„UTMA 19“ aštuntuko akistatos: Ričardas Kulis įvardijo, ką matytų finale

Toks formatas kovotojams reiškia ne tik galimybę per kelis mėnesius pasiekti čempiono diržą, bet ir papildomą fizinį iššūkį. Aštuntuke dalyvausiantis Ričardas Kulis atkreipia dėmesį, kad kiekvienos kovos eiga gali turėti įtakos pasirengimui kitam etapui.
„Turėsi tris kovas laimėti ir tai yra toks iššūkis. Bet pats didžiausias klausimas – kaip ta kova praeis. Kartais atsimuši kojas arba šiaip kūną, tai klausimas, kiek tas kūnas bus pasiruošęs po mėnesio vėl įžengti į ringą, ar spės išgyti“, – kalbėjo R. Kulis.
Aštuntuko sudėtyje – skirtingi charakteriai ir skirtinga patirtis
Vienoje turnyro medžio pusėje ketvirtfinalyje susikaus Oskaras Buinickas (0–2–2, UTMA) ir organizacijoje debiutuojantis Rodrigo Mineiro (0–0, UTMA).
O. Buinickas organizacijoje debiutavo „UTMA Rising 1“ turnyre. Nuo pat pirmųjų kovų jis demonstravo tobulėjimą ir išsikovojo vietą aštuntuke, tačiau per tris pasirodymus UTMA ringe pergalės kol kas dar nėra pasiekęs.
R. Mineiro prie UTMA organizacijos prisijungė gegužę, pasirašydamas ilgalaikį kontraktą. Rodrigo jau yra puikiai pažįstamas Lietuvos kovinio sporto sirgaliams – jis ne kartą pasirodė didžiausiose šalies arenose, taip pat yra kovojęs ir kitose Baltijos šalių sostinėse.
Tiesa, savo karjeros metu Mineiro pagarsėjo ne tik dėl kovų ringe, bet ir dėl charakterio bei kuriamo šou už jo ribų – brazilas gali būti nenuspėjamas tiek prieš kovą, tiek jos metu.
Būtent nenuspėjamumą kaip vieną svarbiausių viso aštuntuko veiksnių išskiria ir R. Kulis.
„Kiekvienas kovotojas yra pavojingas. Čia yra kova, čia ne krepšinis. Čia gali būti vienas smūgis, gali koją ne taip pastatyti, gali visko atsitikti“, – sakė R. Kulis.
Kalbėdamas konkrečiai apie R. Mineiro, kovotojas išskyrė jo smūgio jėgą.
„Mineiro, tas brazilas, atrodo jau vyresnis, galbūt ištvermės mažiau, bet turi labai galingą smūgį. O gal pataikys? Negali jo nuvertinti, negali išeiti atsipalaidavęs“, – varžovą vertino R. Kulis.
D. Jemeljanovas – tarp rimčiausių pretendentų į diržą
Dar viena šios turnyro medžio pusės kova įvyks tarp Deivido Jemeljanovo (3–1, 1 nokautas, UTMA) ir Arnoldo Misiūno (3–3–2, UTMA).
D. Jemeljanovas debiutavo dar 2024 m., kai pirmą kartą į organizacijos ringą lipo „UTMA 9“ turnyre. Debiutinėje kovoje Rytį Vaitkevičių įveikęs D. Jemeljanovas kelionę pratęsė „UTMA Rising 1“ turnyre nokautuodamas Evaldą Beleišį.
Vienintelį savo karjeros pralaimėjimą organizacijoje D. Jemeljanovas patyrė „UTMA 13“ turnyre, kai trečiajame raunde turėjo pripažinti Isos Gocmeno pranašumą. Būtent I. Gocmenas „UTMA 19“ ketvirtfinalyje stos į kovą su R. Kuliu.
Prieš svarbų žingsnį ir kontrakto pasirašymą D. Jemeljanovas jau buvo sugrįžęs į pergalių kelią, kai „UTMA 18“ turnyro sunkioje kovoje sugebėjo palaužti Raimondą Aukštikalnį.
R. Kulis taip pat D. Jemeljanovą įvardija tarp stipriausių šio aštuntuko kovotojų.
„Jemeljanovas tikrai yra nugalėjęs stiprius kovotojus ir yra stiprus atletas“, – teigė jis.
A. Misiūnas organizacijoje debiutavo „UTMA 3“ turnyre ir nuo tada sukaupė nemažai patirties UTMA ringe – tris kartus susitiko su Dovydu Rimkumi, po du kartus – su Dominyku Dirksčiu ir O. Buinicku.
„Misiūnas irgi nemažai kovų turėjęs, Tailande treniravosi dabar. Galimai labai geros formos, tai vėlgi visko gali būti, gali labai gerai pasirodyti“, – svarstė R. Kulis.
