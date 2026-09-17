Toplygos turo apžvalga: lenktynės dėl aukso – dar įdomesnės

Trys. Tiek pergalių iš eilės iki 31-ojo turo buvo pasiekęs gerą formą demonstruojantis „Panevėžys“. Aukštaitijos sostinės komanda buvo arti lygiųjų, bet mačo pabaigoje praleido įvartį bei rezultatu 0:1 nusileido „Kauno Žalgiriui“.
Toni Korkeakunno treniruojama komanda 32-ajame ture nerungtyniaus, tad futbolininkams buvo suteiktos kelios laisvos dienos. Nuo artimiausių varžovų panevėžiečiai vis dar atsilieka 6 taškais.
Komplimentai. „Kauno Žalgirio“ naujokų desantas įsivažiuoja – Panevėžyje vienas pelnė įvartį, kitas atliko rezultatyvų perdavimą, o trečias pademonstravo didelį kovingumą bei sulaukė gražių Željko Sopičiaus žodžių.
Strategas iš Kroatijos buvo atlikęs visus penkis keitimus, kai kosovietis Lirimas Kastrati susižeidė ir pro sukąstus dantis užbaigė rungtynes. 2026-ųjų sezone „Kauno Žalgiris“ panevėžiečius nugalėjo tris kartus bei sykį sužaidė lygiosiomis.
Nenudžiugino. FA „Šiauliai“ pirmą kartą nuo gegužės 30 dienos sužaidė lygiosiomis, tačiau tuo pasižymėjo kovojant su artimiausiu konkurentu – Kauno rajono „Hegelmann“ klubu. Dvikova Saulės mieste pasibaigė 1:1, tad tarp komandų turnyro lentelėje liko 8 taškų skirtumas.
Jei šiauliečiai namuose pralaimės „Kauno Žalgiriui“, o „Hegelmann“ pasieks bent jau tašką akistatoje su Marijampolės „Sūduva“, rinktinių pertrauka bus pasitikta žinant, kad galutinė vieta turnyro lentelėje bus 9-oji.
Epizodas. „Hegelmann“ šiame sezone vos ketvirtą kartą išsaugojo savo vartus „sausus“. Atmetus du tokius pastaruosius pasiekimus dvikovose svečiuose su FA „Šiauliai“, nepraleisti įvarčio pavyko dar kovo 22-osios rungtynėse su Vilniaus „Žalgiriu“.
Vis dėlto klampiose rungtynėse šiauliečiai buvo kiek arčiau pergalės. Paskutinėmis minutėmis vienos atakos metu buvęs FA „Šiauliai“ vartininkas Lukas Paukštė turėjo atremti du pavojingus oponentų smūgius.
Prasitęsė. „Žalgiris“ jau 13-ąjį kartą iš eilės nepralaimėjo susitikimo su „Sūduva“ – Marijampolėje vykęs susidūrimas įprasmintas lygiosiomis 0:0. Marijampoliečiai pirmą kartą TOPLYGOJE nuo 2022 metų balandžio 17 dienos tarpusavio dvikovoje išsaugojo „sausus“ vartus.
Donato Vencevičiaus treniruojama komanda šiemet namuose toliau nepralaimi, pirmauja čempionate, atitinkamai tašku bei 5 taškais lenkdama „Kauno Žalgirį“ ir „Žalgirį“. Su abiem tiesioginiais konkurentais sūduviečiai sužais dar po kartą.
Keitimas. Strategas D. Vencevičius buvo atradęs optimalų vienuoliktuką ir labai retai jame vykdė permainas – praėjusiame mače tik Faustą Steponavičių buvo pakeitęs Moutiras Chajia. Tiesa, pirmojo kėlinio pabaigoje teko atlikti priverstinį keitimą.
Smūgiuodamas į vartus, susižeidė ir buvo pakeistas pagrindinis Marijampolės ekipos krašto gynėjas Henry Uzochukwu. Trečią sezoną „Sūduvoje“ rungtyniaujantis 27-erių futbolininkas iš Nigerijos per 24 mačus pelnė įvartį bei atliko 2 rezultatyvius perdavimus.
Pabėgo. Reikšmingą pranašumą lenktynėse dėl 4-osios vietos, kuri galimai užtikrins dalyvavimą kito sezono tarptautinėse varžybose, susikrovė Vilniaus rajono „TransINVEST“. Tiesioginių konkurentų dvikovoje pavyko svečiuose 3:1 palaužti Gargždų „Bangą“ bei įgauti pranašumą tarpusavio mačuose.
Komandos puolimo lyderis Xabi Auzmendi pelnė 10-ąjį įvartį bei susilygino su Nikola Petkovičiumi ir Amine‘u Benchaibu, kurie iki tol pirmavo rezultatyviausių žaidėjų kategorijoje. Artimiausiame ture „TransINVEST“ namuose susigrums su „Žalgiriu“ – pergalė leistų sugrįžti į 3-iąją vietą.
Nuopuolis. „Banga“ pastarosiomis savaitėmis dažniau žaidė namuose, tačiau per keturis susitikimus savo sirgalių akivaizdoje tik kartą pasiekė lygiąsias bei patyrė tris pralaimėjimus, kiekvieną sykį praleisdama po tris įvarčius. Grįžti į pergalingas vėžes gargždiškiai sieks šeštadienio dvikovoje su Telšių „Džiugu“.
Telšiškiai turnyro lentelėje yra šalia, surinkę 38 taškus. Laimėjimas „Bangai“ leistų vėl įsitraukti į kovą dėl medalių, visgi, pastarąjį kartą „Džiugą“ namuose pavyko nugalėti prieš daugiau nei trejus su puse metų.
Nesitraukia. „Kauno Žalgiris“ atidėtose trečiadienio rungtynėse galėjo suduoti galutinį smūgį „Žalgirio“ auksinėms ambicijoms, bet to padaryti nepavyko. Net 6480 stadione susirinkusių sirgalių stebėjo, kaip vilniečiai titulą ginantį čempioną palaužė rezultatu 3:2.
Kauniečių atakuojantis futbolininkas Leonas Krekovičius pasižymėjo trečiame mače iš eilės ir per septynis susitikimus jau yra pelnęs 5 įvarčius. Iki dvikovos sostinėje „Kauno Žalgiris“ buvo nepralaimėjęs 10 dvikovų paeiliui.
Sugrįžimas. Po trejų rungtynių diskvalifikacijos „Žalgirio“ gretose pasirodė Matas Vareika – jonavietis pelnė porą įvarčių bei tapo geriausiu mačo žaidėju. Pergalingu smūgiu pasižymėjo taip pat trečią įvartį šio sezono TOPLYGOJE įmušęs Stanislavas Bilenkis.
Pagaliau šiemet Lietuvos čempionate savo asmeninę statistiką pagerino Paulius Golubickas. Žalgirietis atliko pirmuosius du rezultatyvius perdavimus dabartiniame sezone, po kurių kamuolį į varžovų vartus siuntė M. Vareika.
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