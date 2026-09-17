Maslobojevas ir Dirkstys susėdo akis į akį: traumos, rehidratacijos taisyklė ir ginčas dėl išėjimo į ringą

Likus kiek daugiau nei savaitei iki renginio, sportininkai susėdo antrajam atviram pokalbiui akis į akį. Jo metu kovotojai palietė kalbas apie patirtas traumas, aptarė pasirengimo eigą, požiūrį į svorio metimą, visuomenines pažiūras bei nesutarimus dėl to, kuris iš jų turėtų pirmasis žengti į ringą.
Kalbos apie rankos traumą ir S. Maslobojevo užuomina apie operaciją
Jau anksčiau netilo kalbos apie D. Dirksčio treniruotėse patirtą rankos traumą. Vedėjui pasiteiravus, iš kur varžovų stovykla sužinojo apie šią situaciją ir kas iš tiesų nutiko, D. Dirkstys bandė nukirsti temą.
„Neteikime tokių klausimų. Man visiškai p**ui, iš kur jis ką sužinojo, – teigė kovotojas, o paklaustas tiesiai, kas nutiko jo rankai, patikino: – Nieko nebuvo. Viskas tvarkoje.“
Visgi S. Maslobojevas oponentui priminė jųdviejų pokalbį ir pabrėžė, kad kaulo gijimas reikalauja laiko, tačiau nebūtinai stabdo sportinę veiklą.
„Kaip ir sakiau tau, kai buvome susitikę – nieko tokio. Kaului sugyti reikia šešių savaičių, o nuo rugpjūčio jau galima pradėti pilną pasiruošimą, – kalbėjo S. Maslobojevas. – Aš esu sportavęs ir su gipsuota ranka. Tu gali viską daryti: net jei rankos iki galo neįdarbini, gali dirbti kaire ranka, kojomis, tobulinti spyrius. Tavo treneris gali patvirtinti, kad aš į salę eidavau su langetėmis ant pirštų ir vis tiek boksuodavausi.“
D. Dirksčiui paprieštaravus, kad kaului sugijus ranką dar reikia atstatyti ir iš naujo įsivažiuoti į ritmą, laidos vedėjas pasiteiravo, ar ši trauma privertė keisti planą. Kovotojas pripažino realybę: „Aišku, reikėjo. O iš esmės nenuplanuosi tokių dalykų. Žinai, čia taip atsitiktinai gyvenime nutinka, o į detales labai lįsti nenoriu.“
S. Maslobojevas pabrėžė, kad gebėjimas prisitaikyti prie aplinkybių yra profesionalo kasdienybė, tačiau užsiminė ir apie savo patiriamus fizinius sunkumus. Sportininko teigimu, po rugsėjo 26-osios kovos jam gali prireikti chirurgų pagalbos.
„Kaip supranti, planą keiti, ir viskas yra tvarkoje. Jeigu kovoje neina viena – bandai kita, jei neina ir tai – ieškai trečio varianto, – patirtimi dalijosi S. Maslobojevas. – Traumos yra ir pas mane, turiu jų pilna ir net to neslepiu. Aš nuolatos su skausmu gyvenu. Yra patempimų, lūžių, bet tai gyvenimo patirtis. Praeis kova, tada prasidės atstatymas. Suprantu, koks didelis yra šios kovos statymas ir kad visa arena išparduota, todėl net nedrįstu galvoti apie tai, kad nekovoti. Nors po kovos galbūt netgi gulsiuosi ant operacinio stalo. Bet manęs tai nestabdo.“
Vasaros perdegimas, Cro Copo patarimai ir svorio reguliavimas
Kitas kontrastas – sportininkų vasaros režimas. Kol D. Dirkstys treniravosi Tailande, S. Maslobojevas keliavo vesdamas seminarus. Kovotojas neslėpė, kad po pavasarį pasiektos pergalės prieš Igną Pauliukevičių pajuto nuovargį.
„Turėjau du pasiruošimus iš eilės ir turėjo būti trečias. Iškart po kovos su Pauliukevičiumi atėjau į salę, pratęsėme pasiruošimą [„Glory“] aštuntuko turnyrui, o paskui, kai atsirado Artiomas Vachitovas, mes nusiėmėme, – pasakojo S. Maslobojevas. – Jaučiau perdegimą: pastovus kalorijų deficitas, persitreniravimas, nepailsėjimas, laiko sau neskyrimas. Perdegiau ir galvojau, kad reikia pailsėti nuo viso šito. Fiziškai formą palaikiau, bet pirštinių neliečiau. Tik dabar vėl apsimoviau.“
Vis dėlto išvykos po Europą nenuėjo veltui – Kroatijoje lietuvis treniravosi su Giorgio Petrosyanu ir sulaukė patarimų iš Mirko Cro Copo: „Kroatijoje pasportavau su Petrosyanu, gavau porą naujų, įdomių patarimų. Taip pat buvau susitikęs su Mirko Cro Copu, kuris labai šiltai priėmė ir pasidalijo savo patirtimi. Galbūt pavyks kažką panaudoti ateities kovoms.“
Aktuali tema prieš dvikovą – svorio kategorija iki 94 kg ir rehidratacijos išlyga, pagal kurią S. Maslobojevas kovos dieną negalės sverti daugiau nei 100 kg. Pokalbio metu paaiškėjo, kad D. Dirkstys jau dabar pasiekė reikiamą svorio ribą, o jo varžovui dar tenka reguliuoti svorį.
„Dabar sveriu apie 94 kilogramus“, – konstatavo D. Dirkstys.
