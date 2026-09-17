Netikėtas Joneso posūkis: buvęs čempionas svarsto grįžti į UFC

Šią savaitę Tomas Aspinallas oficialiai atsisakė UFC sunkiasvorių čempiono diržo. Britas patyrė dar vieną traumą, dėl kurios jis artimiausiu metu negalės grįžti į kovas.
Po T. Aspinallo sprendimo J. Jonesas socialiniuose tinkluose neslėpė pasitenkinimo susiklosčiusia situacija. Netrukus jo globotinis G. Stevesonas atskleidė, kad J. Jonesas svarsto sugrįžimą į UFC. Prieš UFC 331 turnyrą vykusioje spaudos konferencijoje G. Stevesonas patvirtino kalbėjęs su J. Jonesu apie galimą jo sugrįžimą.
„Šiandien paskambinau Jonui. Jis džiaugiasi turėdamas galimybę galbūt sugrįžti“, – sakė G. Stevesonas.
Kartu amerikietis išreiškė palaikymą T. Aspinallui.
„Tikiuosi, kad Tomui viskas bus gerai. Tikiuosi, kad jo akis tinkamai sugis ir galbūt jis dar sugrįš į narvą. Visada buvau T. Aspinallo gerbėjas. Manau, kad jis yra Dievo siųstas talentas, kuris sudrebino visą kategoriją. Visgi, dabar metas judėti toliau ir suteikti progą kitiems vaikinams“, – kalbėjo jis.
J. Joneso ir T. Aspinallo istorija tęsėsi kelerius metus. T. Aspinallas buvo laikinasis sunkiasvorių čempionas, o J. Jonesas – pagrindinis čempionas. Vis dėlto jų kovai dėl titulo taip ir nebuvo lemta įvykti.
J. Jonesas pirmiausia susikovė su Stipe Miočičiumi, o vėliau ilgai svarstė apie galimą akistatą su T. Aspinallu. Pernai amerikietis paskelbė apie karjeros pabaigą, tačiau po UFC turnyro Baltuosiuose rūmuose paskelbimo bandė sugrįžti.
Taip pat nėra aišku, ar UFC apskritai norėtų J. Joneso kovos su dabartiniu čempionu Cirylu Gane’u. G. Stevesonas mano, kad pirmąją galimybę kautis dėl titulo turėtų gauti Joshas Hokitas.
„Man patiktų, jei galimybę gautų Joshas Hokitas. Jūs žinote, kad Joshas yra vaikinas, kuris kalba nesustodamas ir pats save iškelia į viešumą, todėl būtų smagu pamatyti, ką jis galėtų padaryti. Manau, kad jis gali pasirodyti puikiai, tačiau C. Gane’as šiuo metu yra geriausias mūsų sunkiasvoris. Jis yra fantastiškas“, – sakė G. Stevesonas.
Pats amerikietis kol kas nesijaučia pasiruošęs kovoti dėl UFC čempiono diržo, tačiau olimpinis čempionas mano, kad iki tokios galimybės jam liko ne tiek daug.
„Jeigu ir toliau taip sunkiai treniruosiuosi bei išlaikysiu dabartinį tempą, manau, kad per artimiausius pusantrų metų ar metus galėčiau pasiekti tą tašką. Žinoma, turiu įsitikinti, kad esu tinkamai nusiteikęs ir pasiruošęs tokiam šuoliui į aukščiausio lygio kovą. Visą gyvenimą kovojau su geriausiais iš geriausių, susidūriau su geriausiais įvairiose sporto šakose, todėl man tai nebūtų kažkas naujo“, – teigė G. Stevesonas.
G. Stevesonas į narvą grįš šį šeštadienį. UFC 331 pagrindinėje programoje jis susikaus su Seanu Sharafu. Šį turnyrą tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.
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