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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Oksana Pikul pirmąsyk atvirai apie paslaptingą mylimąjį – pažįstami 20 metų, vestuves ir žinią Dirksčiui: „Aš negrasinu, bet..“

Pasikalbėkim
2026-09-20 19:00 / šaltinis: tv3.lt / Publikavo:
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / Publikavo:
2026-09-20 19:00
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Tinklalaidės „Pasikalbėkim“ studijoje – išskirtinis pokalbis su verslininke, atlikėja Oksana Pikul. Vardas, kurį išgirdus, daugeliui nekyla klausimų, kas ši moteris. Pati Oksana pripažįsta, kad jos vasara buvo tiršta skandalingų įvykių, kurių ryškiausias – skyrybos su sužadėtiniu Dominyku Dirksčiu.

Tinklalaidės „Pasikalbėkim“ studijoje – išskirtinis pokalbis su verslininke, atlikėja Oksana Pikul. Vardas, kurį išgirdus, daugeliui nekyla klausimų, kas ši moteris. Pati Oksana pripažįsta, kad jos vasara buvo tiršta skandalingų įvykių, kurių ryškiausias – skyrybos su sužadėtiniu Dominyku Dirksčiu.

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Kodėl Oksana ryžosi nutraukti santykius su gerokai jaunesniu kovotoju? Ar poros meilės istorija iš tiesų buvo tik reklaminis projektas? Kokį vaidmenį čia atliko naujas Oksanos mylimasis – paslaptingas verslininkas?

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Pirmąsyk žinoma moteris apie jį papasakojo daugiau ir atskleidė, ar jau rengiasi vestuvėms. Taip pat išgirsite, ką Oksana darys su Dominyko įteiktu prabangiu sužadėtuvių žiedu – atsakymas tikrai nustebins. Galiausiai išvysite, kas nutinka, kai verslininkei užverda ukrainietiškas kraujas? „Aš tikrai negrasinu, bet įspėju“, – šypsodamasi sako Oksana.

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(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Tinklalaidėje „Pasikalbėkim“ – Oksana Pikul

Kokia tikroji Pikul ir Dirksčio skyrybų priežastis?

Valentino dieną driokstelėjo netikėta žinia, kad 42-ejų Oksana Pikul ir 24-erių UTMA kovotojas Dominykas Dirkstys užmezgė romantiškus santykius. Žiniasklaidą tuomet apskriejo nuotraukos iš itin atviros poros fotosesijos. Iškart po to visa Lietuva pradėjo spėlioti ir net lažintis, ar jų santykiai yra reklaminis projektas, ar visgi tikri jausmai. Oksana neslepia, kad fotosesijos idėją sugalvojo pati, tačiau nesitikėjo, kad viskas peraugs į rimtą draugystę.

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„Aš galvojau, kad čia bus tik vienkartinis mūsų toks išėjimas, nes tuomet man tikrai nereikėjo santykių, juolab, kad gerbėjų visada turėjau. Tačiau tas viešas išėjimas, kilęs visų susidomėjimas patiko ir Dominykui, ir, neslėpsiu, man pačiai. O kai jis paprašė tęsti toliau viską ir nesakyti, kad čia projektas arba gal labiau tiktų – susitarimas, aš šiek tiek dvejodama pasakiau gerai“, – pasakoja Oksana. 

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Moteris tikina, kad vėliau užgimusių santykių negalima vadinti projektu, todėl jai skaudu ir pikta, kai po skyrybų kita pusė taip viešai išsireiškė. O kodėl Oksana nusprendė nutraukti sužadėtuves? Kokia tikroji skyrybų priežastis? Ar tam turėjo įtakos Dominyko užsimezgę santykiai su kita mergina, apie kurią Oksana sužinojo, o gal pačios širdį užvaldė nauji jausmai vyrui, kurį, pasirodo, pažįsta kone 20-imt metų? 

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„Galima sakyti, aš palikau dėl kito, bet nežinodama, ar su tuo kitu iš tikrųjų kažkas bus. Tiesiog, norėjau prieš save būti sąžininga ir išėjau. Labai teisingai padariau, o šitą žingsnį užskaitau ne šimtu, bet tūkstančiu", – sako viešnia.

Kas naujasis Pikul mylimasis?

Taigi kas tas paslaptingas verslininkas, negailintis nei dovanų, nei dėmesio mylimajai? Kokios jo savybės labiausiai žavi? Ir kodėl Oksana sako, kad šiuose santykiuose pirmąsyk jaučiasi kaip tikra moteris? 

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„Kaip bebūtų, man yra juk ne dvidešimt metų, branda ir visa kita, todėl reikia tokio pačio arba net stipresnio partnerio. Man sunku su silpnesniais, aš tiesiog negaliu. Išeinu iš visų santykių su tokiais partneriais. Iki šiol buvo visi silpnesni už mane – vienareikšmiškai. Gal negaliu sakyti, kad finansiškai, nes mano pirmas vyras Simas tikrai uždirbo, bet buvo kiti dalykai ir aš tiesiog nesijausdavau moterimi“, – atvirai sako verslininkė.

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O kaip klostosi santykiai su sūnaus Dominyko tėčiu Simu Jasaičiu?

„Rytoj laukia teismas“, – prisipažino Oksana ir atskleidė, dėl ko vis nepavyksta susitarti su buvusiu vyru.

Ji neslepia apmaudo, kad vaiko gyvenime tėčio beveik nelikę, todėl tenka pačiai būti ir mama, ir tėvu. Oksana atvirai sako, kad sūnus yra jos stiprybė, svarbiausia meilė, dėl kurio pasiryžusi viskam. O ar norėtų daugiau vaikų, juolab, kad nekart yra užsiminusi apie svajonę turėti dukrytę? Oksanos atsakymas buvo netikėtas. 

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Su naujuoju mylimuoju jau rengiasi vestuvėms?

Taip pat išgirsite, ar tikrai ji būtų tekėjusi už Dominyko ir ar ketina tuoktis su nauju mylimuoju? „Mes norim įteisinti šiuos mūsų santykius, taip netikėtai atrastus“, – sako Oksana. Ar tai reiškia, kad pora jau rengiasi vestuvėms?

Pokalbio metu Oksana užminė ne vieną mįslę apie savo ateities planus ir net atskleidė, ką ketina daryti su sužadėtuvių žiedu, kurį per UTMA turnyrą įteikė Dominykas. Moteris atskleidė tikrąją papuošalo atsiradimo istoriją ir kodėl šis liko būtent pas ją. 

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„Dėlioju teisinius visus dalykus ir pamatysit eigoje visą planą, kur link keliauju ir ką noriu sukurti bei padaryti“, – intriguoja Oksana. 

Visą pokalbį su Oksana Pikul žiūrėkite straipsnio pradžioje.

Tinklalaidę „Pasikalbėkim“ žiūrėkite kiekvieną sekmadienį 19 val. naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play. Antradieniais 19 val. – ir TV3 YouTube kanale!

Rugsėjo 20 d. PASIKALBĖKIM. Oksana Pikul – apie naują mylimąjį, vestuves ir Dirkstį
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Ale
Ale
2026-09-20 19:18
Rimtu veidu tokias nesąmones skiedžia, kad nei juoktis nei verkt.
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Gaila
Gaila
2026-09-20 19:53
Nuoširdžiai gaila moters. Gana skalbti apatinius viešai, auga vaikas, pagailėkit bent jo.
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Noriu paklausti
Noriu paklausti
2026-09-20 19:20
Nuo kada Lietuvoje legalizuota prostitucija?
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