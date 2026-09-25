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Vietoje vestuvių su Dominyku Dirksčiu – smūgis iš Oksanos Pikul

2026-09-25 10:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-25 10:55
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Jau rytoj Kauno „Žalgirio“ arenoje vyks UTMA 19 turnyras, kuriame į akistatą stos buvęs Oksanos Pikul sužadėtinis Dominykas Dirkstys ir Sergejus Maslobojevas. Tiesa, kaip anksčiau buvo skelbta, renginio metu turėjo įvykti Oksanos ir Dominyko vestuvės, tačiau galiausiai viskas pasisuko netikėta linkme.

Jau rytoj Kauno „Žalgirio“ arenoje vyks UTMA 19 turnyras, kuriame į akistatą stos buvęs Oksanos Pikul sužadėtinis Dominykas Dirkstys ir Sergejus Maslobojevas. Tiesa, kaip anksčiau buvo skelbta, renginio metu turėjo įvykti Oksanos ir Dominyko vestuvės, tačiau galiausiai viskas pasisuko netikėta linkme.

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Po poros išsiskyrimo Oksana Pikul nusprendė palaikyti ne buvusį sužadėtinį, o jo varžovą Sergejų Maslobojevą.

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FOTOGALERIJA. Oksana Pikul ir Dominykas Dirkstys

Skaudus smūgis

Buvo planuota, kad rugsėjo 26-ąją Kauno „Žalgirio“ arenoje, UTMA 19 turnyro metu, Oksana Pikul ir Dominykas Dirkstys žengs prie altoriaus. Vis dėlto šių vestuvių teko atsisakyti – vasaros pabaigoje pora paskelbė apie išsiskyrimą ir nutraukė sužadėtuves.

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Oksanos Pikul ir Dominyko Dirksčio sužadėtuvės

Praėjus kuriam laikui, žinoma išreiškė palaikymą S. Maslobojevui ir teigė, kad bandys surasti jam rėmėjų.

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Daugkartinis įvairių organizacijų pasaulio kikbokso čempionas iš pradžių į tai reagavo skeptiškai, bet naujausias O. Pikul žingsnis privertė S. Maslobojevą pakeisti nuomonę.

„Kaip žadėjau, taip ir padariau. Palaikymas Sergejui Maslobojevui. Ačiū už pasitikėjimą, rankom sukirsta“, – rašė O. Pikul, paskelbusi, jog S. Maslobojevą nuo šiol turėtų remti „Exclusive Car Rent“ įmonė.

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S. Maslobojevas netrukus patvirtino, kad tai tiesa: „Aš visada sakau vieną paprastą dalyką – man labiau imponuoja žmonės, kurie mažiau kalba ir daugiau daro. Vakar Oksana Pikul mane tikrai nustebino. Tiesiog atvažiavo ir pateikė konkretų rimtos įmonės rėmimo pasiūlymą. Dabar jau kalbamės apie bendradarbiavimą su prabangių automobilių nuomos kompanija „Exclusive Car Rent“, dėliojam visas detales. Oksana, turiu pasakyti – tikrai nustebinai gerąja prasme“.

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Primename, kad neseniai moteris lankėsi tinklalaidėje „Pasikalbėkim“, kur atskleidė daugiau detalių apie santykius su kovotoju Dominyku Dirksčiu bei sužadėtuvių žiedą.

Atskleidė, ar santykiai su Dominyku buvo tikri

Valentino dieną sudrebino naujiena, kad 42-ejų Oksana Pikul ir 24-erių UTMA kovotojas Dominykas Dirkstys užmezgė romantiškus santykius. Žiniasklaidą tuomet apskriejo nuotraukos iš itin atviros poros fotosesijos. Iškart po to visa Lietuva pradėjo spėlioti ir net lažintis, ar jų santykiai yra reklaminis projektas, ar visgi tikri jausmai. Oksana neslepia, kad fotosesijos idėją sugalvojo pati, tačiau nesitikėjo, kad viskas peraugs į rimtą draugystę.

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„Aš galvojau, kad čia bus tik vienkartinis mūsų toks išėjimas, nes tuomet man tikrai nereikėjo santykių, juolab, kad gerbėjų visada turėjau. Tačiau tas viešas išėjimas, kilęs visų susidomėjimas patiko ir Dominykui, ir, neslėpsiu, man pačiai. O kai jis paprašė tęsti toliau viską ir nesakyti, kad čia projektas arba gal labiau tiktų – susitarimas, aš šiek tiek dvejodama pasakiau gerai“, – pasakoja Oksana. 

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Moteris tikina, kad vėliau užgimusių santykių negalima vadinti projektu, todėl jai skaudu ir pikta, kai po skyrybų kita pusė taip viešai išsireiškė. O kodėl Oksana nusprendė nutraukti sužadėtuves? Kokia tikroji skyrybų priežastis? Ar tam turėjo įtakos Dominyko užsimezgę santykiai su kita mergina, apie kurią Oksana sužinojo, o gal pačios širdį užvaldė nauji jausmai vyrui, kurį, pasirodo, pažįsta kone 20-imt metų? 

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„Galima sakyti, aš palikau dėl kito, bet nežinodama, ar su tuo kitu iš tikrųjų kažkas bus. Tiesiog, norėjau prieš save būti sąžininga ir išėjau. Labai teisingai padariau, o šitą žingsnį užskaitau ne šimtu, bet tūkstančiu“, – sako viešnia.

Oksana Pikul (V. Juzelėno nuotr.)

Prakalbo apie naują draugą

Taigi kas tas paslaptingas verslininkas, negailintis nei dovanų, nei dėmesio mylimajai? Kokios jo savybės labiausiai žavi? Ir kodėl Oksana sako, kad šiuose santykiuose pirmąsyk jaučiasi kaip tikra moteris? 

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„Kaip bebūtų, man yra juk ne dvidešimt metų, branda ir visa kita, todėl reikia tokio pačio arba net stipresnio partnerio. Man sunku su silpnesniais, aš tiesiog negaliu. Išeinu iš visų santykių su tokiais partneriais. Iki šiol buvo visi silpnesni už mane – vienareikšmiškai. Gal negaliu sakyti, kad finansiškai, nes mano pirmas vyras Simas tikrai uždirbo, bet buvo kiti dalykai ir aš tiesiog nesijausdavau moterimi“, – atvirai sako verslininkė.

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Taip pat išgirsite, ar tikrai ji būtų tekėjusi už Dominyko ir ar ketina tuoktis su nauju mylimuoju?

„Mes norim įteisinti šiuos mūsų santykius, taip netikėtai atrastus“, – sako Oksana. Ar tai reiškia, kad pora jau rengiasi vestuvėms?

Kur dės sužadėtuvių žiedą?

Pokalbio metu Oksana užminė ne vieną mįslę apie savo ateities planus ir net atskleidė, ką ketina daryti su sužadėtuvių žiedu, kurį per UTMA turnyrą įteikė Dominykas. Moteris atskleidė tikrąją papuošalo atsiradimo istoriją ir kodėl šis liko būtent pas ją. Kaip teigia pati Oksana, už žiedą kovotojas neišleido nei cento.

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„Dėlioju teisinius visus dalykus ir pamatysit eigoje visą planą, kur link keliauju ir ką noriu sukurti bei padaryti“, – intriguoja Oksana. 

Visą pokalbį su Oksana Pikul žiūrėkite straipsnio pradžioje.

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