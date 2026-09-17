Naujasis UFC čempionas Gane’as sulaukė Pereiros išpuolio: brazilas iš jo pasišaipė

T. Aspinallas traumą patyrė praėjusių metų spalį „UFC 321“ turnyre, kai C. Gane'as jam įdūrė į akis, o kova buvo nutraukta. Nuo tada T. Aspinallas į narvą negrįžo, o C. Gane'as iškovojo laikinąjį čempiono diržą, nokautavęs A. Pereirą UFC turnyre Baltuosiuose rūmuose.
Trečiadienį A. Pereira socialiniame tinkle „instagram“ nusprendė pasišaipyti iš to, kad C. Gane'as buvo paskelbtas neginčijamu čempionu.
Brazilo pasidalintoje iliustracijoje buvo menkinami C. Gane'o pasiekimai, primenant jo pralaimėjimus titulinėse kovose Franciui Ngannou ir Jonui Jonesui bei kontroversišką pergalę prieš Aleksandrą Volkovą. Iliustracijoje taip pat buvo užsiminta apie paties A. Pereiros pralaimėjimą C. Gane'ui. Brazilas ne kartą yra tvirtinęs, kad toje kovoje varžovas atliko neleistinus smūgius į pakaušį.
A. Pereira prie įrašo pridėjo trumpą antraštę „Champion“ („Čempionas“) ir tris besijuokiančius jaustukus.
Kol kas neaišku, ką UFC paskirs C. Gane'o varžovu. Į potencialią kovą dėl diržo jau žvalgosi pats A. Pereira, A. Volkovas bei nepralaimėjęs Joshas Hokitas.
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