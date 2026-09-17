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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Islandijoje – rezultatyvi „Žalgirio“ jaunimo pergalė

2026-09-17 19:46 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-17 19:46
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Vilniaus „Žalgirio“ U19 komanda pergalingai pradėjo UEFA Jaunimo lygos sezoną.

Vilniaus „Žalgirio“ U19 komanda | Organizatorių nuotr.

Vilniaus „Žalgirio“ U19 komanda pergalingai pradėjo UEFA Jaunimo lygos sezoną.

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Dainiaus Greviškio auklėtiniai nacionalinių čempionų kelio pirmojo etapo pirmosiose rungtynėse Akureiryje 4:3 įveikė vietos „Thór“ futbolininkus.

Tris įvarčius nugalėtojams pelnė Vakaris Berenta, vieną – Dovydas Eidukaitis.

Žalgiriečiai pirmavo jau po 37 sekundžių. Vakaris Bradūnas perdavė kamuolį Tomui Grigaliūnui, šis prasiveržė pro kelis varžovus ir baudos aikštelėje kaire koja smūgiavo, kamuolys pataikė į virpstą. Pirmasis prie atšokusio kamuolio suskubo V. Berenta ir pasiuntė jį į vartus.

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24-ąją minutę vilniečiai savo persvarą padvigubino. Po Simo Grabausko atlikto baudos smūgio kamuolys rikošetu nuo varžovų sienelės atšoko D. Eidukaičiui, o šis tiksliai smūgiavo galva.

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Šeimininkai atsakė po dviejų minučių. Perdavimo iš krašto sulaukęs Oliveris Sesaras Bjarnasonas iš baudos aikštelės vidurio sušvelnino rezultatą.

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38-ąją minutę antrąjį savo įvartį pelnė V. Berenta. Aikštės viduryje „Thór“ gynėjui bandant išmušti kamuolį, žalgirietis jį perėmė ir smūgiu iš daugiau nei 40 metrų pasiuntė kamuolį į vartus – 3:1.

Po pertraukos rezultatas ilgą laiką nesikeitė, tačiau rungtynių pabaigoje šeimininkai per dvi minutes panaikino žalgiriečių pranašumą. 74-ąją minutę po tolimo perdavimo galva pasižymėjo Stefánas Björnas Svavarssonas, o netrukus Runaras Vatnsdali iš baudos aikštelės krašto smūgiu į artimąjį kampą išlygino rezultatą.

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„Žalgiris“ atsakė jau kitos atakos metu. Po Dovydo Šumkausko perdavimo ir rikošeto V. Berenta pabėgo vienas prieš vartininką bei pasiuntė kamuolį į tolimąjį vartų kampą. Puolėjui tai buvo trečiasis įvartis rungtynėse, o vilniečiai susigrąžino persvarą – 4:3.

Atsakomosios rungtynės bus žaidžiamos spalio 14 dieną Vilniuje.

„Žalgirio“ sudėtis: Dominykas Čekavičius, Dominykas Aršulis, Erikas Tučinskij (78 min. Ugnius Klimavičius), Vakaris Berenta (89 min. Daumantas Bazys), Danielius Velička (63 min. Daumantas Braškys), Simas Grabauskas, Benas Bruzga (46 min. Dovydas Šumkauskas), Tomas Grigaliūnas (63 min. Karolis Chrustaliovas), Vakaris Bradūnas, Adomas Zavadskas, Dovydas Eidukaitis.

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