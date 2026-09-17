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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Darwinas Nunezas papasakojo apie sunkiausią savo karjeros etapą

2026-09-17 21:55 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-17 21:55
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Darwinas Nunezas atvirai papasakojo apie sunkiausią savo karjeros laikotarpį Saudo Arabijoje.

Darwinas Nunezas | EPA nuotr.

Darwinas Nunezas atvirai papasakojo apie sunkiausią savo karjeros laikotarpį Saudo Arabijoje.

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Urugvajietis prisipažino, kad šeši mėnesiai „Al-Hilal“ klube, kai negalėjo žaisti vietinėse pirmenybėse, buvo labai sunkūs jam ir jo šeimai.

D. Nunezas 2025 metų vasarą iš „Liverpool“ persikėlė į „Al-Hilal“. Per pirmąjį sezoną jis sužaidė 24 rungtynes, pelnė devynis įvarčius ir atliko penkis rezultatyvius perdavimus.

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Situacija kardinaliai pasikeitė 2026 metų pradžioje į klubą atvykus Karimui Benzemai. Dėl užsieniečių registracijos ribojimų D. Nunezas buvo išbrauktas iš „Al-Hilal“ sudėties Saudo Arabijos čempionate ir liko be galimybės reguliariai žaisti.

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„Paskutiniai šeši mėnesiai „Al-Hilal“ buvo labai sunkūs man ir mano šeimai, nes nebegalėjau žaisti rungtynėse. Nuoširdžiai, nelinkėčiau niekam patirti kažko panašaus į tai, ką patyriau aš. Galiausiai visi futbolininkai nori varžytis, žaisti ir mėgautis tuo, ką daro“, – sakė D. Nunezas.

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Puolėjas taip pat pabrėžė šeimos svarbą tuo laikotarpiu. Jis teigė, kad nepaisydamas to, jog negalėjo žaisti, stengėsi kiekvieną dieną treniruotėse išlikti geros nuotaikos ir padėti komandai kitais būdais.

Rugpjūtį D. Nunezas buvo paskolintas naujokui „Al-Diriyah“ iki 2026–2027 metų sezono pabaigos. Naujoje komandoje jis jau spėjo pasižymėti – pergalėje 3:0 prieš „Al-Ettifaq“ urugvajietis pelnė du įvarčius.

„Dabar tas sunkus laikotarpis jau už nugaros. Vėl varžausi, esu laimingas ir šiuo metu tai man yra svarbiausia“, – pridūrė D. Nunezas.

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