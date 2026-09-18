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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Po ilgo laiko akis į akį susitiko Simas Jasaitis ir Pikul: Oksana pratrūko

2026-09-18 13:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-18 13:10
Pridėkite kaip šaltinį Google

Ketvirtadienį Vilniaus miesto apylinkės teisme buvo vėl atversta verslininkės Oksanos Pikul ir jos buvusio vyro Simo Jasaičio byla, kurioje nagrinėjamas klausimas dėl jųdviejų sūnaus Dominyko išlaikymo. Po teismo posėdžio Oksana atvirai pasidalijo savo mintimis ir atskleidė, kas nutiko. 

Ketvirtadienį Vilniaus miesto apylinkės teisme buvo vėl atversta verslininkės Oksanos Pikul ir jos buvusio vyro Simo Jasaičio byla, kurioje nagrinėjamas klausimas dėl jųdviejų sūnaus Dominyko išlaikymo. Po teismo posėdžio Oksana atvirai pasidalijo savo mintimis ir atskleidė, kas nutiko. 

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O. Pikul po teismo posėdžio atsivėrė socialinio tinklo „Instagram“ istorijose. 

(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Oksana Pikul

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Oksana Pikul išklojo, kas vyksta

„Ne visai maloni tema – teismas. Kas dalyvavo tokiuose procesuose, tai tikriausiai mane supras, atrodytų, kaip ir nebūtų čia ko jaudintis, tiesiog dalyvauji, atsakinėji į klausimus ir tiek, bet įtampos tai tiek daug, patikėkit... Ypač dar dėl to, kad pirmą kartą po daug metų susitikome visi – ir atsakovas, ir atsakovo advokatas ir taip toliau...

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Užbėgsiu įvykiams už akių – teismas nesibaigė, todėl komentuoti visų detalių negaliu ir nenorėčiau. Dar lapkričio viduryje tęsime šią kelionę, kuri man jau yra iki absurdo ribos. Kai kuriais momentais teisme jau net nesusivaldžiau, mano gestai buvo tokie... Komentarai nustebino daug ką. Na, pasibaigus teismui, kai jau bus priimti vienokie ar kitokie sprendimai, aš tikrai pasidalinsiu, bet tai buvo vau. 

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Šiuo metu pas mane yra du ieškiniai, viename aš esu ieškovė, o kitas ieškinys yra mano buvusio vyro Simo, kuriame jis yra ieškovas, tai jo bylą sustabdė. Yra tik viena mano pagrindinė, kur mes, manau, turėtume išspręsti pagrindinius mūsų klausimus.

Žinote, kas juokingiausia? Buvo įdomu pasižiūrėti į žmogaus elgesį, kūno kalbą, akis, kai buvo užduodami labai nepatogūs klausimai. Vaiko nematymas pusantrų metų, nebendravimas, septyneri, beveik aštunti jau metai neišlaikymo. Juokinga sėdėti ir žiūrėti. Čia nežmoniška, čia antžmogiška. 

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Pasiteisinimo tokiems dalykams nėra. Nesvarbu, kad pora išsiskiria, bet jei yra vaikas, abu turi prisiimti atsakomybę, juolab, kad iki skyrybų daug kartų prašiau gražiai, tvarkingai, bet atsimušdavau kaip į sieną. Jei aš būčiau vyras, tai galvočiau, kaip mano vaikas gali augti be mano globos, be mano priežiūros? Geriausios mokyklos būtų apmokėtos, rūbų vaikui pripirkta, bendravimas, laisvalaikio leidimas, atostogos kartu, kad sukurčiau kuo stipresnį ryšį.

Ir nė karto posėdyje nebuvo paminėtas noras bendrauti. Pagrindinis ir vienintelis klausimas, kuris rūpėjo – tai pinigai. Viskas. Taškas. Pinigai. O visa kita... Atrodė taip, kad aš sėdžiu, aiškinu, kaip reikia tėčio, kaip reikia lankyti, bendrauti, kad yra trūkumas tėčio, bandžiau eskaluoti žmogiškuosius faktorius. O kita pusė sėdi ir aiškina, kaip reikia pinigų“, – apmaudo neslėpė  O. Pikul. 

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Linas
Linas
2026-09-18 13:47
Šitos asabos, kitaip negalima įvardinti tik ,kaip Šlykštynių ŠLYKŠTYNĖ - BARAKUDA .
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Aiktusau
Aiktusau
2026-09-18 14:31
Taigi vaikui tėčių, vien per paskutinius metus išreklamuotų, privedei gal penketą.
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Viskas dėl pinigų
Viskas dėl pinigų
2026-09-18 14:12
Vestuvės su krepšininku buvo dėl pinigų - tada jis uždirbdavo daug, skyrybų metu buvo iš jo prisiteisti ir dideli alimentai. Dabar uždirba mažai, neaišku ar bent susidaro 2000 EUR per mėnesį. Atitinkamai nori mokėti mažiau alimentų. Pirmai žmonai krepšininkas piko metais teismo sprendimu turėjo mokėti didelius alimentus (apie 1300–1450 eurų per mėnesį), kuriuos vėliau, sumažėjus pajamoms, nesėkmingai bandė susimažinti). Tai antros žmonos alimentams nieko nelieka. Taip ir tamposi abudu.
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