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TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > NHL

Ovečkinas pasirodė „Vieningosios Rusijos“ reklamoje: Hašekas rėžė iš peties

2026-09-17 21:57 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-17 21:57
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Nacionalinės ledo ritulio lygos (NHL) žaidėjas Aleksandras Ovečkinas Rusijoje buvo pakviestas sudalyvauti kampanijoje, skirtoje valdančiajai „Vieningosios Rusijos“ partijai. Rusijos prezidento Vladimiro Putino remiamos partijos reklamoje A. Ovečkinas matomas stovintis už Rusijos užsienio reikalų ministro Sergejaus Lavrovo. Jo pasirodymas politinėje kampanijoje sulaukė kritikos, o NHL žvaigždė vėl atsidūrė dėmesio centre dėl savo ilgalaikių ryšių su V. Putinu.

„Vieningosios Rusijos“ reklamoje pasirodęs Ovečkinas sulaukė Hašeko kirčio | Stop kadras

Nacionalinės ledo ritulio lygos (NHL) žaidėjas Aleksandras Ovečkinas Rusijoje buvo pakviestas sudalyvauti kampanijoje, skirtoje valdančiajai „Vieningosios Rusijos“ partijai. Rusijos prezidento Vladimiro Putino remiamos partijos reklamoje A. Ovečkinas matomas stovintis už Rusijos užsienio reikalų ministro Sergejaus Lavrovo. Jo pasirodymas politinėje kampanijoje sulaukė kritikos, o NHL žvaigždė vėl atsidūrė dėmesio centre dėl savo ilgalaikių ryšių su V. Putinu.

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„Aleksandras Ovečkinas yra Rusijos pilietis, ne sezono metu gyvenantis Maskvoje kartu su šeima. Po karjeros pabaigos jis taip pat gyvens ten. Šią vasarą, būdamas Rusijoje, jis buvo pakviestas savo šalies sudalyvauti vaizdo kampanijoje. Kaip ilgiausiai Vašingtono sporto bendruomenėje rungtyniaujančio sportininko ir svarbios mūsų miesto bendruomenės dalies, Alekso ir mūsų dėmesys krypsta į artėjantį sezoną bei jo tolesnį indėlį aikštėje ir mieste“, – „Reuters“ sakė „Capitals“ atstovas Sergejus Kočarovas.

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„Reuters“ kreipėsi į A. Ovečkiną per „Capitals“ klubą ir jo rinkodaros agentą, tačiau atsakymo nesulaukė.

A. Ovečkino pasirodymą reklamoje sukritikavo Čekijos ledo ritulio legenda Dominikas Hašekas. Dukart Stenlio taurės laimėtojas socialiniame tinkle „X“ pareiškė, kad A. Ovečkinas ir buvęs Rusijos rinktinės kapitonas Viačeslavas Fetisovas savo veiksmais remia Rusijos karą Ukrainoje.

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„Visi šioje nuotraukoje esantys žmonės pasirinko oficialiai paremti Rusijos imperialistinį karą Ukrainoje. Tarp jų yra ir ledo ritulininkas Ovečkinas bei buvęs ledo ritulininkas ir rinktinės kapitonas Fetisovas. Dėl kiekvieno iš jų žus daugybė ukrainiečių ir rusų“, – rašė D. Hašekas.

Vėliau buvęs vartininkas dar kartą sureagavo į A. Ovečkino pasirodymą „Vieningosios Rusijos“ reklamoje ir sukritikavo NHL žvaigždės viešus pasisakymus apie tai, jog jis neva yra už taiką.

„Jo žodžiai apie taiką ir meilę akivaizdžiai prieštarauja jo veiksmams, todėl niekas negali juo tikėti. Kartoju: savo veiksmais Ovečkinas ne kartą patvirtino, kad palaiko nusikaltėlius, teroristus ir žudikus. Kaip į tai reaguos NHL, JAV ir Kanada?“ – klausė D. Hašekas.

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Rusijoje rugsėjo 18–20 dienomis vyks parlamento rinkimai. Tai bus pirmieji tokie rinkimai šalyje nuo tada, kai 2022 metų vasarį Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą.

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A. Ovečkino ryšiai su V. Putinu tęsiasi jau ne vienerius metus. 2017 metais NHL žvaigždė įkūrė viešą judėjimą, skirtą išreikšti paramą Rusijos prezidentui. Jo „instagram“ profilio nuotraukoje taip pat ilgą laiką buvo matomas A. Ovečkinas kartu su V. Putinu.

2022 metų vasarį, Rusijai pradėjus plataus masto invaziją į Ukrainą, A. Ovečkinas ragino siekti taikos. Tuo metu paklaustas apie savo paramą V. Putinui, jis sakė, kad Rusijos prezidentas yra jo šalies vadovas, tačiau jis pabrėžė esantis sportininkas, o ne politikas, ir išreiškė viltį, kad karas greitai baigsis.

A. Ovečkinui ketvirtadienį sukaks 41 metai. Artėjantį sezoną rusas pradės jau 22-uosius metus NHL. Liepą jis su Vašingtono „Capitals“ pasirašė naują vienerių metų sutartį, kurios vertė – 4,25 mln. JAV dolerių.

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