„Daug geriau sverti iš karto taip – nereikia kankintis, atsisakyti atsigerti ar pavalgyti, – sakė S. Maslobojevas. – Kad aš dabar daugiau sveriu, tai nėra privalumas, o kojos pakišimas. Pastoviai tenka būti badavime, nedavalgius, nedagėrus. Dabar sveriu 101 kilogramą, buvo šokinėjimai, bet čia skysčiai nuo streso ir persitreniravimo. Svėrimų metu sversiu apie 93 su trupučiu, kovos dieną – maksimaliai 95. Nenoriu didelių šuolių, man nereikia šitų stresų. O ten proto daug nereikia – septynis kilogramus numesti vandens sąskaita, kitą dieną dešimt priaugti. Aš šituo neužsiimu, nes man sveikata rūpi visų pirma ir nenoriu nei alinti organizmo, nei džiovintis smegenų.“
Diskusija apie sveikatą profesionaliame sporte ir visuomenines pažiūras
Išgirdęs oponento mintis apie organizmo tausojimą, D. Dirkstys teigė, kad profesionaliame sporte išsaugoti sveikatą yra sudėtinga: „Jeigu labai rūpėtų sveikata, koviniame sporte apskritai nebūtum. Tempai ir krūviai čia jau iš esmės nėra apie sveikatą.“
S. Maslobojevas su tuo sutiko tik iš dalies, pabrėždamas disciplinos svarbą: „Ką tu bedarytum – ar ofise sėdėtum akis į kompiuterį susmeigęs, ar greitąjį maistą ir energinius gėrimus vartotum, sveikatos nebūtų. Jeigu save varai maksimaliai, bet investuoji į poilsį, devintą vakaro eini miegoti, renkiesi vandenį su citrina vietoje kolos – tu kompensuoji žalą. Pasaulyje viskas yra balanse. Kaip ir mes su tavimi: visi nori, kad tu pagaliau užtiltum, ir laukia, kad aš tave užtildyčiau. Tu labai daug kalbi, aš kalbu stojiškai. Žmonės nori to viduriuko.“
D. Dirkstys priminė, kad tribūnose palaikymo sulauks toli gražu ne tik jo oponentas: „Mes galėtume pažiūrėti daug žinučių. Man irgi labai daug kas rašo: „Jau, b**t, užp**so Sergejus, pagaliau nukirsk jį.“ Tiek man žmonių rašo, kad jau pavargo, greičiau nukirsk jį. Negalvok, kad niekas nenori pamatyti, kaip tu nukrenti.“
Į šias replikas S. Maslobojevas atsakė kalbėdamas apie savo vertybes ir prisiminė savo dalyvavimą mitinge prieš nelegalią migraciją.
„Aš nesakau, kad patinku visiems, ir neprivalau visiems patikti. Esu žmogus idėjinis, daug dalykų darau ne dėl pinigų ar šlovės, – teigė Sergejus, o paklaustas D. Dirksčio, koks buvo paskutinis toks poelgis, paaiškino: – Palaikymas tame mitinge, kur viena pusė buvo už atviras sienas, o aš atsistojau prie žmonių, kurie sakė „ne“. Privalo būti siena, nes esu daugiavaikis tėvas ir nenoriu, kad vieną dieną mano dukra būtų nesaugi mūsų gatvėse.“
Nors D. Dirkstys svarstė, kad toks žingsnis galėjo būti viešųjų ryšių dalis, S. Maslobojevas teigė, jog dešiniosios pažiūros Lietuvoje populiarumo taškų neprideda. Kartu jis teigė, kad į politiką žengti neplanuoja: „Daug kas kalbina, bet aš nenoriu.“
Ginčas dėl išėjimo į ringą
Pokalbio pabaigoje kilo diskusija dėl to, kuris sportininkas į arenos ringą žengs antras. Koviniame sporte ši teisė tradiciškai priklauso čempionui arba didesnę reikšmę turnyre turinčiam kovotojui.
D. Dirkstys laikėsi nuomonės, kad ši privilegija turi atitekti jam, nes jis yra organizacijos reitingo viršūnėje: „Pagal idėją tas, kurio reitingas žemesnis, eina pirmas. Manyčiau, „pound-for-pound“ statusas čia turi reikšmės. Bet galiausiai viską nuspręs organizacija.“
S. Maslobojevas tokius argumentus atmetė: „Dominykas eis pirmas. Jis yra pretendentas, juk pats norėjo šios kovos. Tai Dominykas ir eis, galės daryti savo šou. Aš ramiai palauksiu, kol jis atliks savo akrobatinius triukus. Dominykas mėgsta laužyti taisykles. Visose aukščiausio lygio organizacijose yra nustatytas laikas išėjimui, o jis tą laiką visada dvigubina. Taip varžovas apšyla, pasiruošia kovai, o tada atšąla ir vėl turi apšilinėti. Bet aš išeisiu greitai ir iškart pradėsiu dirbti.“
D. Dirkstys patvirtino, kad jo pasirodymas vėl bus orientuotas į žiūrovų linksminimą: „Mano išėjimas jį nustebins. Manau, geriau tegul arenoje pasėdi ir pažiūri – bus įdomiau. Yra kas gerai kovoja, yra kas gerai kalba, o aš padarysiu viską, kad būtų šou.“
„Ne išėjimais renku karmos taškus. Tam esi tu“, – oponento žodžius apibendrino S. Maslobojevas, užbaigdamas pokalbį prieš rugsėjo 26-osios kovą Kaune.
Lietuvos komandų atrankas į UEFA turnyrus stebėkite specialiame futbolo transliacijų polapyje. Daugiau skaitykite futbolo naujienų skiltyje.