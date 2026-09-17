Sezono starte – „Žalgirio“ pergalė Gargžduose

„Žalgiris“ pirmosiose rungtynėse vertėsi be Deivido Sirvydžio, Sabeno Lee ir Kaodirichi Akobundu-Ehiogu.
Pirmuosius šio sezono taškus pelnė Arnas Butkevičius (2:0), o netrukus puolėjas pridėjo dar vieną tikslų metimą – 4:0. Spurtą pratęsė Ąžuolas Tubelis (6:0), o šeimininkų sąskaitą tolimu metimu atidarė Arūnas Mikalauskas – 3:6. Žalgiriečiai atitolo iki 6 taškų (11:5), bet dvitaškiu atsakė Stanley Davisas – 7:11. Langstonas Wilsonas atliko dėjimą (9:11), o Evaldas Šaulys buvo išvedęs į priekį šeimininkus – 16:15. Kauniečius patraukė Marius Grigonis (18:16), o po pirmojo kėlinio „Žalgiris“ pirmavo 23:18.
Antrojo kėlinio pradžioje taškų sąskaitą atsidarė Jonas Valančiūnas (25:18), o netrukus aukštaūgis pratęsė savo galingą žaidimą – 29:18. Svečių spurtą pratęsė Edgaras Ulanovas (31:18), o šeimininkų tylą nutraukė B.Krikke – 20:31. A.Mikalauskas švelnino skirtumą iki vienženklio (25:33), Jaquanas Carlosas dar labiau sumažino atsilikimą – 29:35. S.Davisas pridėjo dar du tikslius metimus (33:35), o E.Ulanovas truktelėjo „Žalgirį“ – 39:34. Sterlingas Brownas smeigė tritaškį (42:34), o po dviejų kėlinių Kauno klubo persvara siekė 7 taškus – 44:37.
C.Edwardsas ir N.Williamsas-Gossas truktelėjo priekin žalgiriečius (49:39), o galiausiai po Ąžuolo Tubelio metimo ekipas skyrė jau dviženklis taškų skaičius – 53:41. Tiesa, netrukus aukštaūgis susižeidė koją ir paliko aikštę. Kauniečiai laikė kontrolę savo rankose (60:47), nors „Gargždai“ ir neleido svečiams pabėgti labiau. Po trijų ketvirčių svečiai pirmavo 72:57.
C.Edwardsas ir S.Brownas paleido po tolimą metimą (80:63), tad tai neleido šeimininkams pagalvoti apie intrigą. Sunkiai įsibėgėjęs J.Valančiūnas priminė apie save: pelnė taškus, vėliau pataikė metimą su pražanga ir taip „Žalgiriui“ leido jaustis ramiai – 88:69. Rungtynes Kauno klubas užbaigė pergale.
Po 14 metų pertraukos į LKL, kurią remia „Betsson“, grįžęs J.Valančiūnas per 22 minutes pelnė 14 taškų, atkovojo ir perėmė po kamuolį, atliko 2 perdavimus, provokavo 5 pražangas, 3 sykius prasižengė ir rinko 16 naudingumo balų.
„Gargždai“: Stanley Davisas 16 (6 rez. perd.), Evaldas Šaulys 13, Arūnas Mikalauskas 11, Jaquanas Carlosas 10 (5 rez. perd.), Langstonas Wilsonas 9 (8 atk. kam.).
„Žalgiris“: Jonas Valančiūnas 14, Sterlingas Brownas 15, Dustinas Sleva 11, Carsenas Edwardsas 10, Marius Grigonis ir Arnas Butkevičius – po 8.
Lietuvos komandų atrankas į UEFA turnyrus stebėkite specialiame futbolo transliacijų polapyje. Daugiau skaitykite futbolo naujienų skiltyje.