Įdomu tai, kad būtent D. Jemeljanovą R. Kulis matytų nukeliaujantį toliausiai iš šios turnyro medžio pusės.
„Jeigu jau klausiate, tai kitoje pusėje sakyčiau, kad Jemeljanovas bus finale“, – prognozavo R. Kulis.
T. Banskis – jaunas, bet jau pažįstamas UTMA sirgaliams
Kitoje turnyro medžio pusėje – visiškai neseniai į „Number One Fight Club“ Palangoje perėjęs Tomas Banskis, jau puikiai pažįstamas UTMA sirgaliams.
UTMA organizacijoje T. Banskis debiutavo dar 2024 m. „UTMA 7“ turnyre, kai vos per 92 sek. techniniu nokautu įveikė Nedą Mikalauską.
Per pirmąsias tris savo karjeros kovas UTMA organizacijoje T. Banskis nebuvo peržengęs pirmojo raundo ribos ir tik pastarojoje kovoje „UTMA 18“ turnyre su Edvinu Šimonučiu jam prireikė visų trijų raundų.
R. Kulis Banskį išskiria kaip jauną kovotoją, kuriam aštuntukas gali tapti svarbiu savo galimybių pasitikrinimu.
„Banskis – Lietuvos jaunasis vaikinukas. Jis laimėjo visas kovas, bet ar opozicija buvo stipriausia – klausimas“, – sakė R. Kulis.
„Čia kaip finalinė kova“
Galiausiai antrojoje šios turnyro medžio pusės kovoje susikaus Isa Gocmenas (1–1, 1 nokautas, UTMA) ir pats R. Kulis (1–0, 1 nokautas, UTMA).
I. Gocmenas UTMA organizacijoje debiutavo 2025 m. „UTMA Rising #1“ turnyre, kuriame antrajame raunde turėjo pripažinti Naglio Kanišausko pranašumą. Tą kartą Turkijos kovotojas į ringą žengė 84 kg svorio kategorijoje. Kai I. Gocmenas jau kovėsi 81 kg svorio kategorijoje, kovinio sporto aistruoliai išvydo visai kitokį jo pasirodymą – turkas „UTMA 13“ turnyre praėjusių metų rugsėjį trečiajame raunde nokautavo D. Jemeljanovą ir metė rimtą iššūkį visai svorio kategorijai.
R. Kulį UTMA ringe matėme vos vieną kartą, tačiau debiutas buvo įspūdingas – „UTMA 16“ turnyre „Sparta“ klubo atstovas antrajame raunde techniniu nokautu įveikė Mindaugą Narauską.
Nepaisant sėkmingo debiuto, R. Kulis savo pirmojo aštuntuko varžovo nenuvertina. Priešingai, būtent I. Gocmeną jis laiko stipriausiu šio turnyro varžovu.
„Jis yra labai stiprus. Yra nugalėjęs ir Jemeljanovą, kuris irgi turbūt vienas iš favoritų šiame aštuntuke. Mūsų kova irgi labai įdomi bus. Kai kurie sako, kad čia kaip finalinė kova ir kas čia laimės, tas ir laimės tą aštuntuką. Bet kaip ten bus – visko gali būti“, – sakė R. Kulis.
Paklaustas, kuri aštuntuko ketvirtfinalio kova, jo nuomone, gali būti įdomiausia, R. Kulis nedvejojo.
„Mano su Isa. Be abejo. Mes abu esame aukšto lygio, panašaus stiliaus. Nebus kažkokių bėgiojimų, bus tiesiog dvikova, tiesiogine to žodžio prasme. Jis yra labai aukšto lygio, turi nemažai WAKO apdovanojimų, yra, man atrodo, Europos arba pasaulio čempionas. Aš taip pat turiu WAKO apdovanojimų, šiuo metu esu antras pasauliniame savo svorio kategorijos reitinge. Jis turi žymiai daugiau kovinės patirties profesionaliame ringe, daro daug nokautų. Aš irgi kartais nokautuoju, tai čia ir bus visas įdomumas – kaip du drakonai susimuša, galva į galvą. Bent jau pagal konkurenciją manau, kad taip ir bus. O kaip bus iš tikrųjų – pamatysime“, – būsimos kovos intrigą apibūdino R. Kulis.
Apie finalą dar negalvoja
Nors 50 000 eurų prizas ir čempiono diržas laukia turnyro pabaigoje, pats R. Kulis sako kol kas apie finalą daug negalvojantis.
Tokią nuostatą jis grindžia ir nesena savo patirtimi Pasaulio taurėje Budapešte, kurią laimėjo. Pasak kovotojo, sunkiausia jam buvo būtent pirmoji turnyro kova.
