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TV3 naujienos > Žmonės > Tautos bukiausias

Joanos Bartaškienės flirtas kaitino dalyvių kraują: „Jums patinka jaunos? Šiandien tai turėsite su senesne“

Tautos bukiausias – sekmadieniais 19:30 per TV3!
2026-09-23 21:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-23 21:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

TV3 televizijos laidoje „Tautos bukiausias“ tęsiasi kova dėl to, kuris žymus Lietuvos žmogus iškris anksčiausiai ir negaus „bukiausio“ titulo. Tai laida, kurios niekas nenori laimėti. Savo jėgas projekte bando aerobikos Lietuvoje pradininkė, sportininkė Joana Bartaškienė. Ji laidoje nusprendė pakeisti žaidimo taktiką ir vietoj uolios moksleivės tapo vyrų viliotoja.

TV3 televizijos laidoje „Tautos bukiausias“ tęsiasi kova dėl to, kuris žymus Lietuvos žmogus iškris anksčiausiai ir negaus „bukiausio“ titulo. Tai laida, kurios niekas nenori laimėti. Savo jėgas projekte bando aerobikos Lietuvoje pradininkė, sportininkė Joana Bartaškienė. Ji laidoje nusprendė pakeisti žaidimo taktiką ir vietoj uolios moksleivės tapo vyrų viliotoja.

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Vos įžengusi į studiją J. Bartaškienė nepraleido progos paflirtuoti su mokytojais – iškart prie jų priėjo ir uždėjo ranką ant peties.

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„Šiuolaikiškos merginos pamoką pradėtų kitaip su tokiais gražiais mokytojais. Prieitų prie vieno mokytojo, prie kito, dar pasimatymą paskirtų ir tik tada eitų užduočių vykdyti“, – sakė ji.

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„Tikėjausi, kad Oksana pirma šitaip padarys“, – pastebėjo laidos vedėjas Mantas Bartuševičius.

(13 nuotr.)
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Viliojo ne tik mokytojus, bet ir klasiokus

Kol vieni dalyviai sprendžia užduotį, kiti laukia klasėje. Po Joanos užduotį bandė spręsti plaukikas Danas Rapšys, dainininkas Gabrielius Vagelis, ekonomistė Aušra Seibutytė. Kol kiti dalyviai sprendė užduotį, klasėje buvusiems Danui, Gabrieliui ir Aušrai Joana užkūrė tikrą vakarėlį – ji liepė Gabrieliui dainuoti, o Danui – pritariamai ploti. Sportininkė tikino, kad jai klasėje pasidarė nuobodu, tai ji prigalvojo įvairių veiklų.

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Štai po kontrolinio testo, prieš pranešant apie kitą užduotį, Joana atsistojo ir viliojančiais judesiais pradėjo artėti prie aktoriaus Vytauto Kaniušonio:

„Žinau įdomesnių dalykų, kad nebūtų nuobodu. Pradėjau domėtis „rimtais reikalais“. Pone Vytautai, jums patinka jaunos? Bet šiandien tai turėsite su senesne“, – pasakė Joana ir atsisėdo Vytautui ant kelių.

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Kaip baigėsi ši akimirka, pamatykite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.

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„Tautos bukiausias“ – smagiausia laida, kurios niekas nenori laimėti – kiekvieną sekmadienį 19:30 val. per TV3 televiziją. 

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Tautos bukiausias“.

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