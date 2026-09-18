Po ilgo laiko akis į akį susitiko Simas Jasaitis ir Pikul: Oksana pratrūko

O. Pikul po teismo posėdžio atsivėrė socialinio tinklo „Instagram“ istorijose.
Oksana Pikul išklojo, kas vyksta
„Ne visai maloni tema – teismas. Kas dalyvavo tokiuose procesuose, tai tikriausiai mane supras, atrodytų, kaip ir nebūtų čia ko jaudintis, tiesiog dalyvauji, atsakinėji į klausimus ir tiek, bet įtampos tai tiek daug, patikėkit... Ypač dar dėl to, kad pirmą kartą po daug metų susitikome visi – ir atsakovas, ir atsakovo advokatas ir taip toliau...
Užbėgsiu įvykiams už akių – teismas nesibaigė, todėl komentuoti visų detalių negaliu ir nenorėčiau. Dar lapkričio viduryje tęsime šią kelionę, kuri man jau yra iki absurdo ribos. Kai kuriais momentais teisme jau net nesusivaldžiau, mano gestai buvo tokie... Komentarai nustebino daug ką. Na, pasibaigus teismui, kai jau bus priimti vienokie ar kitokie sprendimai, aš tikrai pasidalinsiu, bet tai buvo vau.
Šiuo metu pas mane yra du ieškiniai, viename aš esu ieškovė, o kitas ieškinys yra mano buvusio vyro Simo, kuriame jis yra ieškovas, tai jo bylą sustabdė. Yra tik viena mano pagrindinė, kur mes, manau, turėtume išspręsti pagrindinius mūsų klausimus.
Žinote, kas juokingiausia? Buvo įdomu pasižiūrėti į žmogaus elgesį, kūno kalbą, akis, kai buvo užduodami labai nepatogūs klausimai. Vaiko nematymas pusantrų metų, nebendravimas, septyneri, beveik aštunti jau metai neišlaikymo. Juokinga sėdėti ir žiūrėti. Čia nežmoniška, čia antžmogiška.
Pasiteisinimo tokiems dalykams nėra. Nesvarbu, kad pora išsiskiria, bet jei yra vaikas, abu turi prisiimti atsakomybę, juolab, kad iki skyrybų daug kartų prašiau gražiai, tvarkingai, bet atsimušdavau kaip į sieną. Jei aš būčiau vyras, tai galvočiau, kaip mano vaikas gali augti be mano globos, be mano priežiūros? Geriausios mokyklos būtų apmokėtos, rūbų vaikui pripirkta, bendravimas, laisvalaikio leidimas, atostogos kartu, kad sukurčiau kuo stipresnį ryšį.
Ir nė karto posėdyje nebuvo paminėtas noras bendrauti. Pagrindinis ir vienintelis klausimas, kuris rūpėjo – tai pinigai. Viskas. Taškas. Pinigai. O visa kita... Atrodė taip, kad aš sėdžiu, aiškinu, kaip reikia tėčio, kaip reikia lankyti, bendrauti, kad yra trūkumas tėčio, bandžiau eskaluoti žmogiškuosius faktorius. O kita pusė sėdi ir aiškina, kaip reikia pinigų“, – apmaudo neslėpė O. Pikul.
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