„Mano mentalitetas yra, kad pradžiai reikia laimėti pirmą kovą. Dabar buvau Pasaulio taurėje Budapešte, kurią laimėjau, ir pati sunkiausia kova buvo pirma. Aš vos laimėjau tą pirmą kovą. Nelaimėsi pirmos kovos ir viskas gali baigtis. Nuo pirmos kovos priklauso antra, o nuo antros – trečia. Labai į priekį nesu linkęs planuoti“, – kalbėjo R. Kulis.
Tokį atsargumą jis taiko ir vertindamas visą aštuntuką. Pasak Kulio, turnyrinis formatas palieka vietos netikėtumams, o išankstiniai favoritų vertinimai ringe nebūtinai pasitvirtina.
„Kartais nežinomi arba tie, iš kurių mažiausiai tikiesi, gali padaryti stebuklą. Visko gali būti. Kaip aš sakau, čia yra turnyras, čia reikia laimėti kelias kovas. Kas iki to finišo nueis ir laimės, o kokiais keliais – čia jau klausimas. Šiame turnyre visko gali būti“, – sakė kovotojas.
50 000 eurų – ne pagrindinė motyvacija
Nugalėtojui atiteks ne tik UTMA čempiono diržas, bet ir 50 000 eurų prizas. Nors tokia suma kikbokso turnyre neabejotinai suteikia papildomo svorio visam aštuntukui, Kulio teigimu, jo asmeninės motyvacijos pinigai iš esmės nekeičia.
„Man kiti dalykai rūpi daug labiau: sportinis momentas, asmeninis augimas, pasitikrinimas. Tu tikrini savo ribas, žiūri, kiek tu gali, ko tu gali“, – teigė R. Kulis.
Dvi titulinės kovos
Aštuntuko ketvirtfinaliai – tik dalis „UTMA 19“ vakaro kovų. Turnyre taip pat vyks dvi titulinės kikbokso kovos.
Dėl 67 kg UTMA kikbokso čempiono diržo pirmą kartą organizacijos istorijoje susikaus Martynas Danius (2–1, UTMA) ir Khyzeris Hayatas (2–0, UTMA).
M. Danius sportuoja kartu su R. Kuliu, todėl pastarasis jo pasiruošimą artėjančiai kovai mato iš arti.
„Danius yra toks kovotojas, kuris eina į priekį, nevengia kovos ir yra labai sprogstantis. Jeigu pasieks savo varžovą savo smūgiais, savo atakomis, Khyzeriui gali būti liūdna“, – apie pasiruošimo partnerį kalbėjo R. Kulis.
Vis dėlto lengvos kovos R. Kulis nesitiki ir K. Hayatą įvardija kaip patyrusį bei protingai kovojantį sportininką.
„Bus laimėtojas tas, kuris primetinės savo žaidimo stilių ir kurio žaidimo stilius bus efektyvesnis. Tai labai įdomi kova“, – teigė jis.
Tuo tarpu UTMA 63,5 kg kikbokso čempionas Dovydas Levickis (6–2, UTMA) pirmą kartą savo sostą gins prieš Modestą Žmuidiną (1–0, UTMA).
M. Žmuidinas taip pat yra R. Kulio klubietis. Abu sportininkai neseniai dalyvavo Pasaulio taurėje Budapešte, kur Žmuidinas iškovojo sidabrą.
„Aš mačiau jo kovas, man asmeniškai jis buvo didžiausią įspūdį turnyre palikęs kovotojas, kaip jis gražiai dirbo. Mačiau, kaip jis adaptavosi prie kikbokso, prie kojų smūgių. Jis padarė puikų darbą“, – apie M. Žmuidino pasirodymą kalbėjo R. Kulis.
Būsimoje titulinėje kovoje R. Kulis mato ir aiškų kovotojų stilių skirtumą. Jo vertinimu, M. Žmuidinas turėtų siekti spausti varžovą ir išnaudoti savo smūgius, o D. Levickio stiprybė yra judėjimas ir darbas kojomis.
„Pradžioje abu bandys spausti savo ir kol bus energijos, tą darys. Manau, kad šitoje kovoje ištvermė nulems, kas laimės“, – svarstė R. Kulis.
„UTMA 19“ turnyras vyks rugsėjo 26 d. Kauno „Žalgirio“ arenoje. Vakaro programoje žiūrovų lauks 81 kg svorio kategorijos aštuntuko ketvirtfinaliai, dvi titulinės kovos, E. Stanionio ir K. Fourie bokso akistata, o pagrindinėje vakaro kovoje susitiks S. Maslobojevas ir D. Dirkstys.
Keturi aštuntuko ketvirtfinalių laimėtojai kovą tęs spalio 24 d. „Arena Vilnius“ vyksiančiame „UTMA 20“ turnyre, o du stipriausi kovotojai susitiks didžiajame finale – lapkričio 28 d. Kauno „Žalgirio“ arenoje vyksiančiame „UTMA 21“.
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