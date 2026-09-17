Pergalingai startavęs Masiulis: apie naują LKL taisyklę ir Tubelio situaciją

Treneris Tomas Masiulis po susitikimo pripažino, kad buvo dalykų, kurie būdingi sezono startui.
„Tipinės pirmos rungtynės, kur nemažai broko, nesusikalbėjimo, lengvas jauduliukas jautėsi pradžioje, dėl ko sekė klaidos. Vėliau geriau dalijomės kamuoliu, pataikėme metimus ir pasiekėme pergalę.
Visi žaidėjai ieško savo vietos, daro nemažai klaidų gynyboje, tai normalus procesas. Jie pratę vienaip, mes kai kur norime kitaip. Taip yra ir manau bus nemažai laiko. Man kaip treneriui norėtųsi, kad klaidų būtų mažiau ir mažiau“, – sakė T.Masiulis.
Paklaustas apie Mariaus Grigonio sprendimus gynyboje, strategas nepanoro plėstis apie konkretų žaidėją: „Jam lengviau, nes jau rungtyniavo čia, žino, ką norime žaisti. Lietuviai daugiau padeda. Jis kovingas žaidėjas, nenorėčiau išskirti. Visi gudrūs žaidėjai“.
T.Masiulis sakė, kad jam patinka pakeista kamuolio išsimetimo taisyklė, tiesa, prie jos komandai dar reikės prisitaikyti.
„Kad mes neįmesime, nėra didelio skirtumo, bet svarbiausia, kad tokiose situacijose neužsižiopsotume ir patys nepraleistume taškų“, – sakė jis.
Carsenas Edwardsas pataikė 4 metimus iš 14.
„Matėme, kad jis gali pataikyti metimus, kuriuos šiandien prametė. Gal kažkuriose situacijose jis susinervina, gaunasi, mažiau galvoja apie krepšinį, daugiau – apie kitus dalykus, bet čia mūsų – trenerių – darbas paaiškinti, kad daugiau reikia galvoti apie teisingus sprendimus ir metimai sukris“, – tai komentavo strategas.
Į klausimą apie Ąžuolo Tubelio kojos traumą konkretaus atsakymo treneris neturėjo.
„Šiandien nusprendėme neleisti tikrai, o kaip toliau, nežinau. Pasakys gydytojai. Turime daug žaidėjų, neturėjome net minties jam toliau leisti žaisti. Jis pasuko čiurną, bet nežinau nieko tiksliau“, – teigė jis.
T.Masiulis negalėjo atsakyti, ar Sabenas Lee bus pasirengęs grįžti iki Eurolygos sezono starto.
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