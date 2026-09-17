Antrosiose rungtynėse Lietuvos U-16 rinktinė turėjo pripažinti bulgarų pranašumą

Lietuviai ketvirtadienį pirmi pasižymėjo įvarčiu, tačiau po to 2:3 (1:3) turėjo pripažinti bulgarų pranašumą.
Priminsime, kad pirmąsias tarpusavio rungtynes lietuviai antradienį po dramatiškos kovos laimėjo 3:2.
Šįkar lietuviai pirmieji pasižymėjo įvarčiu, kai kėliniui persivertus į antrą pusę mūsiškius į priekį išvedė Almanto Drazdovo tikslus smūgis.
Visgi tada itin sėkmingą atkarpą sužaidė Bulgarijos komanda, kuri per penkias minutes į lietuvių vartus pasiuntė net tris įvarčius ir ilsėtis komandos išėjo šeimininkams turint dviejų įvarčių deficitą.
Antro kėlinio pradžioje Nikita Pantiuchin dar sušvelnino atsilikimą, tačiau tai buvo paskutinis šių rungtynių įvartis ir lietuviai turėjo pripažinti varžovų pranašumą.
Draugiškos vaikinų U16 rinktinių rungtynės
Lietuva – Bulgarija 2:3 (1:3)
LSC sporto kompleksas „Druskininkai“; teisėjas – Edgaras Markovas (Lietuva).
Įvarčiai: 27 min. Almantas Drazdovas, 55 min. Nikita Pantiuchin (Lietuva); 33 min. ir 35 min. Ioan Plamenov Iordanov, 37 min. Dimitar Dimitrov Tsukov (Bulgarija);
Įspėtas: 56 min. Kipras Zenkovas (Lietuva)
Lietuvos rinktinės startinė sudėtis: Simonas Svinkūnas, Ignas Satkevičius, Elijus Petrauskas, Kristupas Kuodis, Ignas Venslauskas, Gediminas Runkauskas, Lukas Reniger, Domantas Valantinas, Nikita Pantiuchin, Nikita Jacko, Almantas Drazdovas.
Atsargoje: Vykintas Kubilius, Benediktas Mockus, Jokūbas Jasulevičius, Matas Perštialis, Domas Tomkevičius, Danielius Avraam, Dariuš Džičkovski, Kipras Zenkovas, Dominik Mackevič, Emilis Strižinas, Rojus Česnauskis, Orestas Paulikevičius.
Lietuvos komandų atrankas į UEFA turnyrus stebėkite specialiame futbolo transliacijų polapyje. Daugiau skaitykite futbolo naujienų skiltyje.