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TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

Sofijoje startavo Europos bokso čempionatas: Trofimčiukas patyrė nesėkmę

2026-09-17 21:46 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-17 21:46
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Bulgarijos sostinėje Sofijoje ketvirtadienį prasidėjo Europos bokso čempionatas.

Aleksandras Trofimčiukas (LBF nuotr.) | Organizatorių nuotr.

Bulgarijos sostinėje Sofijoje ketvirtadienį prasidėjo Europos bokso čempionatas.

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Pirmasis iš lietuvių į ringą žengė Aleksandras Trofimčiukas. Jis svorio kategorijos iki 70 kg starte teisėjų sprendimu 0:5 (27:30, 27:30, 28:29, 27:30, 27:30) pralaimėjo lenkui Damianui Durkaczui. Lietuvio persvarą viename raunde įžvelgė tik Šiaurės Korėjos teisėjas.

Edgaras Skurdelis (iki 60 kg) rugsėjo 18 d. (penktadienį) šešioliktfinalio etape varžysis prieš Azerbaidžano kovotoją Mahammadalį Ali. Tą pačią rugsėjo 18 d. Europos čempionate startuos ir Arvydas Dainys (iki 80 kg), kuris šešioliktfinalyje susitiks su serbu Rastko Simičiumi.

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Lietuvos ekipai Europos bokso čempionate Sofijoje vadovauja vyriausiasis nacionalinės rinktinės treneris Bronislavas Šimokaitis. Senojo žemyno pirmenybėse taip pat dirba teisėjas iš Lietuvos – Rytis Vasiliauskas. Itin gausiame Europos bokso čempionate šiemet dalyvauja 406 boksininkai iš 44 valstybių – 243 vyrai ir 163 moterys.

Lietuvos bokso rinktinė į Bulgariją atvyko dar kiek anksčiau iki Europos čempionato – rugsėjo 1-15 dienomis lietuviai dalyvavo tame pačiame Sofijos mieste vykusioje mokomojoje treniruočių stovykloje.

Lietuvos komandų atrankas į UEFA turnyrus stebėkite specialiame futbolo transliacijų polapyje. Daugiau skaitykite futbolo naujienų skiltyje.

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