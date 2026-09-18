Vasiliauskas po sezono Japonijoje prisijungė prie Jonavos ekipos

204 cm ūgio G.Vasiliauskas praėjusį sezoną rungtyniavo trečiajame Japonijos krepšinio divizione, kuriame atstovavo Tokijo „Shinagawa City“ klubui. Puolėjas per rungtynes vidutiniškai pelnydavo po 10,9 taško, atkovodavo po 7,6 kamuolio ir atlikdavo po 1,7 rezultatyvaus perdavimo.
27-erių krepšininkas Lietuvos krepšinio lygoje (LKL), kurią remia Betsson, anksčiau yra vilkėjęs Kėdainių ir Panevėžio ekipų marškinėlius.
Į Jonavą G.Vasiliauskas sugrįžta po šešerių metų pertraukos. Praeityje puolėjas Jonavos komandai atstovavo Nacionalinėje krepšinio lygoje (NKL).
Su G.Vasiliausku pasirašyta sutartis iki šio sezono pabaigos.
Komandos gretas taip pat papildė 17-metis gynėjas N.Rauluševičius. Praėjusį sezoną jaunasis krepšininkas atstovavo Jonavos sporto centro komandai Regionų krepšinio lygoje (RKL). Tikimasi, kad treniruotės su pagrindine komanda ir gaunamos minutės aikštelėje prisidės prie perspektyvaus gynėjo tobulėjimo bei tolesnio progreso.
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