriu padaryti čia, ką galima geriau“, – kalbėjo J. Valančiūnas.

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Paklaustas, kokio vaidmens tikisi rūbinėje, JV papokštavo: „Kad neišprašytų. Ne, gera rūbinė, viskas. Žmonės supranta, kada pabajeruot, kada susikaupt. Čia nėra problemų tikrai.“

Per pirmąsias „Žalgirio“ namų rungtynes prie aikštės įsitaisys ir legendinis NBA krepšininkas Shaquille‘as O'Nealas.

„Žaisim per centrus. Gerai, super, pasimatysim, malonu matyti tokią legendą čia saloje, stebintį rungtynes. Tikslai lieka tokie patys. Kad ir kas stebi, reikia laimėti. Grįžtant prie atmosferos ar stebėtojų – darbas yra vienas“, – sakė J. Valančiūnas.

 

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

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