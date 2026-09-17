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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

Sezono starte – „Žalgirio“ pergalė Gargžduose

2026-09-17 18:20 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-09-17 18:20
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Lietuvos krepšinio lygos (LKL), kurią remia „Betsson“, naujajam sezonui duotas startas. Kauno „Žalgiris“ (1/0) Gargžduose 98:77 (23:18, 21:19, 28:20, 26:20) nugalėjo vietos „Gargždus“ (0/1).

J.Valančiūnas debiutavo „Žalgiryje“ oficialiame mače (Foto: Rokas Lukoševičius)
GALERIJA (43)

Lietuvos krepšinio lygos (LKL), kurią remia „Betsson“, naujajam sezonui duotas startas. Kauno „Žalgiris“ (1/0) Gargžduose 98:77 (23:18, 21:19, 28:20, 26:20) nugalėjo vietos „Gargždus“ (0/1).

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„Žalgiris“ pirmosiose rungtynėse vertėsi be Deivido Sirvydžio, Sabeno Lee ir Kaodirichi Akobundu-Ehiogu.

Pirmuosius šio sezono taškus pelnė Arnas Butkevičius (2:0), o netrukus puolėjas pridėjo dar vieną tikslų metimą – 4:0. Spurtą pratęsė Ąžuolas Tubelis (6:0), o šeimininkų sąskaitą tolimu metimu atidarė Arūnas Mikalauskas – 3:6. Žalgiriečiai atitolo iki 6 taškų (11:5), bet dvitaškiu atsakė Stanley Davisas – 7:11. Langstonas Wilsonas atliko dėjimą (9:11), o Evaldas Šaulys buvo išvedęs į priekį šeimininkus – 16:15. Kauniečius patraukė Marius Grigonis (18:16), o po pirmojo kėlinio „Žalgiris“ pirmavo 23:18.

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Antrojo kėlinio pradžioje taškų sąskaitą atsidarė Jonas Valančiūnas (25:18), o netrukus aukštaūgis pratęsė savo galingą žaidimą – 29:18. Svečių spurtą pratęsė Edgaras Ulanovas (31:18), o šeimininkų tylą nutraukė B.Krikke – 20:31. A.Mikalauskas švelnino skirtumą iki vienženklio (25:33), Jaquanas Carlosas dar labiau sumažino atsilikimą – 29:35. S.Davisas pridėjo dar du tikslius metimus (33:35), o E.Ulanovas truktelėjo „Žalgirį“ – 39:34. Sterlingas Brownas smeigė tritaškį (42:34), o po dviejų kėlinių Kauno klubo persvara siekė 7 taškus – 44:37.

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(43 nuotr.)
FOTOGALERIJA. LKL: „Gargždai“ – „Žalgiris“

C.Edwardsas ir N.Williamsas-Gossas truktelėjo priekin žalgiriečius (49:39), o galiausiai po Ąžuolo Tubelio metimo ekipas skyrė jau dviženklis taškų skaičius – 53:41. Tiesa, netrukus aukštaūgis susižeidė koją ir paliko aikštę. Kauniečiai laikė kontrolę savo rankose (60:47), nors „Gargždai“ ir neleido svečiams pabėgti labiau. Po trijų ketvirčių svečiai pirmavo 72:57.

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C.Edwardsas ir S.Brownas paleido po tolimą metimą (80:63), tad tai neleido šeimininkams pagalvoti apie intrigą. Sunkiai įsibėgėjęs J.Valančiūnas priminė apie save: pelnė taškus, vėliau pataikė metimą su pražanga ir taip „Žalgiriui“ leido jaustis ramiai – 88:69. Rungtynes Kauno klubas užbaigė pergale. 

Po 14 metų pertraukos į LKL, kurią remia „Betsson“, grįžęs J.Valančiūnas per 22 minutes pelnė 14 taškų, atkovojo ir perėmė po kamuolį, atliko 2 perdavimus, provokavo 5 pražangas, 3 sykius prasižengė ir rinko 16 naudingumo balų.

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„Gargždai“: Stanley Davisas 16 (6 rez. perd.), Evaldas Šaulys 13, Arūnas Mikalauskas 11, Jaquanas Carlosas 10 (5 rez. perd.), Langstonas Wilsonas 9 (8 atk. kam.).

„Žalgiris“: Jonas Valančiūnas 14, Sterlingas Brownas 15, Dustinas Sleva 11, Carsenas Edwardsas 10, Marius Grigonis ir Arnas Butkevičius – po 8.

Lietuvos komandų atrankas į UEFA turnyrus stebėkite specialiame futbolo transliacijų polapyje. Daugiau skaitykite futbolo naujienų skiltyje.

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nieko nebus
nieko nebus
2026-09-17 22:42
vaizdas su siumetiniu seniuku komanda-sudinas.
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