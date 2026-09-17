Šveicarijoje – Gertmono klubo pergalė, Kroatijoje ir Čekijoje – lietuvių klubai žengė į aštuntfinalius

Įdomu tai, kad „Thun“ vos du kartus smūgiavo į „Servette“ klubo vartų plotą, bet abu smūgiai buvo tikslūs.
Švedijos lygoje jaunas lietuvis Oskar Pukelis liko ant Stokholmo AIK klubo suolo, o jo ekipa namuose sužaidė lygiosiomis 1:1 su „Mjallby“ klubu.
Čekijos taurės šešioliktfinalyje užtikrintai laimėjo Artūro Dolžnikovo ginamas „Slovacko“ klubas. Lietuvis žaidė visas rungtynes, o jo ekipa išvykoje 4:0 sutriuškino „ Neratovice“ klubo futbolininkus.
Į Kroatijos taurės aštuntfinalį taip pat labai užtikrintai pateko Justo Lasicko atstovaujamas „Rijeka“ klubas, kuris svečiuose net 6:0 sudorojo „Vrbovec“ komandą. J. Lasickas žaidė startinėje sudėtyje, bet pakeistas buvo po pertraukos, kai jo ekipa jau pirmavo 4:0.
Albanijos antroje lygoje Manfredas Ruzgis šįkart nepasižymėjo, bet jo ginamas „Besa Kavaje“ klubas namuose 5:0 sutriuškino „Oriku“ ekipą.
Azijos Čempionų lygos rungtynėms nebuvo registruotas puolėjas Gytis Paulauskas, o jo klubas „Jeonbuk“ namuose 2:1 palaužė japonų „Kashiwa Reysol“ ekipą.
Italijos „Serie C“ lygoje Titas Krapikas atrėmė keturis smūgius, bet praleido tris įvarčius ir vartininko atstovaujamas „Sambenedettese“ klubas namuose 2:3 pralaimėjo Bergamo „Atalanta“ U-23 ekipai.
Kitose Italijos „Serie C“ lygos rungtynėse gynėjas Motiejus Šapola žaidė visas rungtynes ir padėjo „Spezia“ klubui išvykoje 3:0 palaužti „Perugia“ ekipą, kurios gretose dėl kelio traumos žaisti negali Linas Mėgelaitis.
Italijos „Serie D“ lygoje Augustinas Klimavičius žaidė po keitimo, o jo atstovaujamas „Sanremese“ klubas svečiuose 0:1 pralaimėjo „Chisola“ klubui.
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