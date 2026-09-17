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Antrosiose rungtynėse Lietuvos U-16 rinktinė turėjo pripažinti bulgarų pranašumą

2026-09-17 19:48 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-17 19:48
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Lietuvos vaikinų U16 rinktinė ketvirtadienį Druskininkuose sužaidė antrąsias kontrolines rungtynes su Bulgarijos bendraamžių komanda.

Lietuvos U-16 futbolo rinktinė | lff.lt nuotr.

Lietuvos vaikinų U16 rinktinė ketvirtadienį Druskininkuose sužaidė antrąsias kontrolines rungtynes su Bulgarijos bendraamžių komanda.

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Lietuviai ketvirtadienį pirmi pasižymėjo įvarčiu, tačiau po to 2:3 (1:3) turėjo pripažinti bulgarų pranašumą.

Priminsime, kad pirmąsias tarpusavio rungtynes lietuviai antradienį po dramatiškos kovos laimėjo 3:2.

Šįkar lietuviai pirmieji pasižymėjo įvarčiu, kai kėliniui persivertus į antrą pusę mūsiškius į priekį išvedė Almanto Drazdovo tikslus smūgis.

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Visgi tada itin sėkmingą atkarpą sužaidė Bulgarijos komanda, kuri per penkias minutes į lietuvių vartus pasiuntė net tris įvarčius ir ilsėtis komandos išėjo šeimininkams turint dviejų įvarčių deficitą.

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Antro kėlinio pradžioje Nikita Pantiuchin dar sušvelnino atsilikimą, tačiau tai buvo paskutinis šių rungtynių įvartis ir lietuviai turėjo pripažinti varžovų pranašumą.

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Draugiškos vaikinų U16 rinktinių rungtynės

Lietuva – Bulgarija 2:3 (1:3)

LSC sporto kompleksas „Druskininkai“; teisėjas – Edgaras Markovas (Lietuva).

Įvarčiai: 27 min. Almantas Drazdovas, 55 min. Nikita Pantiuchin (Lietuva); 33 min. ir 35 min. Ioan Plamenov Iordanov, 37 min. Dimitar Dimitrov Tsukov (Bulgarija);

Įspėtas: 56 min. Kipras Zenkovas (Lietuva)

Lietuvos rinktinės startinė sudėtis: Simonas Svinkūnas, Ignas Satkevičius, Elijus Petrauskas, Kristupas Kuodis, Ignas Venslauskas, Gediminas Runkauskas, Lukas Reniger, Domantas Valantinas, Nikita Pantiuchin, Nikita Jacko, Almantas Drazdovas.

Atsargoje: Vykintas Kubilius, Benediktas Mockus, Jokūbas Jasulevičius, Matas Perštialis, Domas Tomkevičius, Danielius Avraam, Dariuš Džičkovski, Kipras Zenkovas, Dominik Mackevič, Emilis Strižinas, Rojus Česnauskis, Orestas Paulikevičius.

Lietuvos komandų atrankas į UEFA turnyrus stebėkite specialiame futbolo transliacijų polapyje. Daugiau skaitykite futbolo naujienų skiltyje.

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