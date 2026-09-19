Jocius karjerą tęs Liepojos klube

Marijampolės ekipa pranešė, kad centras klube nedebiutuos ir prisijungs prie aukščiausios lygos komandos. Dabar paskelbta, kad 23-ejų aukštaūgis pasirašė sutartį suLiepojos „Liepaja“ ekipa.
2022-aisiais 208 cm ūgio R.Jocius išvyko į JAV ir žaidė NCAA čempionate. Vidurio puolėjas atstovavo „La Salle Explorers“, „UCF Knights“ ir „Loyola Marymount Lions“ komandoms.
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