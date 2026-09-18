Gaethje atsakas Topuria: „94 dienos ir geriausia, ką sugalvojai, yra apgailėtinas pasiteisinimas“

Birželio 14-ąją „UFC Freedom 250“ turnyre J. Gaethje iškovojo lengvojo svorio diviziono čempiono diržą, kai po ketvirtojo raundo I. Topuria kampas nusprendė nutraukti kovą. Kruvinas ir sumuštas I. Topuria patyrė pirmąjį pralaimėjimą profesionalioje karjeroje, o dėl lūžusios pėdos, nosies bei abiejų akiduobių kaulų lūžių jam buvo skirta 180 dienų diskvalifikacija, kol bus gautas medikų patvirtinimas.
Trečiadienį socialiniame tinkle „X“ I. Topuria paskelbė, kad jo reabilitacija baigta, tačiau džiaugsmą dėl sugrįžimo aptemdė varžovui mesti kaltinimai dėl galimai modifikuotų pirštinių.
„Paskutiniai medicininiai tyrimai atlikti, aš grįžau, – rašė kovotojas. – Visiems klounams, kurie visą šį laiką kalbėjo šūdą ir mane nurašė, štai aš čia. Dabar pažiūrėsime, kas turi kiaušinius. Ačiū visiems už palaikymą. Kitą kartą pasirūpinsiu, kad jie patikrintų Justino pirštines, jog jis neuždėtų ant jų nieko keisto. Iki greito.“
Naujai iškeptas neginčijamas lengvojo svorio kategorijos čempionas netruko sureaguoti į šiuos pareiškimus, pavadindamas juos graudžiais.
„94 dienos ir geriausia, ką galėjai sugalvoti, yra apgailėtinas pasiteisinimas, – po varžovo įrašu komentavo 37-erių J. Gaethje. – Tai taip pat baisu, kaip ir tavo paskutinis pasirodymas. Pasistenk labiau, vaikine.“
Žodžių karas tuo nesibaigė, nes I. Topuria nusprendė įžeisti ne tik savo skriaudiką, bet ir jo vadybininką Ali Abdelazizą.
„Beje, Justinai, velniop tave, – rėžė buvęs čempionas. – Ir Ali, velniop tave taip pat.“
J. Gaethje interesams atstovaujantis A. Abdelazizas į provokaciją atsakė stebėtinai ramiai, įtraukdamas oponento šeimos narį.
„Sveikas sugrįžęs, čempione, džiaugiuosi, kad tau viskas gerai, – rašė vadybininkas. – Neatsakysiu tau tuo pačiu žodžiu iš F raidės, nes tavo sūnus yra mano draugas, o aš negaliu sakyti bjaurių žodžių jo tėvui. Perduok jam linkėjimus, jis yra šaunuolis.“
Toks asmeniškas komentaras dar labiau įsiutino I. Topuria, kuris griežtai pareikalavo nevelti jo šeimos į šį konfliktą.
„Nepainiok į tai mano sūnaus, – atkirto kovotojas. – Tai, kad esi jo draugas, neturi nieko bendro su manimi ir tavimi. Tu puikiai žinai, kodėl pasakiau tai, ką pasakiau. Todėl nesislėpk už jo, mano žodžiai vis dar galioja.“
Internete užvirė diskusijos dėl J. Gaethje pirštinių – vieni tikėjo sąmokslo teorija, kiti dalijosi vaizdo įrašais, kuriuose aiškiai matoma, kaip teisėjai tikrina amerikiečio rankų teipus. Kalifornijos valstijos atletikos komisijos vykdomasis direktorius ir vienas iš trijų „UFC Freedom 250“ turnyro reguliuotojų Andy Fosteris suskubo paneigti bet kokius įtarimus.
„Jo pirštinės ir teipai buvo tvarkingi bei visiškai atitiko taisykles, – JAV žiniasklaidai teigė A. Fosteris. – Be to, juos atidžiai patikrino keli inspektoriai.“
Pareigūnas pabrėžė, kad pašalinių objektų slėpimas pirštinėse galbūt įmanomas bokse, kur naudojamos 8–12 uncijų pirštinės, tačiau MMA sporte standartinės pirštinės sveria vos 4 uncijas.
„Tai padaryti yra kur kas sunkiau“, – pridūrė A. Fosteris.
Pats J. Gaethje, kurio interviu pasirodė „Championship Rounds“ platformoje bei tinklalaidėje „The Joe Rogan Experience“, neslėpė nuostabos dėl tokių kalbų, tačiau priėmė jas kaip savo jėgos įvertinimą. Jis užsiminė, kad su panašiais kaltinimais susiduria ne pirmą kartą.
„Žmonės sako, kad mano pirštinėse yra plytų, o tai yra komplimentas“, – juokavo čempionas.
Kito pokalbio metu J. Gaethje dar kartą atmetė I. Topuria pretenzijas, pabrėždamas, kad jo smūgių jėga yra natūrali.
„Žmonės netiki, kad mano pirštinės nebuvo modifikuotos, – kalbėjo J. Gaethje. – Aš tą patį padariau su kiekvieno savo varžovo veidu.“
Nors iš pradžių J. Gaethje nenorėjo suteikti I. Topuria greito revanšo, dabar jo nuomonė pasikeitė. UFC prezidentas Dana White'as taip pat neatmeta antrosios šių kovotojų akistatos galimybės.
„Ar esu pasirengęs su juo kovoti dar kartą? – retoriškai klausė čempionas. – Aš ką tik išmušiau iš jo visą šūdą. Žinoma, kad norėčiau tai pakartoti.“
Visgi J. Gaethje įsitikinęs, kad varžovo pasirinkta purvo drabstymo taktika nėra tinkamas būdas išsireikalauti antrosios kovos.
„Tai nėra tinkamas būdas to pasiekti“, – reziumavo amerikietis.
J. Gaethje planuoja ginti savo titulą 2027 metais, nebent nuspręs atlaisvinti diržą ir baigti karjerą. Tuo tarpu treniruotes atnaujinęs I. Topuria į narvą bus pasirengęs žengti nuo 2027-ųjų vasario.
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